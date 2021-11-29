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Культура
https://ria.ru/20211129/ford-1761262124.html
Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи"
Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи" - РИА Новости, 29.11.2021
Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи"
Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" в своем эссе для Air Mail. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-29T18:05
2021-11-29T18:05
культура
ридли скотт
новости культуры
кино и сериалы
джаред лето
джереми айронс
аль пачино
gucci
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" в своем эссе для Air Mail.Форд написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме "сбила его с толку". Хотя он отметил, что Леди Гага "неотразимо" сыграла Патрицию Реджани — супругу Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), в остальном он охарактеризовал драму, как "смехотворную". В начале эссе Форд поясняет, что его "мнение может быть предвзятым", поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.В российских кинотеатрах фильм "Дом Гуччи" выйдет 2 декабря. Вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером в драме также снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие. Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100 процентов благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку. В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер, представив фильм "Одинокий мужчина" с Колином Фертом в главной роли. В 2016 году Форд презентовал свою вторую картину — "Под покровом ночи". За нее он получил Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.
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ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, джереми айронс, аль пачино, gucci
18:05 29.11.2021
 
Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи"

Дизайнер Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТоржественная церемония вручения наград журнала GQ "Человек года"
Торжественная церемония вручения наград журнала GQ Человек года - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" в своем эссе для Air Mail.
Форд написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме "сбила его с толку". Хотя он отметил, что Леди Гага "неотразимо" сыграла Патрицию Реджани — супругу Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), в остальном он охарактеризовал драму, как "смехотворную".
"Я все еще не уверен, что посмотрел. Но почему-то мне показалось, что я пережил ураган, когда вышел из кинотеатра, — написал Том Форд. — Это был фарс или захватывающий рассказ о жадности? Часто смеялся вслух, но должен ли был?"
В начале эссе Форд поясняет, что его "мнение может быть предвзятым", поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.
"Я также знал многих других представителей семьи Гуччи. У меня несколько раз брали интервью для книги, которая была исходным материалом для фильма. Поэтому мне трудно отделить реальность от глянцевой, сильно лакированной мыльной оперы, свидетелем которой я стал", — подчеркнул дизайнер.
В российских кинотеатрах фильм "Дом Гуччи" выйдет 2 декабря. Вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером в драме также снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие.
Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100 процентов благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку.
В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер, представив фильм "Одинокий мужчина" с Колином Фертом в главной роли. В 2016 году Форд презентовал свою вторую картину — "Под покровом ночи". За нее он получил Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.
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КультураРидли СкоттНовости культурыКино и сериалыДжаред ЛетоДжереми АйронсАль ПачиноGucci
 
 
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