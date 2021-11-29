https://ria.ru/20211129/ford-1761262124.html

Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи"

Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи" - РИА Новости, 29.11.2021

Том Форд раскритиковал фильм "Дом Гуччи"

Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" в своем эссе для Air Mail. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-29T18:05

2021-11-29T18:05

2021-11-29T18:05

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Американский дизайнер, режиссер и бывший креативный директор Gucci Том Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" в своем эссе для Air Mail.Форд написал, что картина Скотта о знаменитой итальянской семье и их модном доме "сбила его с толку". Хотя он отметил, что Леди Гага "неотразимо" сыграла Патрицию Реджани — супругу Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), в остальном он охарактеризовал драму, как "смехотворную". В начале эссе Форд поясняет, что его "мнение может быть предвзятым", поскольку он знал и работал вместе с Маурицио, убитым в 1995 году. Более того, второстепенный персонаж Том Форд появляется в ленте. Его сыграл Рив Карни.В российских кинотеатрах фильм "Дом Гуччи" выйдет 2 декабря. Вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером в драме также снялись Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс и другие. Том Форд пришел в Gucci в 1990-м году и стал дизайнером женской одежды. Тогда модный дом находился в упадке из-за финансовых просчетов и семейной вражды. В 1994 году малоизвестного американского модельера назначили креативным директором бренда. Всего через полгода работы на новой должности Форд увеличил доходы компании почти на 100 процентов благодаря своим новаторским идеям. Дизайнер, по сути, подарил модному дому вторую жизнь. Однако в 2004 году из-за разногласий с руководством Gucci Том Форд покинул бренд, и спустя пару лет основал собственную марку. В 2009 году дизайнер дебютировал как режиссер, представив фильм "Одинокий мужчина" с Колином Фертом в главной роли. В 2016 году Форд презентовал свою вторую картину — "Под покровом ночи". За нее он получил Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля.

https://ria.ru/20211111/gucci-1758539776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ридли скотт, новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, джереми айронс, аль пачино, gucci