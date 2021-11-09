https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html

Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом

Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом - РИА Новости, 09.11.2021

Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом

В Пушкинском музее открылся масштабный проект "Бывают странные сближенья…" — новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства вообще. На выставке — вещи из... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:14

москва

марина лошак

лондонская национальная галерея

строительство музейного городка гмии имени а.с. пушкина

россия

музеи

пабло пикассо

казимир малевич

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В Пушкинском музее открылся масштабный проект "Бывают странные сближенья…" — новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства вообще. На выставке — вещи из постоянной экспозиции, редкие предметы из запасников и других собраний, которые вступают в диалог друг с другом и превращают залы в игровое пространство. Посетителям предложат найти сходство в изображениях драпировок на средневековых иконах с уловками кубистов, проследить, как Мадонна Энгра превратилась в "Черный квадрат" Малевича.Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала в интервью РИА Новости, как создавалась эта выставка-игра, почему музей провел реэкспозицию до переезда, что интересует современных зрителей и покажут ли в Москве Арчимбольдо.— Как возникла идея выставки "Бывают странные сближенья…"?— Это абсолютно уникальный проект. Я подумала, что сейчас, когда мы так замучены пандемией, так осторожны, когда нам не хватает эмоций, живости, смены впечатлений, важно, чтобы музей возбудил все эти чувства в человеке и дал возможность изменить парадигму жизни.Жан-Юбера Мартена знают в России благодаря его кураторству Третьей Биеннале современного искусства, одного из самых нашумевших и визионерских проектов. Он также был одним из кураторов с французской стороны выставки "Москва — Париж".Однажды в командировке я оказалась на его выставке Carambolage в Гран-Пале. Она меня поразила, потрясла и ввергла в состояние счастья. Я почувствовала дыхание, лишенное стереотипов, внутреннюю свободу.Ощущение Мартена совпадает с моим: мир искусства непрерывен, это общее поле. И чтобы его увидеть таковым, надо обладать определенной свободой и смелостью.На той выставке соседствовали вещи разных периодов, жанров, они существовали рядом по разным причинам. В экспозиции не было этикеток: информацию поместили в определенном месте, куда ты подходил уже после просмотра зала. Это был вдохновляющий проект.— Как думаете, для современного зрителя подобные проекты интереснее?— Я считаю такую выставку важной для сегодняшнего состояния, когда мы стараемся шире видеть, менять парадигмы увиденного, менять оптику.И я пригласила Мартена сделать проект на базе нашего собрания — такое "сочинение на вольную тему".Занимались этим четыре года: он ознакомился с большим количеством наших вещей, путешествовал по культурным институциям России, Франции и других мест. Из них скрупулезно, буквально пинцетом, выбирали то, что помогло бы произведениям из нашей коллекции рассказать определенные истории.— Довольны результатом?— Это выставка-игра, от которой нельзя требовать строгого следования истории искусств. Она — об истории человеческого воображения.Проект большой, много тем и условных коридоров, по которым можно пройтись. Выставка занимает почти весь второй этаж здания. Там около 300 экспонатов только из нашего собрания!На протяжении полугода ГМИИ будет с разных ракурсов показывать нашу коллекцию. Первый этаж я бы описала как "выставка вещей из постоянной экспозиции". Потому что по завершении следующего года мы опять все переделаем — уже по новым принципам.Для меня самой это интересно: на первом и втором этажах вещи из нашего собрания будут по-разному работать.— В чем еще специфика проекта?— Нет этикеток, текстов — только названия тем, которые очевидны и дают много ключей к пониманию. Но у каждого будет доступ к этикеткам — на специальном сайте выставки martin.pushkinmuseum.art, адрес которого указан на билете, представлена карта экспозиции и брошюра с дополнительной информацией. Брошюра в печатном виде есть также в музейном магазине.Это свободная прогулка, в которой человек не просто знакомится с музеем, но и становится путешественником по миру искусства.— Много работ из зарубежных собраний? Были ли трудности с транспортировкой в связи с пандемией?— На выставке работы из 63 коллекций. Мы брали поштучно то, что нам нужно. Я во время монтажа по многу раз в день поднималась, просто чтобы вдохновиться происходящим.Конечно, трудно в пандемию. Случаются неожиданности. Например, в намеченный день к нам не пришел транспорт, потому что таможенник заболел, закрыли весь таможенный пункт. Транспорт прибыл на сутки позже. Ты зависишь сейчас от разных мелочей. Но все стараются, хранители и кураторы приезжают, чтобы передать произведения. — Что бы вы лично выделили в проекте?— Это неправильно — что-то выделять. Каждая вещь играет определенную роль, как на сцене. Здесь нет солистов.Многие, посещавшие залы на первом этаже, которые мы открыли после трансформации, сожалели, что не видели каких-то предметов из постоянной экспозиции. Так вот все они — на втором этаже, у Мартена!А после закрытия выставки экспозиция на втором этаже опять поменяется. Самые важные вещи окажутся на первом, остальные — в хранилище или поедут на другие выставки.— Кстати, о реэкспозиции. Как возникла эта идея и почему она была необходима?— Это было связано с тем, что почти весь следующий год будет заполнен большими выставками: проект Жан-Юбера Мартена, потом проект, посвященный коллекции братьев Морозовых. Именно это и стало основным триггером осуществившегося.Мы решили сделать реэкспозицию, добавить французское, итальянское искусство XVII-XVIII веков, пригласили французского сценографа и историка искусств Патрика Уркада.Было непросто — сотрудники музея и сейчас привыкают. Но у нас скоро открытие нового здания Галереи старых мастеров. Нужно понимать, что с искусством можно работать по-разному.Мы живем, когда необходимость изменений диктует развитие наших нейросетей. Ничто не бывает навсегда — и это хорошая новость. Надо стараться с этим жить.— Как движется строительство музейного городка? Какие работы и где сейчас ведутся?— Строить очень тяжело, не передать словами насколько. Но все идет по плану: в конце 2023-го мы откроем депозитарий, выставочное пространство, реставрационное.Сразу вслед за этим — Галерею импрессионистов и постимпрессионистов, затем — Галерею старых мастеров и Дом текста.Кстати, также в 2023-м организуем большую совместную выставку вместе с Лондонской Национальной галереей (она будет и в Лондоне, и в Москве), посвященную импрессионистам. Это в главном здании, а после завершения начнется переезд в Галерею импрессионистов.— Какие планы на выставку Арчимбольдо, которую перенесли из-за пандемии?— Надеемся на конец будущего года. Очень осторожно говорю, потому что там много лендеров (владельцев работ. — Прим. ред.) со всего мира. Арчимбольдо нигде нет в больших количествах. Чтобы собрать, надо постараться.— Как оцениваете систему с QR-кодами в музее?— Мне кажется, это уже устоялось, хотя поначалу было трудно и все были нервно настроены. На данный момент посетители дисциплинированны, и я им очень благодарна.Выставка "Бывают странные сближения..." продлится до 6 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211012/muzey-1754078273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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