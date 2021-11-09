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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html
Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом
Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом - РИА Новости, 09.11.2021
Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом
В Пушкинском музее открылся масштабный проект "Бывают странные сближенья…" — новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства вообще. На выставке — вещи из... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T08:00
2021-11-09T08:14
москва
марина лошак
лондонская национальная галерея
строительство музейного городка гмии имени а.с. пушкина
россия
музеи
пабло пикассо
казимир малевич
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В Пушкинском музее открылся масштабный проект "Бывают странные сближенья…" — новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства вообще. На выставке — вещи из постоянной экспозиции, редкие предметы из запасников и других собраний, которые вступают в диалог друг с другом и превращают залы в игровое пространство. Посетителям предложат найти сходство в изображениях драпировок на средневековых иконах с уловками кубистов, проследить, как Мадонна Энгра превратилась в "Черный квадрат" Малевича.Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала в интервью РИА Новости, как создавалась эта выставка-игра, почему музей провел реэкспозицию до переезда, что интересует современных зрителей и покажут ли в Москве Арчимбольдо.— Как возникла идея выставки "Бывают странные сближенья…"?— Это абсолютно уникальный проект. Я подумала, что сейчас, когда мы так замучены пандемией, так осторожны, когда нам не хватает эмоций, живости, смены впечатлений, важно, чтобы музей возбудил все эти чувства в человеке и дал возможность изменить парадигму жизни.Жан-Юбера Мартена знают в России благодаря его кураторству Третьей Биеннале современного искусства, одного из самых нашумевших и визионерских проектов. Он также был одним из кураторов с французской стороны выставки "Москва — Париж".Однажды в командировке я оказалась на его выставке Carambolage в Гран-Пале. Она меня поразила, потрясла и ввергла в состояние счастья. Я почувствовала дыхание, лишенное стереотипов, внутреннюю свободу.Ощущение Мартена совпадает с моим: мир искусства непрерывен, это общее поле. И чтобы его увидеть таковым, надо обладать определенной свободой и смелостью.На той выставке соседствовали вещи разных периодов, жанров, они существовали рядом по разным причинам. В экспозиции не было этикеток: информацию поместили в определенном месте, куда ты подходил уже после просмотра зала. Это был вдохновляющий проект.— Как думаете, для современного зрителя подобные проекты интереснее?— Я считаю такую выставку важной для сегодняшнего состояния, когда мы стараемся шире видеть, менять парадигмы увиденного, менять оптику.И я пригласила Мартена сделать проект на базе нашего собрания — такое "сочинение на вольную тему".Занимались этим четыре года: он ознакомился с большим количеством наших вещей, путешествовал по культурным институциям России, Франции и других мест. Из них скрупулезно, буквально пинцетом, выбирали то, что помогло бы произведениям из нашей коллекции рассказать определенные истории.— Довольны результатом?— Это выставка-игра, от которой нельзя требовать строгого следования истории искусств. Она — об истории человеческого воображения.Проект большой, много тем и условных коридоров, по которым можно пройтись. Выставка занимает почти весь второй этаж здания. Там около 300 экспонатов только из нашего собрания!На протяжении полугода ГМИИ будет с разных ракурсов показывать нашу коллекцию. Первый этаж я бы описала как "выставка вещей из постоянной экспозиции". Потому что по завершении следующего года мы опять все переделаем — уже по новым принципам.Для меня самой это интересно: на первом и втором этажах вещи из нашего собрания будут по-разному работать.— В чем еще специфика проекта?— Нет этикеток, текстов — только названия тем, которые очевидны и дают много ключей к пониманию. Но у каждого будет доступ к этикеткам — на специальном сайте выставки martin.pushkinmuseum.art, адрес которого указан на билете, представлена карта экспозиции и брошюра с дополнительной информацией. Брошюра в печатном виде есть также в музейном магазине.Это свободная прогулка, в которой человек не просто знакомится с музеем, но и становится путешественником по миру искусства.— Много работ из зарубежных собраний? Были ли трудности с транспортировкой в связи с пандемией?— На выставке работы из 63 коллекций. Мы брали поштучно то, что нам нужно. Я во время монтажа по многу раз в день поднималась, просто чтобы вдохновиться происходящим.Конечно, трудно в пандемию. Случаются неожиданности. Например, в намеченный день к нам не пришел транспорт, потому что таможенник заболел, закрыли весь таможенный пункт. Транспорт прибыл на сутки позже. Ты зависишь сейчас от разных мелочей. Но все стараются, хранители и кураторы приезжают, чтобы передать произведения. — Что бы вы лично выделили в проекте?— Это неправильно — что-то выделять. Каждая вещь играет определенную роль, как на сцене. Здесь нет солистов.Многие, посещавшие залы на первом этаже, которые мы открыли после трансформации, сожалели, что не видели каких-то предметов из постоянной экспозиции. Так вот все они — на втором этаже, у Мартена!А после закрытия выставки экспозиция на втором этаже опять поменяется. Самые важные вещи окажутся на первом, остальные — в хранилище или поедут на другие выставки.— Кстати, о реэкспозиции. Как возникла эта идея и почему она была необходима?— Это было связано с тем, что почти весь следующий год будет заполнен большими выставками: проект Жан-Юбера Мартена, потом проект, посвященный коллекции братьев Морозовых. Именно это и стало основным триггером осуществившегося.Мы решили сделать реэкспозицию, добавить французское, итальянское искусство XVII-XVIII веков, пригласили французского сценографа и историка искусств Патрика Уркада.Было непросто — сотрудники музея и сейчас привыкают. Но у нас скоро открытие нового здания Галереи старых мастеров. Нужно понимать, что с искусством можно работать по-разному.Мы живем, когда необходимость изменений диктует развитие наших нейросетей. Ничто не бывает навсегда — и это хорошая новость. Надо стараться с этим жить.— Как движется строительство музейного городка? Какие работы и где сейчас ведутся?— Строить очень тяжело, не передать словами насколько. Но все идет по плану: в конце 2023-го мы откроем депозитарий, выставочное пространство, реставрационное.Сразу вслед за этим — Галерею импрессионистов и постимпрессионистов, затем — Галерею старых мастеров и Дом текста.Кстати, также в 2023-м организуем большую совместную выставку вместе с Лондонской Национальной галереей (она будет и в Лондоне, и в Москве), посвященную импрессионистам. Это в главном здании, а после завершения начнется переезд в Галерею импрессионистов.— Какие планы на выставку Арчимбольдо, которую перенесли из-за пандемии?— Надеемся на конец будущего года. Очень осторожно говорю, потому что там много лендеров (владельцев работ. — Прим. ред.) со всего мира. Арчимбольдо нигде нет в больших количествах. Чтобы собрать, надо постараться.— Как оцениваете систему с QR-кодами в музее?— Мне кажется, это уже устоялось, хотя поначалу было трудно и все были нервно настроены. На данный момент посетители дисциплинированны, и я им очень благодарна.Выставка "Бывают странные сближения..." продлится до 6 февраля 2022 года.
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москва, марина лошак, лондонская национальная галерея, строительство музейного городка гмии имени а.с. пушкина, россия, музеи, пабло пикассо, казимир малевич, клод моне, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, александр родченко
08:00 09.11.2021 (обновлено: 08:14 09.11.2021)
 

Марина Лошак: на нашу новую выставку выбирали вещи буквально пинцетом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В Пушкинском музее открылся масштабный проект "Бывают странные сближенья…" — новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства вообще. На выставке — вещи из постоянной экспозиции, редкие предметы из запасников и других собраний, которые вступают в диалог друг с другом и превращают залы в игровое пространство. Посетителям предложат найти сходство в изображениях драпировок на средневековых иконах с уловками кубистов, проследить, как Мадонна Энгра превратилась в "Черный квадрат" Малевича.
Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала в интервью РИА Новости, как создавалась эта выставка-игра, почему музей провел реэкспозицию до переезда, что интересует современных зрителей и покажут ли в Москве Арчимбольдо.
Как возникла идея выставки "Бывают странные сближенья…"?
— Это абсолютно уникальный проект. Я подумала, что сейчас, когда мы так замучены пандемией, так осторожны, когда нам не хватает эмоций, живости, смены впечатлений, важно, чтобы музей возбудил все эти чувства в человеке и дал возможность изменить парадигму жизни.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка "Бывают странные сближенья..."
Выставка Бывают странные сближенья... - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Выставка "Бывают странные сближенья..."
Жан-Юбера Мартена знают в России благодаря его кураторству Третьей Биеннале современного искусства, одного из самых нашумевших и визионерских проектов. Он также был одним из кураторов с французской стороны выставки "Москва — Париж".
Однажды в командировке я оказалась на его выставке Carambolage в Гран-Пале. Она меня поразила, потрясла и ввергла в состояние счастья. Я почувствовала дыхание, лишенное стереотипов, внутреннюю свободу.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Куратор Жан-Юбер Мартен на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

Куратор Жан-Юбер Мартен на открытии выставки Бывают странные сближенья... в ГМИИ имени Пушкина в Москве.
1 из 2

Куратор Жан-Юбер Мартен на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Куратор Жан-Юбер Мартен выступает на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

Куратор Жан-Юбер Мартен выступает на открытии выставки Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
2 из 2

Куратор Жан-Юбер Мартен выступает на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Куратор Жан-Юбер Мартен на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Куратор Жан-Юбер Мартен выступает на открытии выставки "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ощущение Мартена совпадает с моим: мир искусства непрерывен, это общее поле. И чтобы его увидеть таковым, надо обладать определенной свободой и смелостью.
На той выставке соседствовали вещи разных периодов, жанров, они существовали рядом по разным причинам. В экспозиции не было этикеток: информацию поместили в определенном месте, куда ты подходил уже после просмотра зала. Это был вдохновляющий проект.
Как думаете, для современного зрителя подобные проекты интереснее?
— Я считаю такую выставку важной для сегодняшнего состояния, когда мы стараемся шире видеть, менять парадигмы увиденного, менять оптику.
И я пригласила Мартена сделать проект на базе нашего собрания — такое "сочинение на вольную тему".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Посетительница на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
1 из 2

Посетительница на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница фотографирует картину на выставке "Бывают странные сближенья..."

Посетительница на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
2 из 2

Посетительница фотографирует картину на выставке "Бывают странные сближенья..."

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетительница на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетительница фотографирует картину на выставке "Бывают странные сближенья..."

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Занимались этим четыре года: он ознакомился с большим количеством наших вещей, путешествовал по культурным институциям России, Франции и других мест. Из них скрупулезно, буквально пинцетом, выбирали то, что помогло бы произведениям из нашей коллекции рассказать определенные истории.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСокуратор выставки Александра Данилова, директор ГМИИ Марина Лошак на открытии выставки "Бывают странные сближенья..."
Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак (справа) на открытии выставки Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сокуратор выставки Александра Данилова, директор ГМИИ Марина Лошак на открытии выставки "Бывают странные сближенья..."
Довольны результатом?
— Это выставка-игра, от которой нельзя требовать строгого следования истории искусств. Она — об истории человеческого воображения.
Проект большой, много тем и условных коридоров, по которым можно пройтись. Выставка занимает почти весь второй этаж здания. Там около 300 экспонатов только из нашего собрания!
На протяжении полугода ГМИИ будет с разных ракурсов показывать нашу коллекцию. Первый этаж я бы описала как "выставка вещей из постоянной экспозиции". Потому что по завершении следующего года мы опять все переделаем — уже по новым принципам.
Для меня самой это интересно: на первом и втором этажах вещи из нашего собрания будут по-разному работать.
В чем еще специфика проекта?
— Нет этикеток, текстов — только названия тем, которые очевидны и дают много ключей к пониманию. Но у каждого будет доступ к этикеткам — на специальном сайте выставки martin.pushkinmuseum.art, адрес которого указан на билете, представлена карта экспозиции и брошюра с дополнительной информацией. Брошюра в печатном виде есть также в музейном магазине.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Посетительницы на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
1 из 2

Посетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

Посетитель на выставке Бывают странные сближенья... в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве
2 из 2

Посетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Посетительницы на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Посетитель на выставке "Бывают странные сближенья..." в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Это свободная прогулка, в которой человек не просто знакомится с музеем, но и становится путешественником по миру искусства.
Много работ из зарубежных собраний? Были ли трудности с транспортировкой в связи с пандемией?
— На выставке работы из 63 коллекций. Мы брали поштучно то, что нам нужно. Я во время монтажа по многу раз в день поднималась, просто чтобы вдохновиться происходящим.
Конечно, трудно в пандемию. Случаются неожиданности. Например, в намеченный день к нам не пришел транспорт, потому что таможенник заболел, закрыли весь таможенный пункт. Транспорт прибыл на сутки позже. Ты зависишь сейчас от разных мелочей. Но все стараются, хранители и кураторы приезжают, чтобы передать произведения.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДиректор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак перед началом презентации выставки "Сиена на заре Ренессанса" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак перед началом презентации выставки Сиена на заре Ренессанса в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак перед началом презентации выставки "Сиена на заре Ренессанса" в ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве
Что бы вы лично выделили в проекте?
— Это неправильно — что-то выделять. Каждая вещь играет определенную роль, как на сцене. Здесь нет солистов.
Многие, посещавшие залы на первом этаже, которые мы открыли после трансформации, сожалели, что не видели каких-то предметов из постоянной экспозиции. Так вот все они — на втором этаже, у Мартена!
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыставка "Бывают странные сближенья..."
Выставка Бывают странные сближенья... - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выставка "Бывают странные сближенья..."
А после закрытия выставки экспозиция на втором этаже опять поменяется. Самые важные вещи окажутся на первом, остальные — в хранилище или поедут на другие выставки.
Кстати, о реэкспозиции. Как возникла эта идея и почему она была необходима?
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции
Посетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Посетительница в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции
— Это было связано с тем, что почти весь следующий год будет заполнен большими выставками: проект Жан-Юбера Мартена, потом проект, посвященный коллекции братьев Морозовых. Именно это и стало основным триггером осуществившегося.
Мы решили сделать реэкспозицию, добавить французское, итальянское искусство XVII-XVIII веков, пригласили французского сценографа и историка искусств Патрика Уркада.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции
Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Посетители в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве после реэкспозиции
Было непросто — сотрудники музея и сейчас привыкают. Но у нас скоро открытие нового здания Галереи старых мастеров. Нужно понимать, что с искусством можно работать по-разному.
Мы живем, когда необходимость изменений диктует развитие наших нейросетей. Ничто не бывает навсегда — и это хорошая новость. Надо стараться с этим жить.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавные залы ГМИИ имени А. С. Пушкина после реэкспозиции
Главные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина после реэкспозиции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Главные залы ГМИИ имени А. С. Пушкина после реэкспозиции
Как движется строительство музейного городка? Какие работы и где сейчас ведутся?
— Строить очень тяжело, не передать словами насколько. Но все идет по плану: в конце 2023-го мы откроем депозитарий, выставочное пространство, реставрационное.
Сразу вслед за этим — Галерею импрессионистов и постимпрессионистов, затем — Галерею старых мастеров и Дом текста.
© РИА Новости / Светлана ЯнкинаБюро британского архитектора Нормана Фостера представило обновленный проект реконструкции ГМИИ имени Пушкина
Бюро британского архитектора Нормана Фостера представило обновленный проект реконструкции ГМИИ имени Пушкина. - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Светлана Янкина
Бюро британского архитектора Нормана Фостера представило обновленный проект реконструкции ГМИИ имени Пушкина
Кстати, также в 2023-м организуем большую совместную выставку вместе с Лондонской Национальной галереей (она будет и в Лондоне, и в Москве), посвященную импрессионистам. Это в главном здании, а после завершения начнется переезд в Галерею импрессионистов.
Какие планы на выставку Арчимбольдо, которую перенесли из-за пандемии?
— Надеемся на конец будущего года. Очень осторожно говорю, потому что там много лендеров (владельцев работ. — Прим. ред.) со всего мира. Арчимбольдо нигде нет в больших количествах. Чтобы собрать, надо постараться.
© Джузеппе Арчимбольдо

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Осень" (1572). Из цикла "Времена года"

Джузеппе Арчимбольдо. Осень (1572 год). Из цикла Времена года
1 из 2

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Осень" (1572). Из цикла "Времена года"

© Джузеппе Арчимбольдо
© Фото : Public domain

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Библиотекарь" (1562)

Картина Джузеппе Арчимбольдо Библиотекарь (1562 г.)
2 из 2

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Библиотекарь" (1562)

© Фото : Public domain
1 из 2

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Осень" (1572). Из цикла "Времена года"

© Джузеппе Арчимбольдо
2 из 2

Картина Джузеппе Арчимбольдо "Библиотекарь" (1562)

© Фото : Public domain
Как оцениваете систему с QR-кодами в музее?
— Мне кажется, это уже устоялось, хотя поначалу было трудно и все были нервно настроены. На данный момент посетители дисциплинированны, и я им очень благодарна.
Выставка "Бывают странные сближения..." продлится до 6 февраля 2022 года.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
12 октября, 08:00Культура
Зельфира Трегулова: показ нашего искусства создает другой взгляд на Россию
 
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