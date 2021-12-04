В Москве открылась выставка к столетию образования Дагестанской АССР

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к столетию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР), сообщили в пресс-службе учреждения. В экспозицию вошло 150 предметов. Среди них: традиционные костюмы, образцы художественных промыслов и авторского искусства дагестанских мастеров по обработке металла и дерева, ковроткачества, керамики и других. В выставку также редкие фотографии и рисунки. Гости выставки могут ознакомиться с искусством ковроткачества в ворсовой и безворсовой технике. Сотканные вручную предметы декора представлены в экспозиции образцами из Ахты, Микраха, Табасарана, Дербента, Рукеля, Хунзах, Хив.Не менее интересна дагестанская поливная керамика XIX века, в том числе лезгинского аула Испик, а также XX века, изготовленная в главном гончарном центре Дагестана — ауле Балхар. В выставку также включили фотографии, сделанные Сергеем Тартаковским во время экспедиции в республику. Он запечатлел фрагменты из сельской жизни, портреты различных народностей, ремесленников за работой и, конечно же, пейзажи. Раздел графики представлен серией рисунков Люциана Шитова.Организаторы выставки советуют обратить внимание на произведения художественной обработки дерева, которые в 1940-х годах собрал этнограф и историк Евгений Шиллинг. Уникальны также письменные приборы, портсигары, трости, вазы, декоративные блюда, украшенные методом унцукульской насечки металлом по дереву. Этот промысел не имеет аналогов. Посетить "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров" можно до 23 января 2022 года.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к столетию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР), сообщили в пресс-службе учреждения.
В экспозицию вошло 150 предметов. Среди них: традиционные костюмы, образцы художественных промыслов и авторского искусства дагестанских мастеров по обработке металла и дерева, ковроткачества, керамики и других. В выставку также редкие фотографии и рисунки.
"Подбор экспонатов раскрывает глубинные понятия основ и правил жизни, взаимоотношений, свойственным народам Дагестана: достоинства мужского и женского национального характеров, гостеприимство горцев, почитание и уважения старших, роль семейных традиций, тепло и красоту домашнего очага", — говорится в релизе.
Гости выставки могут ознакомиться с искусством ковроткачества в ворсовой и безворсовой технике. Сотканные вручную предметы декора представлены в экспозиции образцами из Ахты, Микраха, Табасарана, Дербента, Рукеля, Хунзах, Хив.
Не менее интересна дагестанская поливная керамика XIX века, в том числе лезгинского аула Испик, а также XX века, изготовленная в главном гончарном центре Дагестана — ауле Балхар.
В выставку также включили фотографии, сделанные Сергеем Тартаковским во время экспедиции в республику. Он запечатлел фрагменты из сельской жизни, портреты различных народностей, ремесленников за работой и, конечно же, пейзажи. Раздел графики представлен серией рисунков Люциана Шитова.
Организаторы выставки советуют обратить внимание на произведения художественной обработки дерева, которые в 1940-х годах собрал этнограф и историк Евгений Шиллинг. Уникальны также письменные приборы, портсигары, трости, вазы, декоративные блюда, украшенные методом унцукульской насечки металлом по дереву. Этот промысел не имеет аналогов.
Посетить "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров" можно до 23 января 2022 года.
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