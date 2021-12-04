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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211204/vystavka-1762116316.html
В Москве открылась выставка к столетию образования Дагестанской АССР
В Москве открылась выставка к столетию образования Дагестанской АССР - РИА Новости, 04.12.2021
В Москве открылась выставка к столетию образования Дагестанской АССР
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к столетию образования Дагестанской... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:24
2021-12-04T13:24
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к столетию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР), сообщили в пресс-службе учреждения. В экспозицию вошло 150 предметов. Среди них: традиционные костюмы, образцы художественных промыслов и авторского искусства дагестанских мастеров по обработке металла и дерева, ковроткачества, керамики и других. В выставку также редкие фотографии и рисунки. Гости выставки могут ознакомиться с искусством ковроткачества в ворсовой и безворсовой технике. Сотканные вручную предметы декора представлены в экспозиции образцами из Ахты, Микраха, Табасарана, Дербента, Рукеля, Хунзах, Хив.Не менее интересна дагестанская поливная керамика XIX века, в том числе лезгинского аула Испик, а также XX века, изготовленная в главном гончарном центре Дагестана — ауле Балхар. В выставку также включили фотографии, сделанные Сергеем Тартаковским во время экспедиции в республику. Он запечатлел фрагменты из сельской жизни, портреты различных народностей, ремесленников за работой и, конечно же, пейзажи. Раздел графики представлен серией рисунков Люциана Шитова.Организаторы выставки советуют обратить внимание на произведения художественной обработки дерева, которые в 1940-х годах собрал этнограф и историк Евгений Шиллинг. Уникальны также письменные приборы, портсигары, трости, вазы, декоративные блюда, украшенные методом унцукульской насечки металлом по дереву. Этот промысел не имеет аналогов. Посетить "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров" можно до 23 января 2022 года.
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искусство, москва, республика дагестан, музеи, выставки, новости культуры, дербент, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
13:24 04.12.2021
 
В Москве открылась выставка к столетию образования Дагестанской АССР

В Москве открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров"

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства Хурджин. Дагестан Конец XIX-начало XX вв. Нити шерстяные, нити хлопчатобумажные; безворсовое ручное ткачество 120 х 56
Хурджин. Дагестан Конец XIX-начало XX вв. Нити шерстяные, нити хлопчатобумажные; безворсовое ручное ткачество 120 х 56 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров", приуроченная к столетию образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР), сообщили в пресс-службе учреждения.
В экспозицию вошло 150 предметов. Среди них: традиционные костюмы, образцы художественных промыслов и авторского искусства дагестанских мастеров по обработке металла и дерева, ковроткачества, керамики и других. В выставку также редкие фотографии и рисунки.
"Подбор экспонатов раскрывает глубинные понятия основ и правил жизни, взаимоотношений, свойственным народам Дагестана: достоинства мужского и женского национального характеров, гостеприимство горцев, почитание и уважения старших, роль семейных традиций, тепло и красоту домашнего очага", — говорится в релизе.
Гости выставки могут ознакомиться с искусством ковроткачества в ворсовой и безворсовой технике. Сотканные вручную предметы декора представлены в экспозиции образцами из Ахты, Микраха, Табасарана, Дербента, Рукеля, Хунзах, Хив.
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Палас "давагин". Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1957 г. Нити шерстяные; безворсовое ручное ткачество

Палас давагин. Дагестанская АССР, с. Гоцатль. Артель Народное искусство 1957 г. Нити шерстяные; безворсовое ручное ткачество 298 х 170
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Палас "давагин". Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1957 г. Нити шерстяные; безворсовое ручное ткачество

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства

Арбабаш. Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1950-60-е гг. Шерсть овечья; ручная работа, валяние, мозаика

Арбабаш. Дагестанская АССР, с. Гоцатль. Артель Народное искусство 1950-60-е гг. Шерсть овечья; ручная работа, валяние, мозаика 295 х 180.
2 из 2

Арбабаш. Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1950-60-е гг. Шерсть овечья; ручная работа, валяние, мозаика

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
1 из 2

Палас "давагин". Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1957 г. Нити шерстяные; безворсовое ручное ткачество

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
2 из 2

Арбабаш. Дагестанская АССР, село Гоцатль. Артель "Народное искусство" 1950-60-е гг. Шерсть овечья; ручная работа, валяние, мозаика

© Фото : Фотографии предоставлены пресс-службой Всероссийского музея декоративного искусства
Не менее интересна дагестанская поливная керамика XIX века, в том числе лезгинского аула Испик, а также XX века, изготовленная в главном гончарном центре Дагестана — ауле Балхар.
В выставку также включили фотографии, сделанные Сергеем Тартаковским во время экспедиции в республику. Он запечатлел фрагменты из сельской жизни, портреты различных народностей, ремесленников за работой и, конечно же, пейзажи. Раздел графики представлен серией рисунков Люциана Шитова.
Организаторы выставки советуют обратить внимание на произведения художественной обработки дерева, которые в 1940-х годах собрал этнограф и историк Евгений Шиллинг. Уникальны также письменные приборы, портсигары, трости, вазы, декоративные блюда, украшенные методом унцукульской насечки металлом по дереву. Этот промысел не имеет аналогов.
Посетить "Дагестан. Страна гор и искусных мастеров" можно до 23 января 2022 года.
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