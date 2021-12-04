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При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, 41 получил ожоги
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, 41 получил ожоги - РИА Новости, 04.12.2021
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, 41 получил ожоги
Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии, сообщает в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T18:51
2021-12-04T18:51
2021-12-04T21:39
в мире
вулкан
индонезия
ява (остров)
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БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости. Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии, сообщает в субботу телеканал Channel News Asia.О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (11.00 мск). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.Как ранее сообщал портал Tempo Indonesia, около 16.00 (12.00 мск) все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.
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индонезия
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в мире, вулкан, индонезия, ява (остров)
18:51 04.12.2021 (обновлено: 21:39 04.12.2021)
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек, 41 получил ожоги
Один человек погиб, 41 получил ожоги при извержении вулкана Семеру в Индонезии
БАНГКОК, 4 дек – РИА Новости.
Один человек погиб, 41 человек получил ожоги различной степени тяжести в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява
в Индонезии
, сообщает в субботу телеканал Channel News Asia
.
О гибели одного жителя округа Лумаджанг и ожогах у еще 41 человека сообщил на пресс-конференции замглавы администрации округа Индах Масдар, говорится в сообщении телеканала. По его словам, все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Власти эвакуируют население прилегающих к вулкану районов, однако усилия по эвакуации затрудняет густой дым и повреждения покрытия дорог, ведущих от наиболее опасных участков: во время извержения одна из дорог была перекрыта раскаленным вулканическим пеплом, один из мостов на этой дороге уничтожен.
Извержение вулкана Семеру, самой высокой горы на острове Ява, произошло днем около 15.00 по местному времени (11.00 мск). Вулкан выбросил в атмосферу большое количество пепла; извержение вызвало сход раскаленных лавин и "вулканический дождь", выпадение на землю пепла и камней из пепельных облаков, поднявшихся в воздух при извержении.
Как ранее сообщал портал Tempo Indonesia
, около 16.00 (12.00 мск) все небо в районе вулкана было затянуто тучами пепла, и на земле стало темно, "как будто была ночь". Наиболее интенсивные "вулканические дожди" выпали в прилегающих к вулкану двух районах административного округа Лумаджанг, входящих в состав провинции Восточная Ява.