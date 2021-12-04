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"Это что, Помпеи?" В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии
"Это что, Помпеи?" В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии - РИА Новости, 04.12.2021
"Это что, Помпеи?" В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии
Извержение вулкана Семеру в Индонезии вызвало бурную реакцию среди пользователей Twitter. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:46
2021-12-04T16:46
2021-12-04T17:40
происшествия
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индонезия
помпеи
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Извержение вулкана Семеру в Индонезии вызвало бурную реакцию среди пользователей Twitter.На опубликованной записи видно, как гигантский столб дыма и пепла поднялся в воздух, а местные жители спасаются бегством.Несмотря на пугающие кадры, многие комментаторы принялись шутить над последствиями природного явления."У этого вулкана есть сертификат, разрешающий ему выбрасывать столько CO2? Предлагаю принять закон, запрещающий нелегальные извержения вулканов", — иронизирует Navier Reynolds."Он заразился омикрон-штаммом, наденьте на него маску", — предложил Hamza Mo.Однако далеко не всем пользователям показалось уместным шутить."Комментарии под видео лишают меня веры в человечество", — отметил wasmeinstdudamit."Я не могу понять, почему некоторые шутят о катастрофе. <...> Там люди бегут, спасают свои жизни, а здесь — смеются", — высказался Aquila S Riyadi.Как сообщает индонезийский новостной портал Tempo Indonesia, данных о пострадавших или разрушениях пока нет. В районе извержения работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг.
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происшествия, twitter, индонезия, помпеи
16:46 04.12.2021 (обновлено: 17:40 04.12.2021)
"Это что, Помпеи?" В Сети пришли в ужас от извержения вулкана в Индонезии
Пользователи Twitter сравнили извержение вулкана Семеру в Индонезии с Помпеями
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Извержение вулкана Семеру в Индонезии
вызвало бурную реакцию среди пользователей Twitter
.
На опубликованной записи видно, как гигантский столб дыма и пепла поднялся в воздух, а местные жители спасаются бегством.
Несмотря на пугающие кадры, многие комментаторы принялись шутить над последствиями природного явления.
"Слишком большой выброс углерода — пожалуйста, сделайте этот вулкан электрическим", — написал Robbert B.
"У этого вулкана есть сертификат, разрешающий ему выбрасывать столько CO2? Предлагаю принять закон, запрещающий нелегальные извержения вулканов", — иронизирует Navier Reynolds.
"Он заразился омикрон-штаммом, наденьте на него маску", — предложил Hamza Mo.
Однако далеко не всем пользователям показалось уместным шутить.
"Комментарии под видео лишают меня веры в человечество", — отметил wasmeinstdudamit.
"Это словно Помпеи, <…> надеюсь, все останутся живы", — заключил greg.
"Я не могу понять, почему некоторые шутят о катастрофе. <...> Там люди бегут, спасают свои жизни, а здесь — смеются", — высказался Aquila S Riyadi.
Как сообщает индонезийский новостной портал Tempo Indonesia, данных о пострадавших или разрушениях пока нет. В районе извержения работают сотрудники отделения Национального агентства по преодолению и смягчению последствий стихийных бедствий по округу Лумаджанг.