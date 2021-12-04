https://ria.ru/20211204/vrach-1762143116.html

Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице

Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице - РИА Новости, 04.12.2021

Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице

Тонкая ледяная корка или обледеневший снег, которые образуются на тротуарах, представляют собой серьезную опасность для пешеходов - чтобы не стать жертвой... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T08:20

2021-12-04T08:20

2021-12-04T08:20

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Тонкая ледяная корка или обледеневший снег, которые образуются на тротуарах, представляют собой серьезную опасность для пешеходов - чтобы не стать жертвой гололедицы в зимнюю пору, важно выбирать правильную обувь и ходить медленными шагами, а если вы все-таки упали, то не выставляйте руки вперед и не отклоняйтесь назад, посоветовал читателям РИА Новости главный врач телемедицинской клиники "СберЗдоровье" Артём Николаев.При ходьбе по наледи он советует смотреть под ноги и идти маленькими шажками, наступая на всю подошву. Если нужно спуститься по обледеневшей лестнице, лучше держаться за поручни и ставить ноги вдоль ступеней. "Не держите руки в карманах, а балансируйте ими, помогая себе сохранять равновесие. Если есть возможность, замените сумку на рюкзак – сумки на одно плечо смещают центр тяжести. Пожилым людям лучше взять на улицу трость с резиновым или острым наконечником", - добавляет он.Если чувствуете, что падаете, постарайтесь присесть, сгруппироваться и падать на бок, продолжает эксперт. Чтобы избежать переломов рук, черепно-мозговых травм и травм позвоночника, при падении не выставляйте руки вперед и не отклоняйтесь назад.Кроме того, зимой есть опасность не просто поскользнуться, но и, поскользнувшись, попасть на проезжую часть. Поэтому эксперт советует переходить проезжую часть спокойным шагом и только на пешеходном переходе, а также прикрепить к одежде или сумке светоотражающие элементы – так автомобилист сможет заметить пешехода издалека."Если вы упали, не вставайте сразу: сначала осмотрите себя и оцените своё состояние. Если даже на несколько секунд вы потеряли сознание, чувствуете шум в ушах, головокружение, тошноту, сильную боль или понимаете, что с рукой или ногой что-то не то - не рискуйте и вызовите скорую помощь. До её приезда не меняйте положения. Врачи смогут определить вид травмы: ушиб, растяжение, вывих, сотрясение мозга или перелом и оказать соответствующую помощь", - посоветовал Николаев.

https://ria.ru/20211204/mchs-1762142912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество