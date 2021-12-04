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Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев

Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев - РИА Новости, 04.12.2021

Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев

Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:25

2021-12-04T16:25

2021-12-04T16:25

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италия

белград (город)

владимир путин

совет федерации рф

александр вучич

маттео сальвини

россия

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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и России. В субботу в Белграде состоялось заседание высшего совета его Сербской народной партии (СНП), которая отмечает свое семилетие.По его словам это доказал и состоявшийся 25 ноября визит в Россию и переговоры с президентом РФ сербского лидера Александра Вучича, договоренности достигнутые в ходе которого "во многом выходят за стандартные договоренности двух государств и учитывают тесные отношения дружбы и партнерства" России и Сербии.Среди выступающих на мероприятии также представители бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, политики из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/serbiya-1761208698.html

италия

белград (город)

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в мире, италия, белград (город), владимир путин, совет федерации рф, александр вучич, маттео сальвини, россия