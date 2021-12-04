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Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев
Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев - РИА Новости, 04.12.2021
Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев
Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:25
2021-12-04T16:25
в мире
италия
белград (город)
владимир путин
совет федерации рф
александр вучич
маттео сальвини
россия
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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и России. В субботу в Белграде состоялось заседание высшего совета его Сербской народной партии (СНП), которая отмечает свое семилетие.По его словам это доказал и состоявшийся 25 ноября визит в Россию и переговоры с президентом РФ сербского лидера Александра Вучича, договоренности достигнутые в ходе которого "во многом выходят за стандартные договоренности двух государств и учитывают тесные отношения дружбы и партнерства" России и Сербии.Среди выступающих на мероприятии также представители бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, политики из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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в мире, италия, белград (город), владимир путин, совет федерации рф, александр вучич, маттео сальвини, россия
16:25 04.12.2021
 
Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев

Сенатор Косачев: национальные интересы России и Сербии во многом совпадают

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.
Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и России. В субботу в Белграде состоялось заседание высшего совета его Сербской народной партии (СНП), которая отмечает свое семилетие.
"Мы видим, что СНП уверенно, последовательно и настойчиво реализует свою политическую программу эта программа нацелена на защиту и продвижение национальных интересов вашей страны. Но вне всякого сомнения эти национальные интересы во многом близки и может быть даже совпадают с интересами нашей страны - Российской Федерации", - заявил Косачев собравшимся по видеосвязи.
По его словам это доказал и состоявшийся 25 ноября визит в Россию и переговоры с президентом РФ сербского лидера Александра Вучича, договоренности достигнутые в ходе которого "во многом выходят за стандартные договоренности двух государств и учитывают тесные отношения дружбы и партнерства" России и Сербии.
Среди выступающих на мероприятии также представители бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, политики из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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