Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, заявил Косачев
Сенатор Косачев: национальные интересы России и Сербии во многом совпадают
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
БЕЛГРАД, 4 дек – РИА Новости. Национальные интересы России и Сербии во многом совпадают, что показал визит в конце ноября в РФ сербского президента Александра Вучича и его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев.
Министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству Сербии и России. В субботу в Белграде состоялось заседание высшего совета его Сербской народной партии (СНП), которая отмечает свое семилетие.
"Мы видим, что СНП уверенно, последовательно и настойчиво реализует свою политическую программу эта программа нацелена на защиту и продвижение национальных интересов вашей страны. Но вне всякого сомнения эти национальные интересы во многом близки и может быть даже совпадают с интересами нашей страны - Российской Федерации", - заявил Косачев собравшимся по видеосвязи.
По его словам это доказал и состоявшийся 25 ноября визит в Россию и переговоры с президентом РФ сербского лидера Александра Вучича, договоренности достигнутые в ходе которого "во многом выходят за стандартные договоренности двух государств и учитывают тесные отношения дружбы и партнерства" России и Сербии.
Среди выступающих на мероприятии также представители бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини, кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, политики из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.