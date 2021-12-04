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Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК

Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК - РИА Новости, 04.12.2021

Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК

Двое рабочих, получивших ожоги при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК, скончались в больнице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:39

2021-12-04T16:39

2021-12-04T17:54

происшествия

усть-илимск

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ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Двое рабочих, получивших ожоги при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК, скончались в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.На Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате 24 ноября во время испытаний трубопровода после ремонта произошла утечка кислорода. При его воспламенении ожоги получили пять человек. Четверо из них были доставлены в ожоговый центр Иркутской городской клинической больницы."Семьям погибших будет оказана помощь. Для установления причин инцидента продолжает работать специальная комиссия", - сообщил представитель группы "Илим".По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

усть-илимск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-илимск