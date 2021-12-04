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Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК
Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК - РИА Новости, 04.12.2021
Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК
Двое рабочих, получивших ожоги при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК, скончались в больнице, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:39
2021-12-04T16:39
2021-12-04T17:54
происшествия
усть-илимск
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ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Двое рабочих, получивших ожоги при воспламенении кислорода во время испытания трубопровода на Усть-Илимском ЦБК, скончались в больнице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.На Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате 24 ноября во время испытаний трубопровода после ремонта произошла утечка кислорода. При его воспламенении ожоги получили пять человек. Четверо из них были доставлены в ожоговый центр Иркутской городской клинической больницы."Семьям погибших будет оказана помощь. Для установления причин инцидента продолжает работать специальная комиссия", - сообщил представитель группы "Илим".По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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происшествия, усть-илимск
16:39 04.12.2021 (обновлено: 17:54 04.12.2021)
Умерли двое рабочих, пострадавших при ЧП на Усть-Илимском ЦБК
Источник сообщил о смерти двух рабочих, получивших ожоги при аварии на Усть-Илимском ЦБК