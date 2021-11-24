https://ria.ru/20211124/postradavshie-1760496020.html

В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК

В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК - РИА Новости, 24.11.2021

В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК

Пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области, рассказал... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:45

2021-11-24T12:45

2021-11-24T14:33

происшествия

усть-илимск

иркутская область

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу Усть-Илимска.Руководитель направления по коммуникации группы "ИЛИМ" в Усть-Илимске Татьяна Костицына рассказала подробности происшествия на ЦБК."При испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода, пострадали пять человек. Кислород воспламенился. Мы контролируем ситуацию, усилия спасателей не понадобилось. У троих пострадавших состояние средней степени тяжести, у двух – тяжелое. Они госпитализированы, в случае необходимости мы готовы отправить людей санавиацией в ожоговый центр Иркутска", - сообщила Костицына.Она также отметила, что производство не остановлено. Комбинат работает в штатном режиме."На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой наиболее опытные следователи СК и криминалисты", - говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).Усть-Илимская межрайонная прокуратура также организовала проверку в связи с инцидентом и взяла на контроль результаты процессуальной проверки, организованной СК.

https://ria.ru/20211112/khimpredpriyatiya-1758765733.html

усть-илимск

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происшествия, усть-илимск, иркутская область