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В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК
В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК - РИА Новости, 24.11.2021
В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК
Пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области, рассказал... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:45
2021-11-24T14:33
происшествия
усть-илимск
иркутская область
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу Усть-Илимска.Руководитель направления по коммуникации группы "ИЛИМ" в Усть-Илимске Татьяна Костицына рассказала подробности происшествия на ЦБК."При испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода, пострадали пять человек. Кислород воспламенился. Мы контролируем ситуацию, усилия спасателей не понадобилось. У троих пострадавших состояние средней степени тяжести, у двух – тяжелое. Они госпитализированы, в случае необходимости мы готовы отправить людей санавиацией в ожоговый центр Иркутска", - сообщила Костицына.Она также отметила, что производство не остановлено. Комбинат работает в штатном режиме."На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой наиболее опытные следователи СК и криминалисты", - говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).Усть-Илимская межрайонная прокуратура также организовала проверку в связи с инцидентом и взяла на контроль результаты процессуальной проверки, организованной СК.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область
12:45 24.11.2021 (обновлено: 14:33 24.11.2021)
 
В Иркутской области пять человек пострадали при ремонтных работах на ЦБК

Пять человек пострадали во время ремонта на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при проведении ремонтных работ на кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате разгерметизации кислородной магистрали при проведении плановых ремонтных работ на комбинате группы "Илим" пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие доставлены в городскую больницу Усть-Илимска.
Руководитель направления по коммуникации группы "ИЛИМ" в Усть-Илимске Татьяна Костицына рассказала подробности происшествия на ЦБК.
"При испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода, пострадали пять человек. Кислород воспламенился. Мы контролируем ситуацию, усилия спасателей не понадобилось. У троих пострадавших состояние средней степени тяжести, у двух – тяжелое. Они госпитализированы, в случае необходимости мы готовы отправить людей санавиацией в ожоговый центр Иркутска", - сообщила Костицына.
Она также отметила, что производство не остановлено. Комбинат работает в штатном режиме.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой наиболее опытные следователи СК и криминалисты", - говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области.
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Усть-Илимская межрайонная прокуратура также организовала проверку в связи с инцидентом и взяла на контроль результаты процессуальной проверки, организованной СК.
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