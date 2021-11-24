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СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске
СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске - РИА Новости, 24.11.2021
СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске
Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:55
2021-11-24T20:55
происшествия
усть-илимск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
жкх
россия
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ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился кислород и пострадали люди, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Пять человек пострадали в среду во время испытаний трубопровода после ремонта на Усть-Илимском ЦБК. При локальной утечке кислорода произошло его воспламенение. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние троих - средней степени тяжести.Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.
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усть-илимск
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия
20:55 24.11.2021
 
СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске

СК возбудил уголовное дело после воспламенения кислорода на трубопроводе в Усть-Илимске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
Автомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился кислород и пострадали люди, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Пять человек пострадали в среду во время испытаний трубопровода после ремонта на Усть-Илимском ЦБК. При локальной утечке кислорода произошло его воспламенение. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние троих - средней степени тяжести.
"Следственным отделом по г. Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.
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ПроисшествияУсть-ИлимскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)ЖКХРоссия
 
 
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