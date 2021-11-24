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СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске

СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске - РИА Новости, 24.11.2021

СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске

Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:55

2021-11-24T20:55

2021-11-24T20:55

происшествия

усть-илимск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

жкх

россия

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ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился кислород и пострадали люди, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Пять человек пострадали в среду во время испытаний трубопровода после ремонта на Усть-Илимском ЦБК. При локальной утечке кислорода произошло его воспламенение. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние троих - средней степени тяжести.Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

https://realty.ria.ru/20211117/minenergo-1759466758.html

усть-илимск

иркутская область

россия

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происшествия, усть-илимск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), жкх, россия