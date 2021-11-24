СК возбудил дело после ЧП на трубопроводе в Усть-Илимске
СК возбудил уголовное дело после воспламенения кислорода на трубопроводе в Усть-Илимске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета РФ у здания Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве
ИРКУТСК, 24 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда возбуждено в Усть-Илимске, где во время испытания после ремонта трубопровода на ЦБК воспламенился кислород и пострадали люди, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Пять человек пострадали в среду во время испытаний трубопровода после ремонта на Усть-Илимском ЦБК. При локальной утечке кислорода произошло его воспламенение. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, состояние троих - средней степени тяжести.
"Следственным отделом по г. Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Усть-Илимская межрайонная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.