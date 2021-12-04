https://ria.ru/20211204/omikron-1762183957.html

В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021

В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T16:21

2021-12-04T16:21

2021-12-04T16:21

распространение коронавируса

в мире

замбия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии, сообщает министерство здравоохранения страны."Три случая штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии вчера (3 декабря 2021 года) среди 60 положительных результатов (на COVID-19 – ред.), зафиксированных на этой неделе", - говорится в заявлении министерства.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html

замбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, замбия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса