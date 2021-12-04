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В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021
В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T16:21
2021-12-04T16:21
2021-12-04T16:21
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии, сообщает министерство здравоохранения страны."Три случая штамма коронавируса "омикрон" выявлены в Замбии вчера (3 декабря 2021 года) среди 60 положительных результатов (на COVID-19 – ред.), зафиксированных на этой неделе", - говорится в заявлении министерства.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html
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в мире, замбия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Замбии