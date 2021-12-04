https://ria.ru/20211204/omikron-1762172890.html

"Омикрон" спасет мир? Отвечает вирусолог

Вирусолог рассказал о пользе омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021

"Омикрон" спасет мир? Отвечает вирусолог

Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть "полезен" благодаря низким показателям летальности. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, профессор... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T14:11

2021-12-04T14:11

2021-12-04T17:20

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анатолий альштейн

дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть "полезен" благодаря низким показателям летальности. Об этом в беседе с "URA.RU" рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.По его словам, информации о тяжелом течении заболевания омикрон-штаммов пока нет, тогда как данные о его высокой заразности не вызывают сомнений.Альтштейн также не исключил, что новый вариант вируса может переноситься легче, чем "дельта", однако неизвестно, будет ли он иммунизировать от других штаммов.Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. По словам ученых, он отличается тремя десятками мутаций в S-белке и может быть устойчивым к защитным антителам переболевших и привитых. В ВОЗ признали этот вариант "вызывающим беспокойство" и присвоили ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что число заболевших среди получивших инъекцию не превышает трех-четырех процентов, а число тяжелых случаев — 0,03 процента.

https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html

https://ria.ru/20211203/omikron-1761951794.html

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