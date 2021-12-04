В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти
Девять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Южной Корее
© REUTERS / Kim Hong-JiМедицинский работник проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Пхентхэке, Южная Корея
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее сообщалось о шести случаях.
По данным KDCA, пять случаев были завезены из-за границы, четыре обнаружились внутри страны. Первой заразилась пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили наличие штамма "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой информации.
Органы здравоохранения также обеспокоены возможным распространением инфекции среди более 400 человек, которые присутствовали на церковной службе в Инчхоне, вместе с членом семьи одного из девяти инфицированных. Всего в настоящее время насчитывается 719 человек, которые вступали в контакт с инфицированными штаммом "омикрон" или теми, у кого есть подозрение на заражение.
Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.
Правительство также сформировало специальную группу по борьбе борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон". После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.