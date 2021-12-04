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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/omikron-1762166563.html
В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти
В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти - РИА Новости, 04.12.2021
В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти
Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T13:15
2021-12-04T13:15
распространение коронавируса
в мире
юар
южная корея
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее сообщалось о шести случаях.По данным KDCA, пять случаев были завезены из-за границы, четыре обнаружились внутри страны. Первой заразилась пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили наличие штамма "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой информации.Органы здравоохранения также обеспокоены возможным распространением инфекции среди более 400 человек, которые присутствовали на церковной службе в Инчхоне, вместе с членом семьи одного из девяти инфицированных. Всего в настоящее время насчитывается 719 человек, которые вступали в контакт с инфицированными штаммом "омикрон" или теми, у кого есть подозрение на заражение.Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.Правительство также сформировало специальную группу по борьбе борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон". После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html
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в мире, юар, южная корея, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:15 04.12.2021
 
В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти

Девять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Южной Корее

© REUTERS / Kim Hong-JiМедицинский работник проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Пхентхэке, Южная Корея
Медицинский работник проходит мимо экрана с изображениями с камер наблюдения за палатами с больными COVID-19 в госпитале в Пхентхэке, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Ранее сообщалось о шести случаях.
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По данным KDCA, пять случаев были завезены из-за границы, четыре обнаружились внутри страны. Первой заразилась пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили наличие штамма "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой информации.
Органы здравоохранения также обеспокоены возможным распространением инфекции среди более 400 человек, которые присутствовали на церковной службе в Инчхоне, вместе с членом семьи одного из девяти инфицированных. Всего в настоящее время насчитывается 719 человек, которые вступали в контакт с инфицированными штаммом "омикрон" или теми, у кого есть подозрение на заражение.
Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.
Правительство также сформировало специальную группу по борьбе борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон". После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРЮжная КореяКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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