https://ria.ru/20211204/omikron-1762166563.html

В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти

В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти - РИА Новости, 04.12.2021

В Южной Корее число заразившихся омикрон-штаммом выросло до девяти

Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T13:15

2021-12-04T13:15

2021-12-04T13:15

распространение коронавируса

в мире

юар

южная корея

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" в Южной Корее достигло девяти, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).Ранее сообщалось о шести случаях.По данным KDCA, пять случаев были завезены из-за границы, четыре обнаружились внутри страны. Первой заразилась пара южнокорейских граждан, которая была полностью привита вакциной Moderna и посетила Нигерию 14-23 ноября. Позже выяснилось, что пара предоставила органам здравоохранения ложную информацию о том, каким способом они добирались из аэропорта домой. Вместо специального такси их отвез знакомый из Узбекистана, у которого уже подтвердили наличие штамма "омикрон" и теперь проверяют еще 79 человек, с которыми он контактировал за это время. Власти планируют подать в суд на пару за сокрытие такой информации.Органы здравоохранения также обеспокоены возможным распространением инфекции среди более 400 человек, которые присутствовали на церковной службе в Инчхоне, вместе с членом семьи одного из девяти инфицированных. Всего в настоящее время насчитывается 719 человек, которые вступали в контакт с инфицированными штаммом "омикрон" или теми, у кого есть подозрение на заражение.Республика Корея с конца ноября запретила выдачу виз и въезд иностранцам с краткосрочными визами, которые побывали в ЮАР и еще семи государствах Южной Африки, где распространяется новый штамм коронавируса.Правительство также сформировало специальную группу по борьбе борьбы с распространением нового штамма. Президент страны Мун Чжэ Ин приказал подчиненным обеспечить усиленные антивирусные меры на границе, чтобы предотвратить проникновение штамма "омикрон". После этого Южная Корея вернула обязательный 10-дневный карантин для всех приезжих вне зависимости от статуса вакцинации.

https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html

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в мире, юар, южная корея, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса