https://ria.ru/20211204/omikron-1762133997.html
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:15
2021-12-04T02:15
2021-12-04T10:49
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.Как заявили в ВОЗ, новый вариант способен к быстрому праспространению в глобальном масштабе, однако, по мнению Альтшейна рано делать прогнозы, что "омикрон" приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.По его словам, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов."У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн.Помимо этого, он предположил, что появление "омеги" может означать начало завершения пандемии."Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"", — продолжил вирусолог.Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем, предупредил Альтштейн."Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — пояснил врач.Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса
02:15 04.12.2021 (обновлено: 10:49 04.12.2021)
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог Альтштейн увидел в появлении омикрон-штамма намек на окончание пандемии COVID-19
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн
в беседе с радио Sputnik
.
Как заявили в ВОЗ
, новый вариант способен к быстрому праспространению в глобальном масштабе, однако, по мнению Альтшейна рано делать прогнозы, что "омикрон" приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.
"До Нового года он не успеет распространиться. "Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться", — отметил собеседник радио.
По его словам, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов.
"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн.
Помимо этого, он предположил, что появление "омеги" может означать начало завершения пандемии.
"Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"", — продолжил вирусолог.
Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем, предупредил Альтштейн.
"Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — пояснил врач.
Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.