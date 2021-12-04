Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/omikron-1762133997.html
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 04.12.2021
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T02:15
2021-12-04T10:49
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b41b1fc6964dc6669dfe8a3642fd39ff.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.Как заявили в ВОЗ, новый вариант способен к быстрому праспространению в глобальном масштабе, однако, по мнению Альтшейна рано делать прогнозы, что "омикрон" приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.По его словам, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов."У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн.Помимо этого, он предположил, что появление "омеги" может означать начало завершения пандемии."Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"", — продолжил вирусолог.Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем, предупредил Альтштейн."Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — пояснил врач.Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.
https://ria.ru/20211203/omikron-1762074169.html
https://ria.ru/20211201/omikron-1761571855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761034143_131:0:2639:1881_1920x0_80_0_0_e3b9fb4d3ebb1cad0f89680dd56b289e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса
02:15 04.12.2021 (обновлено: 10:49 04.12.2021)
 
Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса

Вирусолог Альтштейн увидел в появлении омикрон-штамма намек на окончание пандемии COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, заявил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik.
Как заявили в ВОЗ, новый вариант способен к быстрому праспространению в глобальном масштабе, однако, по мнению Альтшейна рано делать прогнозы, что "омикрон" приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.

"До Нового года он не успеет распространиться. "Дельта", например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться", — отметил собеседник радио.

По его словам, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем от других штаммов.
"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке (S-белке. — Прим. ред.), у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
Вчера, 17:39Распространение коронавируса
Врач допустил, что появление омикрон-штамма означает начало конца пандемии
Помимо этого, он предположил, что появление "омеги" может означать начало завершения пандемии.
"Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с "омикроном"", — продолжил вирусолог.
Однако многое зависит от того, как события будут развиваться в дальнейшем, предупредил Альтштейн.
"Сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока "омикрон" не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям", — пояснил врач.
Он также напомнил, что предотвратить тяжелое течение болезни и сократить риск заражения поможет прививка.
Производство препарата Ковид-глобулин на основе плазмы крови переболевших COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 07:21Распространение коронавируса
Названы новые симптомы штамма омикрон
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Анатолий АльтштейнОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январе
10:25Новая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные авто
10:21Британцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нужды
10:16На уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссию
10:11Участники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в Россию
10:10Немцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войне
10:01Эксперт рассказал о технологических трендах
09:56Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"
09:56Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтах
09:50Москвичам рассказали о погоде в субботу
09:31Юнкер рассказал, чем его раздражала Меркель
09:28На шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный удар
09:09Проверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗ
09:01В Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова Данией
08:49США введут новые санкции, пишет Reuters
08:45Постпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУ
08:37В Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скорой
08:36Иран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашении
08:30В Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАР
08:20Врач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице
Лента новостейМолния
AP: разведка США утверждает, что Россия "нападет" на Украину в январеНовая стратегия Минтранса не предполагает ограничений на личные автоБританцы потребовали от НАТО перестать провоцировать русских без нуждыНа уральской шахте, где произошел горный удар, созвали спецкомиссиюУчастники научной экспедиции УрФУ, застрявшие в ЮАР, вернулись в РоссиюНемцы напомнили автору статьи о России-изгое о Второй мировой войнеЭксперт рассказал о технологических трендах Из больниц выписали 13 пострадавших в ЧП на шахте "Листвяжная"Эксперт раскрыл секреты безопасного шопинга на зарубежных сайтахМосквичам рассказали о погоде в субботуЮнкер рассказал, чем его раздражала МеркельНа шахте "Черемуховская — Глубокая" произошел горный ударПроверка "Спутника V" состоится не ранее января 2022 года, сообщили в ВОЗВ Сахалинской области уточнили слова губернатора про аренду острова ДаниейСША введут новые санкции, пишет ReutersПостпред России призвал Израиль к диалогу по вопросу зоны, свободной от ОМУВ Хабаровском крае один человек погиб в ДТП с участием скоройИран предложил радикально изменить проект документа о ядерном соглашенииВ Домодедово приземлился самолет с россиянами из ЮАРВрач посоветовал, как уберечь себя от травм при гололедице