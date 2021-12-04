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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211204/music-1762081315.html
Киркоров "Раненый", а Краймбрери "Глупая": музыкальные новинки недели
Киркоров "Раненый", а Краймбрери "Глупая": музыкальные новинки недели - РИА Новости, 04.12.2021
Киркоров "Раненый", а Краймбрери "Глупая": музыкальные новинки недели
Пока участники легендарной ABBA уже пытаются всем создать праздничное настроение своей новой рождественской композицией "Little things", остальные артисты пока... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T07:28
2021-12-04T07:28
культура
филипп киркоров
новости культуры
музыка
дискотека авария
дженнифер лоуренс
guns n' roses
netflix
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Пока участники легендарной ABBA уже пытаются всем создать праздничное настроение своей новой рождественской композицией "Little things", остальные артисты пока не готовы им подпевать. Музыкальные новинки недели — в подборке РИА Новости. "Раненый": Филипп Киркоров записал сингл для новых "Елок"Король отечественной эстрады выпустил мелодичную песню "Раненый". Она вошла в саундтрек новогодней комедии "Елки 8" и стала первым синглом артиста, созданным в сотрудничестве с Warner Music Russia. В эту пятницу артист подписал важный контракт с лейблом, и теперь будет работать с ним на постоянной основе. Мелодию "Раненый" создал композитор Андрей Резников. Хотя песня получилась легкой и непринужденной, все-таки она пропитана грустью и меланхолией. Поэтому пока трудно представить, как трек впишется в комедийный фильм. Но он вполне может стать медляком на новогоднем застолье после веселых танцев под Сердючку и "Дискотеку Аварию". По словам Киркорова, эта композиция нужна слушателям. "Надеюсь, что она станет народной", — отметил артист. А свершится ли это, получится узнать уже 16 декабря, когда восьмые "Елки" выйдут в прокат. Киркоров в ленте, кстати, появится и как актер, причем в необычной роли — сотрудника ЧОПа. Мари Краймбрери вернулась к старому звучанию в "Глупой"После музыкальных экспериментов певица записала трек о болезненной любви в стиле своих первых хитов вроде "Я хочу твою фамилию" или "На тату". В "Глупой" Мари Краймбрери (она же Марина Жадан) поет о тяжелой девичьей доле после неудачного роман. Причем любимый настолько ее обидел, что исполнительница произносит такие слова, как: "Был бы не дура, не выбрала бы тебя". Действительно ли артистка переживает тяжелый разрыв — неясно, но сама она называет свою работу "исповедью"."Исповедь, на которую однажды решалась каждая девушка. А на что ты способна в состоянии абсолютного отчаяния?" — написала Мари в Instagram. Певица сразу получила обратную реакцию от подписчиков: "В каждой песне нахожу себя, прям на сто процентов"; "Дерзко, честно! Люблю такое — в самое сердце". "Глупую" уже можно добавлять в новогодний плейлист на случай, если в разгар праздника вдруг захочется в соседней комнате потосковать по бывшему. Slash, Майлз Кеннеди и The Conspirators презентовали рок-балладу "Fill My World"Этот трек гитариста Guns N’ Roses Сола Хадсона (он же Slash) и его команды стал вторым из будущего альбома "4". Над ним знаменитый рокер работает с Майлзом Кеннеди и участниками The Conspirators. Музыканты выступают в одной команде десять лет и за это время отлично сыгрались. Ранее рокеры удивляли слушателей виртуозными гитарными риффами и мощными припевами. В "Fill My World" они сбавили бешеный темп, а крики сменили на нежный вокал Кеннеди. Впишется ли эта рок-баллада в новый сборник, поклонники узнают 11 февраля 2022. В этот день состоится релиз "4". Он станет пятой сольной работой Slash и четвертой, созданной при участии Майлза Кеннеди и The Conspirators.Граймс и ее клубный трек "Player of Games"Новый трек "Player of Games" канадской певицы и экс-возлюбленной Илона Маска наполнен звучанием синтезатора, клубными ритмами и звонким голосом Граймс, который после обработки напоминает звуки каких-то космических существ.Вместе с песней Граймс выпустила и клип. Видео снял Антон Тэмми, который ранее работал с The Weеknd и создал для него видео на хит "Blinding Lights". Для исполнительницы режиссер придумал футуристический ролик. В нем она появляется в образе обнаженной девы, которая обнимается с рыцарем в доспехах. "Just Look Up": Ариана Гранде и Кид Кади написали песню для нового фильма с Леонардо Ди Каприо Композиция прозвучит в новом фильме с голливудским актером "Не смотрите наверх", премьера которого состоится на Netflix 10 декабря. В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Жаль, что никого не волнует надвигающаяся гибель. Появятся в картине и Гранде с Кади. Они сыграют музыкантов. По сути, самих себя только под другими именами. Ариану будут звать Райли, а Кида — Челло. Ожидается, что оба споют "Just Look Up" в фильме.
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филипп киркоров, новости культуры, музыка, дискотека авария, дженнифер лоуренс, guns n' roses, netflix, ариана гранде, илон маск, граймс (клэр буше)
07:28 04.12.2021
 
Киркоров "Раненый", а Краймбрери "Глупая": музыкальные новинки недели

Киркоров "Раненый", а Краймбрери "Глупая": музыкальные новинки недели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Галина Соколова. Пока участники легендарной ABBA уже пытаются всем создать праздничное настроение своей новой рождественской композицией "Little things", остальные артисты пока не готовы им подпевать. Музыкальные новинки недели — в подборке РИА Новости.

"Раненый": Филипп Киркоров записал сингл для новых "Елок"

Король отечественной эстрады выпустил мелодичную песню "Раненый". Она вошла в саундтрек новогодней комедии "Елки 8" и стала первым синглом артиста, созданным в сотрудничестве с Warner Music Russia. В эту пятницу артист подписал важный контракт с лейблом, и теперь будет работать с ним на постоянной основе.
Мелодию "Раненый" создал композитор Андрей Резников. Хотя песня получилась легкой и непринужденной, все-таки она пропитана грустью и меланхолией. Поэтому пока трудно представить, как трек впишется в комедийный фильм. Но он вполне может стать медляком на новогоднем застолье после веселых танцев под Сердючку и "Дискотеку Аварию".
По словам Киркорова, эта композиция нужна слушателям. "Надеюсь, что она станет народной", — отметил артист.
А свершится ли это, получится узнать уже 16 декабря, когда восьмые "Елки" выйдут в прокат. Киркоров в ленте, кстати, появится и как актер, причем в необычной роли — сотрудника ЧОПа.

Мари Краймбрери вернулась к старому звучанию в "Глупой"

После музыкальных экспериментов певица записала трек о болезненной любви в стиле своих первых хитов вроде "Я хочу твою фамилию" или "На тату".
В "Глупой" Мари Краймбрери (она же Марина Жадан) поет о тяжелой девичьей доле после неудачного роман. Причем любимый настолько ее обидел, что исполнительница произносит такие слова, как: "Был бы не дура, не выбрала бы тебя". Действительно ли артистка переживает тяжелый разрыв — неясно, но сама она называет свою работу "исповедью".
"Исповедь, на которую однажды решалась каждая девушка. А на что ты способна в состоянии абсолютного отчаяния?" — написала Мари в Instagram. Певица сразу получила обратную реакцию от подписчиков: "В каждой песне нахожу себя, прям на сто процентов"; "Дерзко, честно! Люблю такое — в самое сердце".
"Глупую" уже можно добавлять в новогодний плейлист на случай, если в разгар праздника вдруг захочется в соседней комнате потосковать по бывшему.

Slash, Майлз Кеннеди и The Conspirators презентовали рок-балладу "Fill My World"

Этот трек гитариста Guns N’ Roses Сола Хадсона (он же Slash) и его команды стал вторым из будущего альбома "4". Над ним знаменитый рокер работает с Майлзом Кеннеди и участниками The Conspirators. Музыканты выступают в одной команде десять лет и за это время отлично сыгрались.
Ранее рокеры удивляли слушателей виртуозными гитарными риффами и мощными припевами. В "Fill My World" они сбавили бешеный темп, а крики сменили на нежный вокал Кеннеди.
Впишется ли эта рок-баллада в новый сборник, поклонники узнают 11 февраля 2022. В этот день состоится релиз "4". Он станет пятой сольной работой Slash и четвертой, созданной при участии Майлза Кеннеди и The Conspirators.

Граймс и ее клубный трек "Player of Games"

Новый трек "Player of Games" канадской певицы и экс-возлюбленной Илона Маска наполнен звучанием синтезатора, клубными ритмами и звонким голосом Граймс, который после обработки напоминает звуки каких-то космических существ.
Вместе с песней Граймс выпустила и клип. Видео снял Антон Тэмми, который ранее работал с The Weеknd и создал для него видео на хит "Blinding Lights". Для исполнительницы режиссер придумал футуристический ролик. В нем она появляется в образе обнаженной девы, которая обнимается с рыцарем в доспехах.

"Just Look Up": Ариана Гранде и Кид Кади написали песню для нового фильма с Леонардо Ди Каприо

Композиция прозвучит в новом фильме с голливудским актером "Не смотрите наверх", премьера которого состоится на Netflix 10 декабря.
В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Жаль, что никого не волнует надвигающаяся гибель.
Появятся в картине и Гранде с Кади. Они сыграют музыкантов. По сути, самих себя только под другими именами. Ариану будут звать Райли, а Кида — Челло. Ожидается, что оба споют "Just Look Up" в фильме.
The Hatters
Вчера, 12:26Культура
"Золотые хиты": у группы The Hatters вышел новый альбом
 
КультураФилипп КиркоровНовости культурыМузыкаДискотека АварияДженнифер ЛоуренсGuns N' RosesNetflixАриана ГрандеИлон МаскГраймс (Клэр Буше)
 
 
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