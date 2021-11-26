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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211126/elki-1760910569.html
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок" - РИА Новости, 26.11.2021
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"
Звезды отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмой части новогодней саги "Елки", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:07
2021-11-26T18:07
культура
тюмень
саранск
уфа
ольга бузова
филипп киркоров
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Звезды отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмой части новогодней саги "Елки", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.Создатели картины раскрыли, что героиня Бузовой выступит на концерте в честь открытия нового аквапарка в Тюмени. "Каждый декабрь мы ждем "Елки" уже много-много лет, и для меня стало большой честью "оставить след" в такой легендарной франшизе. Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь", — рассказала она. А вот король эстрады в "Елках 8" исполнил роль сотрудника ЧОПа. Певец признался, что ему нравится играть "контрастные" роли, и он не боится появляться в несвойственных себе образах.А еще Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию "Раненый".Продолжение франшизы "Елки" снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма "Елки 8" отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В фильме также снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и многие другие.
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тюмень, саранск, уфа, ольга бузова, филипп киркоров, анна чиповская, антон богданов, новости культуры, кино и сериалы, дарья мороз, иван ургант, сергей светлаков
18:07 26.11.2021
 
Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"

© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI Ольга Бузова и Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8"
Ольга Бузова и Филипп Киркоров на съемках фильма Елки 8 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Звезды отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмой части новогодней саги "Елки", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.
"Король российской эстрады Филипп Киркоров и телеведущая и певица Ольга Бузова появятся в продолжении главной новогодней комедии "Елки", — говорится в сообщении.
Создатели картины раскрыли, что героиня Бузовой выступит на концерте в честь открытия нового аквапарка в Тюмени. "Каждый декабрь мы ждем "Елки" уже много-много лет, и для меня стало большой честью "оставить след" в такой легендарной франшизе. Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь", — рассказала она.
© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI Съемки фильма "Елки 8"
Съемки фильма Елки 8 - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
Съемки фильма "Елки 8"
А вот король эстрады в "Елках 8" исполнил роль сотрудника ЧОПа. Певец признался, что ему нравится играть "контрастные" роли, и он не боится появляться в несвойственных себе образах.
"Сколько раз ходил на "Елки", и обязательно в моей жизни происходило что-то светлое, красивое, чудесное. Мне было очень комфортно работать с молодой командой фильма. Я люблю работать с молодежью, особенно если ребята – талантливые и креативные, это не дает мне забронзоветь в моем статусе. Это меня омолаживает, и на съемках я помолодел точно лет на 20", — поделился впечатлениями артист.
© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8" в роли сотрудникам ЧОПа

Съемки фильма Елки 8
1 из 2

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8" в роли сотрудникам ЧОПа

© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8"

Съемки фильма Елки 8
2 из 2

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8"

© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
1 из 2

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8" в роли сотрудникам ЧОПа

© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
2 из 2

Филипп Киркоров на съемках фильма "Елки 8"

© Фото : предоставлено пресс-службой онлайн-кинотеатра IVI
А еще Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию "Раненый".
Продолжение франшизы "Елки" снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах.
За постановку фильма "Елки 8" отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В фильме также снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и многие другие.
Сергей Светлаков и Иван Ургант на съемочной площадке фильма Ёлки - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 15:31Культура
Объявлена дата выхода новых "Елок"
 
КультураТюменьСаранскУфаОльга БузоваФилипп КиркоровАнна ЧиповскаяАнтон БогдановНовости культурыКино и сериалыДарья МорозИван УргантСергей Светлаков
 
 
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