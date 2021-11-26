https://ria.ru/20211126/elki-1760910569.html

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок" - РИА Новости, 26.11.2021

Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в новой части "Елок"

Звезды отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмой части новогодней саги "Елки", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:07

2021-11-26T18:07

2021-11-26T18:07

культура

тюмень

саранск

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ольга бузова

филипп киркоров

анна чиповская

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Звезды отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров и Ольга Бузова снялись в восьмой части новогодней саги "Елки", сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.Создатели картины раскрыли, что героиня Бузовой выступит на концерте в честь открытия нового аквапарка в Тюмени. "Каждый декабрь мы ждем "Елки" уже много-много лет, и для меня стало большой честью "оставить след" в такой легендарной франшизе. Мне пришлось работать в условиях большой секретности, я уехала на съемки на два дня и никому не говорила, где я и чем занимаюсь", — рассказала она. А вот король эстрады в "Елках 8" исполнил роль сотрудника ЧОПа. Певец признался, что ему нравится играть "контрастные" роли, и он не боится появляться в несвойственных себе образах.А еще Филипп Киркоров записал главный саундтрек фильма – композицию "Раненый".Продолжение франшизы "Елки" снимали в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма "Елки 8" отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Яков Юровицкий. Руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов ("Елки", "Майор Гром: Чумной доктор", "Реальные пацаны"). В фильме также снялись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дарья Мороз, Аня Чиповская, Евгений Кулик и многие другие.

https://ria.ru/20211111/elki-1758569010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, саранск, уфа, ольга бузова, филипп киркоров, анна чиповская, антон богданов, новости культуры, кино и сериалы, дарья мороз, иван ургант, сергей светлаков