https://ria.ru/20211203/abba-1762060561.html

ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things"

ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things" - РИА Новости, 03.12.2021

ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things"

ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things". Об этом музыканты сообщили в микроблоге группы. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T17:02

2021-12-03T17:02

2021-12-03T17:02

культура

abba

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things". Об этом музыканты сообщили в микроблоге группы. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Композиция описывается как "нежное размышление о радости рождественского утра, времени проведенном вместе с семьей", написано на сайте NME. Трек вошел в новый альбом шведского квартета — "Voyage", он стал первой пластинкой команды за 40 лет. Все доходы от продажи сингла будут перечислены в Детский фонд ООН. Главные роли в клипе исполнили дети. Их персонажи решили организовать концерт, на котором будут исполнены песни шведской поп-группы. Их заинтересовала технология motion capture и они тоже решили ее использовать, как и солисты ABBA. "Я всегда улыбаюсь, когда слушаю песни ABBA. Музыка волшебная. Миру нужна ABBA", "Очень милое видео", "Так красиво. Ничего другого я не ожидал от такой прекрасной песни, написанной культовой и неподвластной времени группой", — пользователи делятся впечатлениями в комментариях к видео.

https://ria.ru/20211105/abba-1757417178.html

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abba, новости культуры, музыка