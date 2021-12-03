https://ria.ru/20211203/abba-1762060561.html
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things"
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things" - РИА Новости, 03.12.2021
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things"
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things". Об этом музыканты сообщили в микроблоге группы. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T17:02
2021-12-03T17:02
2021-12-03T17:02
культура
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things". Об этом музыканты сообщили в микроблоге группы. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. Композиция описывается как "нежное размышление о радости рождественского утра, времени проведенном вместе с семьей", написано на сайте NME. Трек вошел в новый альбом шведского квартета — "Voyage", он стал первой пластинкой команды за 40 лет. Все доходы от продажи сингла будут перечислены в Детский фонд ООН. Главные роли в клипе исполнили дети. Их персонажи решили организовать концерт, на котором будут исполнены песни шведской поп-группы. Их заинтересовала технология motion capture и они тоже решили ее использовать, как и солисты ABBA. "Я всегда улыбаюсь, когда слушаю песни ABBA. Музыка волшебная. Миру нужна ABBA", "Очень милое видео", "Так красиво. Ничего другого я не ожидал от такой прекрасной песни, написанной культовой и неподвластной времени группой", — пользователи делятся впечатлениями в комментариях к видео.
https://ria.ru/20211105/abba-1757417178.html
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РИА Новости
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abba, новости культуры, музыка
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things"
ABBA представила клип на рождественскую песню "Little things" с нового альбома
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
ABBA выпустила клип на рождественскую песню "Little things". Об этом музыканты сообщили
в микроблоге группы. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива.
Композиция описывается как "нежное размышление о радости рождественского утра, времени проведенном вместе с семьей", написано
на сайте NME.
Трек вошел в новый альбом шведского квартета — "Voyage", он стал первой пластинкой команды за 40 лет. Все доходы от продажи сингла будут перечислены в Детский фонд ООН.
"Мы считаем, что нельзя искоренить бедность без расширения прав и возможностей женщин. Вот почему мы поддерживаем ЮНИСЕФ в защите девочек от сексуального насилия и расширении их прав и возможностей", — говорят музыканты.
Главные роли в клипе исполнили дети. Их персонажи решили организовать концерт, на котором будут исполнены песни шведской поп-группы. Их заинтересовала технология motion capture и они тоже решили ее использовать, как и солисты ABBA.
"Я всегда улыбаюсь, когда слушаю песни ABBA. Музыка волшебная. Миру нужна ABBA", "Очень милое видео", "Так красиво. Ничего другого я не ожидал от такой прекрасной песни, написанной культовой и неподвластной времени группой", — пользователи делятся впечатлениями в комментариях к видео.