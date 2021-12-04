https://ria.ru/20211204/karantin-1762157896.html

Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате

Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате - РИА Новости, 04.12.2021

Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате

Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T11:57

2021-12-04T11:57

2021-12-04T11:57

распространение коронавируса

юар

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие.ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Как сообщил ранее Роспотребнадзор, коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в пятницу из ЮАР, штамм устанавливается.По его словам, для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу утром в "Домодедово" из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. Пограничники были одеты в защитные костюмы. В аэропорту также взяли ПЦР-тесты. Потом группами по 10 человек пассажиров выводили из аэропорта в автобусы. Ситуацию контролировали полицейские.Ранее эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек, в том числе участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ). В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.В пятницу в Москву прилетел чартерный рейс из ЮАР, организованный фитнес-компанией для ее клиентов, отдыхавших в Африке в спортивных лагерях. На нем были 25 человек.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

юар

московская область (подмосковье)

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юар, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса