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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211204/karantin-1762157896.html
Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате
Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате - РИА Новости, 04.12.2021
Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате
Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T11:57
2021-12-04T11:57
распространение коронавируса
юар
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие.ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Как сообщил ранее Роспотребнадзор, коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в пятницу из ЮАР, штамм устанавливается.По его словам, для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу утром в "Домодедово" из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. Пограничники были одеты в защитные костюмы. В аэропорту также взяли ПЦР-тесты. Потом группами по 10 человек пассажиров выводили из аэропорта в автобусы. Ситуацию контролировали полицейские.Ранее эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек, в том числе участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ). В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.В пятницу в Москву прилетел чартерный рейс из ЮАР, организованный фитнес-компанией для ее клиентов, отдыхавших в Африке в спортивных лагерях. На нем были 25 человек.
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юар, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:57 04.12.2021
 
Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате

Прилетевших из ЮАР россиян разместят на карантин в пансионате "Восход" в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие.
ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Как сообщил ранее Роспотребнадзор, коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в пятницу из ЮАР, штамм устанавливается.
"Нас везут на двухнедельный карантин в пансионат "Восход" в Сергиевом Посаде в Подмосковье", - рассказал один из пассажиров коммерческого рейса "Эфиопских авиалиний".
По его словам, для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу утром в "Домодедово" из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. Пограничники были одеты в защитные костюмы. В аэропорту также взяли ПЦР-тесты. Потом группами по 10 человек пассажиров выводили из аэропорта в автобусы. Ситуацию контролировали полицейские.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Ранее эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек, в том числе участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ). В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.
В пятницу в Москву прилетел чартерный рейс из ЮАР, организованный фитнес-компанией для ее клиентов, отдыхавших в Африке в спортивных лагерях. На нем были 25 человек.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаЮАРМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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