Прилетевших из ЮАР россиян разместят в подмосковном пансионате
Прилетевших из ЮАР россиян разместят на карантин в пансионате "Восход" в Сергиевом Посаде
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Прилетевших из ЮАР россиян размещают в пансионате в Сергиевом Посаде в Подмосковье, рассказали РИА Новости сами прилетевшие.
ВОЗ в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Как сообщил ранее Роспотребнадзор, коронавирус выявили у двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в пятницу из ЮАР, штамм устанавливается.
"Нас везут на двухнедельный карантин в пансионат "Восход" в Сергиевом Посаде в Подмосковье", - рассказал один из пассажиров коммерческого рейса "Эфиопских авиалиний".
По его словам, для пассажиров рейса, прилетевшего в субботу утром в "Домодедово" из ЮАР через Аддис-Абебу, организовали отдельный паспортный контроль. Пограничники были одеты в защитные костюмы. В аэропорту также взяли ПЦР-тесты. Потом группами по 10 человек пассажиров выводили из аэропорта в автобусы. Ситуацию контролировали полицейские.
1 декабря, 08:00НаукаЛокдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Ранее эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек, в том числе участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета (УрФУ). В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Билеты стоили около 100 тысяч рублей.
В пятницу в Москву прилетел чартерный рейс из ЮАР, организованный фитнес-компанией для ее клиентов, отдыхавших в Африке в спортивных лагерях. На нем были 25 человек.