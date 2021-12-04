https://ria.ru/20211204/figuristki-1762148603.html

Сердцеедка в женсовете: фигуристки повеселились в "Вечернем Урганте"

Сердцеедка в женсовете: фигуристки повеселились в "Вечернем Урганте" - РИА Новости, 04.12.2021

Сердцеедка в женсовете: фигуристки повеселились в "Вечернем Урганте"

Самолет, выполнявший рейс Москва — Осака, в салоне которого в тот момент кидались друг в друга мягкими игрушками российские фигуристки, а Евгений Плющенко... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T09:50

2021-12-04T09:50

2021-12-04T10:13

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этери тутберидзе

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Самолет, выполнявший рейс Москва — Осака, в салоне которого в тот момент кидались друг в друга мягкими игрушками российские фигуристки, а Евгений Плющенко раздавал рекламные буклеты своей академии "Ангелы Плющенко" юниоркам из группы Этери Тутберидзе, перед самым выездом на взлетную полосу неожиданно развернулся обратно, и вся наша веселая компания вместо того, чтобы зажечь на льду финала Гран-при — 2021, была вынуждена вернуться к своей обычной тренировочной рутине.Никогда такого не было — и вот опятьДоставший уже всех за два года коронавирус в очередной раз умудрился ловко трансформироваться, и его новая версия "омикрон", едва появившись на горизонте, сразу же успела напугать многие особо впечатлительные страны, которые тут же закрыли свои границы и отменили массовые мероприятия.Япония, в которой за сутки в эти дни обнаруживают менее 200 случаев ковид-заражений (в период летней Олимпиады, к слову, их было более 20 тысяч), оказалась как раз одним из таких тревожных государств и, решив максимально перестраховаться, безальтернативно отменила международный турнир по фигурному катанию финал Гран-при — 2021, в последний раз проходивший аж два года назад в Турине.Особенно обидно за наших фигуристок-одиночниц, дебютировавших в этом году во взрослом сезоне, — Майю Хромых и обладательницу трех мировых рекордов в фигурном катании Камилу Валиеву, которых лишили возможности участвовать в первом в их спортивной карьере финале Гран-при.Подобный печальный поворот событий хоть и был ожидаем (фигурному катанию как-то особенно везет с отменами турниров из-за ковид-пандемии), но все равно застал некоторых врасплох.Перед финалом Гран-при — 2021 планировалось много встреч, интересных мероприятий и интервью, которые впоследствии, естественно, были тоже отменены. Но кое-что в телеэфир все-таки попало.Вечерний ТутберхаусЗадуманный как помпезные проводы наших фигуристок в Осаку на финал Гран-при выпуск "Вечернего Урганта" с Аленой Косторной, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой и Майей Хромых (записанный еще до того момента, когда поступили новости об отмене турнира в Японии) был показан Первым каналом вчера поздно вечером.Настроение у представительниц Тутберхауса (так в шутку в соцсетях называют себя фигуристки из группы Этери Тутберидзе) в гостях у Ивана Урганта было игривым и задорным, как, впрочем, и всегда у этих очаровательных красоток.За те недолгие десять минут, что фигуристки-хохотушки провели на телевизионном диване напротив остроумного ведущего, зрители узнали, что Анна Щербакова, несмотря на предостережение Даниила Глейхенгауза, все-таки прыгнула с парашютом в Дубае, Камила Валиева любит кататься на картинге, а Алена Косторная, постепенно "забивающаяся татуировками", подумает над тем, чтобы нанести новое тату с фразой "Майя может" в честь знаменитого хештега, относящегося к Майе Хромых.Более того, дерзкая Косторная даже показала на камеру одну из своих татушек, немного оголив зону декольте. В этот момент останкинский телесигнал даже стал немного прерываться из-за плавящегося видеооборудования, но зрители все равно успели разглядеть слово "lovely" ("прекрасный" на английском языке) на ключице Алены.После веселых диалогов на теледиване, по уже сложившейся традиции "Вечернего Урганта" пришло время активных развлечений с гостями шоу.Данная часть шоу на этот раз выглядела как массовая забава с участием фигуристок и ведущих "Вечернего Урганта" под названием "Тут бери, туда бросай" с перекидыванием мягких игрушек через небольшую стену, визуально имитируя вышеописанную выдуманную сцену в салоне самолета рейса Москва — Осака.Безусловно, тех быстротечных десяти минут в эфире Первого канала было крайне мало, чтобы сполна насладиться обществом и обаянием наших фигуристок, но вот их костюмы разглядеть во всех подробностях все-таки удалось, а значит, есть и повод заодно их иронично обсудить.Сердцеедка в женсоветеВсе четверо появились в студии "Вечернего Урганта" в нарядах, которые как бы намекали на то, что планируемое повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет совершенно необязательно.Дело в том, что одежда, которую подобрали для яркого телешоу юные фигуристки совместно со стилистами Первого канала, вполне могла оказаться в гардеробах уже давно сформировавшихся женщин.Пятнадцатилетняя Камила для своего первого появления на "Вечернем Урганте" выбрала элегантное черное платье на бретельках с бесконечным разрезом, выигрышно подчеркивающим длину ее ног, и с декольте, смелости которого позавидовала бы сама Туктамышева.Зачем для совсем еще юной фигуристки платье, более подходящее для опытной сердцеедки, обожающей светские вечеринки с шампанским и разговорами о новом бойфренде Екатерины Варнавы, не совсем понятно.Возможно, подобным образом стилисты хотели подчеркнуть некий богемный статус Камилы в мире фигурного катания, появившийся после ее сенсационных выступлений на турнирах Гран-при. Но для подобных аллюзий совершенно не нужно наряжать тинейджера в платье, которое ей пригодится только через пару десятков лет.Но даже в таком томном образе нашлось место для нежной девичьей милоты: в качестве украшения фигуристка использовала подвеску с фиолетовым камушком, который своим цветом напоминал о новом платье Валиевой для короткой программы, похожем на распустившуюся в жаркую летнюю ночь волшебную фиалку.Парад костюмов, более подходящих для зрелых дам, на "Вечернем Урганте" продолжила Алена Косторная, которая в последнее время вроде бы, наоборот, приучила своих поклонников к довольно смелым экспериментам во внешнем виде: то волосы покрасит в фиолетовый цвет, то нанесет на лицо орнамент из новогоднего конфетти.Но в этот раз, когда шалости в стиле и образе были как никогда уместны, Алена оделась словно на торжественное вручение правительственных наград: черная юбка и бежевая блузка с пышным жабо, в пучине которого скрылась вся бунтарская сущность Косторной.Фигуристка, всегда славившаяся каким-то особенным креативным стилем и совсем недавно восхищавшаяся последним новаторским альбомом Билли Айлиш, на "Вечернем Урганте" выглядела как представительница комитета по культуре и делам молодежи, смысл всей жизни которой является полный запрет той самой Билли Айлиш, по причине плохого влияния ее творчества на подрастающее поколение.Также нарочито торжественно и безукоризненно на шоу, где с закрытыми глазами пьют жидкость из-под шпрот и сок из кабачков, выглядела Анна Щербакова.Семнадцатилетняя действующая чемпионка мира появилась в эфире "Вечернего Урганта" в белоснежном костюме с черной блузкой, не давая своим образом никакого повода усомниться, кто в Тутберхаусе самая правильная и воспитанная девушка.И если Камила вечерним платьем с декольте попыталась составить конкуренцию Туктамышевой, которая ее практически на десять лет старше, а Алена погрузилась в винтажный fashion-бюрократизм, то Анна пошла по пути Анастасии Волочковой, предпочитающей точно такой же look, когда ситуация требует от эксцентричной балерины выглядеть солидно и по-деловому.Хоть немного разбавить весь этот зрелый фигурнокатательный женсовет удалось Майе Хромых, для которой стилисты "Вечернего Урганта" подобрали чуть менее пафосный образ.Майя предстала в легком платье оттенка хаки, дополненным сапожками с металлическими заклепками.В итоге дебютантка не только взрослого сезона, но и "Вечернего Урганта" смотрелась изящно, скромно и свежо, под стать своему юному возрасту.А цвет ее платья и брутальная обувь лишь подчеркивали боевой характер нашей фигуристки, которая даже в такой звездной компании не затерялась и выглядела как валькирия во время краткосрочного отдыха между регулярными состязаниями на ледовых полях.Битва декольтеК слову, ближайшее сражение с участием сегодняшних героинь из-за отмены финала Гран-при теперь переносится из японской Осаки в наш Санкт-Петербург, где с 21 по 26 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию.Данная незапланированная пауза в соревнованиях в некотором роде даже может пойти на пользу нашим фигуристкам и даст им возможность перед наиважнейшим турниром года, на котором будут разыгрываться путевки на зимнюю Олимпиаду в Пекине, поднакопить энергии, сил и залечить беспокоящие некоторых травмы и болезни.Отмена финала Гран-при особенно положительно может отразиться на физической форме Елизаветы Туктамышевой, которая на недавнем старте в Сочи смотрелась слегка изможденной.И уж поверьте, если Лиза на национальном первенстве в ставшем для нее уже родным Петербурге будет в оптимальной форме, то ее фигурнокатательное декольте уж точно не уступит по степени эффектности и ослепительности тому, что вчера в "Вечернем Урганте" продемонстрировала Камила Валиева.

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