https://ria.ru/20211204/bespilotnik-1762140701.html

Турция вооружила Украину своими дронами до зубов против России

Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину - РИА Новости, 04.12.2021

Турция вооружила Украину своими дронами до зубов против России

Украина приобрела у Турции значительно больше БПЛА Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T04:17

2021-12-04T04:17

2021-12-04T10:39

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина приобрела у Турции значительно больше БПЛА Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Анкары.Агентство утверждает, что с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina отказались комментировать эту информацию.Собеседник Bloomberg также заявил о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", но добавил, что Турция отрицает такие намерения.По данным на декабрь прошлого года, у Киева было шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним. Сообщалось, что в 2021 году Украина приобретет еще порядка 15 аппаратов.Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, турецкие беспилотники нужны Киеву для "сдерживания России" и защиты своей территории. В офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что подписали с Bayraktar меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации БПЛА.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что наличие у Киева такого вооружения может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе.

https://ria.ru/20211122/javelin-1760098186.html

https://ria.ru/20211031/bespilotnik-1757086764.html

https://ria.ru/20211027/turtsiya-1756462616.html

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анкара

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в мире, украина, киев, анкара, турция, дмитрий песков, дмитрий кулеба, россия