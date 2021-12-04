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https://ria.ru/20211204/bespilotnik-1762140701.html
Турция вооружила Украину своими дронами до зубов против России
Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину - РИА Новости, 04.12.2021
Турция вооружила Украину своими дронами до зубов против России
Украина приобрела у Турции значительно больше БПЛА Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T04:17
2021-12-04T10:39
в мире
украина
киев
анкара
турция
дмитрий песков
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина приобрела у Турции значительно больше БПЛА Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Анкары.Агентство утверждает, что с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina отказались комментировать эту информацию.Собеседник Bloomberg также заявил о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", но добавил, что Турция отрицает такие намерения.По данным на декабрь прошлого года, у Киева было шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним. Сообщалось, что в 2021 году Украина приобретет еще порядка 15 аппаратов.Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, турецкие беспилотники нужны Киеву для "сдерживания России" и защиты своей территории. В офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что подписали с Bayraktar меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации БПЛА.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что наличие у Киева такого вооружения может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе.
https://ria.ru/20211122/javelin-1760098186.html
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в мире, украина, киев, анкара, турция, дмитрий песков, дмитрий кулеба, россия
04:17 04.12.2021 (обновлено: 10:39 04.12.2021)
 
Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину

Bloomberg: Турция продала Украине намного больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / DHA
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украина приобрела у Турции значительно больше БПЛА Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах Анкары.
Агентство утверждает, что с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.
"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов", — говорится в статье.
Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina отказались комментировать эту информацию.
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Собеседник Bloomberg также заявил о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", но добавил, что Турция отрицает такие намерения.
По данным на декабрь прошлого года, у Киева было шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним. Сообщалось, что в 2021 году Украина приобретет еще порядка 15 аппаратов.
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Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, турецкие беспилотники нужны Киеву для "сдерживания России" и защиты своей территории. В офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что подписали с Bayraktar меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации БПЛА.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что наличие у Киева такого вооружения может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе.
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