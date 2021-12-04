Турция вооружила Украину своими дронами до зубов против России

04:17 04.12.2021 (обновлено: 10:39 04.12.2021)
Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину
Bloomberg: Турция продала Украине намного больше беспилотников Bayraktar, чем сообщалось
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Агентство утверждает, что с 2019 года турецкая сторона продала Киеву "множество" беспилотников вместе с ракетами и станциями управления.
"Сейчас принимаются заказы по меньшей мере еще на две дюжины дронов", — говорится в статье.
Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina отказались комментировать эту информацию.
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Собеседник Bloomberg также заявил о планах Анкары и Киева по совместному производству ракет-носителей, похожих на украинский "Зенит-2", но добавил, что Турция отрицает такие намерения.
По данным на декабрь прошлого года, у Киева было шесть ударных беспилотников Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним. Сообщалось, что в 2021 году Украина приобретет еще порядка 15 аппаратов.
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Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, турецкие беспилотники нужны Киеву для "сдерживания России" и защиты своей территории. В офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что подписали с Bayraktar меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации БПЛА.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, со своей стороны, отмечал, что наличие у Киева такого вооружения может привести к негативным последствиям и дестабилизации ситуации в Донбассе.
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