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"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку
"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку
Сначала беспилотники, теперь корветы — николаевский судостроительный завод "Океан" подписал с турецким государственным оборонным концерном соглашение о... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:00
2020-12-30T08:10
бпла
владимир зеленский
турция
республика крым
реджеп тайип эрдоган
анкара
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Сначала беспилотники, теперь корветы — николаевский судостроительный завод "Океан" подписал с турецким государственным оборонным концерном соглашение о поставках для ВМСУ серии надводных кораблей. Украина рассчитывает с помощью Турции стать сильной военно-морской державой. Однако Анкара, заключающая с Киевом оборонные контракты один за другим, преследует в регионе собственные цели.Больше "Ада"Николаевское предприятие выбрали по итогам тендера, строить четыре корвета планируется согласно межправительственному договору, который президенты двух государств заключили еще в октябре. Ожидается, что первый корабль построят в Турции, на Стамбульской военно-морской верфи, а остальные заложат уже на Украине.Тип вымпелов официально не разглашается, однако эксперты уверены, что речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта, вставшие в строй с 2011-го по 2019-й. Водоизмещение — 2032 тонны, автономность плавания — до трех недель, экипаж — 93 человека. Предназначение — противолодочные операции и патрулирование в открытом море. В конструкции широко используются технологии снижения заметности.Вооружение — восемь противокорабельных ракет "Гарпун", 21 зенитная ракета RIM-116 и два 324-миллиметровых торпедных аппарата. Кроме того, корабль берет на борт морской вертолет S-70B Seahawk. Вся радиоэлектронная и радиолокационная начинка — турецкая и французская, высокий уровень автоматизации. Эти корветы — достаточно эффективные корабли, способные существенно усилить ВМС Украины.Во всяком случае, Анкара предоставит Киеву более мощные военно-морские средства, чем американцы. Напомним: ранее США передали Украине два видавших виды патрульных корабля типа Island. Кроме того, Киев и Вашингтон заключили контракт на 16 легковооруженных катеров Mark IV водоизмещением 72 тонны каждый. Однако все эти вымпела неспособны противостоять более-менее серьезному флоту. А корветы типа "Ада" могут нести противокорабельные ракеты, хоть и не самые современные, но довольно мощные.Уроки КарабахаПродажа Киеву четырех корветов — не первая оружейная сделка между Украиной и Турцией. Подписали также соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar TB2, особо отличившихся в ходе второй карабахской войны. В ВСУ и не думают скрывать, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе украинская армия тоже сделает ставку на современные дроны.У Киева есть шесть ударных турецких БПЛА Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним, в 2021-м должны приобрести еще порядка 15 беспилотников. Более того, Турция решила открыть на Украине совместное предприятие по их производству. Так что ВСУ получат возможность наносить воздушные удары по целям в ДНР и ЛНР, не подвергая своих военнослужащих опасности. По последним данным, Киев намеревается закупить еще не менее 48 БПЛА Bayraktar TB2.Анкара явно намерена надолго привязать к себе Киев в военно-техническом плане. Обращаться с кораблями и беспилотниками украинцев научат турецкие специалисты, на них же — снабжение ВСУ запчастями и боеприпасами. Кроме того, обсуждают поставки противотанковых ракетных комплексов, индивидуальной экипировки военнослужащих, стрелкового оружия.Конечно, Эрдоган выстраивает военно-техническое сотрудничество с Зеленским, исходя из собственных интересов. У турецкого президента есть планы на Крым. В середине октября он заявил, что Анкара не признает полуостров российским и поддерживает территориальную целостность Украины, ссылаясь на заботу о правах крымских татар."Если уж Турция действительно хочет поддержать эту народность, то единственное верное решение — признать право крымчан на самоопределение и дать это право тому большинству представителей этого народа, которые остались в Крыму и получили российские паспорта", — прокомментировал эти высказывания депутат Госдумы от Крымского региона Андрей Козенко.На самом деле, согласно информации провластного турецкого новостного портала Haberler, территориальная целостность Украины волнует Эрдогана меньше всего. По словам аналитиков издания, он считает, что Россия несправедливо отобрала Крым у Османской империи в 1783-м и должна его вернуть. Так что у Анкары в регионе собственная игра, и интересы Киева тут совершенно ни при чем.Партия войныСтоит отметить, что военно-техническое сотрудничество со странами НАТО внушает украинским властям иллюзию возможности решить "донбасский вопрос" силовым способом.В конце декабря доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что "нормандский формат" завел страну в никуда, поэтому к диалогу нужно подключить США и Великобританию. Политолог предложил готовиться к наступательным действиям. В частности, он призвал взорвать Керченский мост и устроить российскому Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор". Только так, по мнению Свереды, можно добиться того, чтобы западные союзники относились к Украине "как к равному партнеру".А бывший секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить российские корабли в Черном и Азовском морях.Были и другие воинственые высказывания. Но совершенно очевидно, что при первой же попытке подобных "наступательных действий" последует мгновенный и сокрушительный ответ.
https://ria.ru/20201114/diversanty-1583961455.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201225/erdogan-1590934935.html
https://ria.ru/20200902/vooruzheniya-1576636681.html
турция
республика крым
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украина
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бпла, владимир зеленский, турция, республика крым, реджеп тайип эрдоган, анкара, киев, украина, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины

"Мы сможем топить их корабли". Турция и Украина заключили новую сделку

08:00 30.12.2020 (обновлено: 08:10 30.12.2020)
 
© Фото : U.S. Navy photoКорвет F511 "Heybeliada" в Средиземном море, сентябрь 2014 год
Корвет F511 Heybeliada в Средиземном море, сентябрь 2014 год - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© Фото : U.S. Navy photo
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Сначала беспилотники, теперь корветы — николаевский судостроительный завод "Океан" подписал с турецким государственным оборонным концерном соглашение о поставках для ВМСУ серии надводных кораблей. Украина рассчитывает с помощью Турции стать сильной военно-морской державой. Однако Анкара, заключающая с Киевом оборонные контракты один за другим, преследует в регионе собственные цели.

Больше "Ада"

Николаевское предприятие выбрали по итогам тендера, строить четыре корвета планируется согласно межправительственному договору, который президенты двух государств заключили еще в октябре. Ожидается, что первый корабль построят в Турции, на Стамбульской военно-морской верфи, а остальные заложат уже на Украине.
Тип вымпелов официально не разглашается, однако эксперты уверены, что речь идет о корветах класса "Ада". В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта, вставшие в строй с 2011-го по 2019-й. Водоизмещение — 2032 тонны, автономность плавания — до трех недель, экипаж — 93 человека. Предназначение — противолодочные операции и патрулирование в открытом море. В конструкции широко используются технологии снижения заметности.
Военнослужащие Украины во время активной фазы на совместных военных учениях Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Устроим там ад": в Киеве готовятся к новой операции
Вооружение — восемь противокорабельных ракет "Гарпун", 21 зенитная ракета RIM-116 и два 324-миллиметровых торпедных аппарата. Кроме того, корабль берет на борт морской вертолет S-70B Seahawk. Вся радиоэлектронная и радиолокационная начинка — турецкая и французская, высокий уровень автоматизации. Эти корветы — достаточно эффективные корабли, способные существенно усилить ВМС Украины.
Во всяком случае, Анкара предоставит Киеву более мощные военно-морские средства, чем американцы. Напомним: ранее США передали Украине два видавших виды патрульных корабля типа Island. Кроме того, Киев и Вашингтон заключили контракт на 16 легковооруженных катеров Mark IV водоизмещением 72 тонны каждый. Однако все эти вымпела неспособны противостоять более-менее серьезному флоту. А корветы типа "Ада" могут нести противокорабельные ракеты, хоть и не самые современные, но довольно мощные.

Уроки Карабаха

Продажа Киеву четырех корветов — не первая оружейная сделка между Украиной и Турцией. Подписали также соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar TB2, особо отличившихся в ходе второй карабахской войны. В ВСУ и не думают скрывать, что в случае возобновления боевых действий в Донбассе украинская армия тоже сделает ставку на современные дроны.
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
У Киева есть шесть ударных турецких БПЛА Bayraktar TB2 и несколько сотен высокоточных ракет к ним, в 2021-м должны приобрести еще порядка 15 беспилотников. Более того, Турция решила открыть на Украине совместное предприятие по их производству. Так что ВСУ получат возможность наносить воздушные удары по целям в ДНР и ЛНР, не подвергая своих военнослужащих опасности. По последним данным, Киев намеревается закупить еще не менее 48 БПЛА Bayraktar TB2.
Анкара явно намерена надолго привязать к себе Киев в военно-техническом плане. Обращаться с кораблями и беспилотниками украинцев научат турецкие специалисты, на них же — снабжение ВСУ запчастями и боеприпасами. Кроме того, обсуждают поставки противотанковых ракетных комплексов, индивидуальной экипировки военнослужащих, стрелкового оружия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря, 15:16
"Держит слово". Эрдоган ответил любезностью на похвалу Путина
Конечно, Эрдоган выстраивает военно-техническое сотрудничество с Зеленским, исходя из собственных интересов. У турецкого президента есть планы на Крым. В середине октября он заявил, что Анкара не признает полуостров российским и поддерживает территориальную целостность Украины, ссылаясь на заботу о правах крымских татар.
"Если уж Турция действительно хочет поддержать эту народность, то единственное верное решение — признать право крымчан на самоопределение и дать это право тому большинству представителей этого народа, которые остались в Крыму и получили российские паспорта", — прокомментировал эти высказывания депутат Госдумы от Крымского региона Андрей Козенко.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы России Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной думы России Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
На самом деле, согласно информации провластного турецкого новостного портала Haberler, территориальная целостность Украины волнует Эрдогана меньше всего. По словам аналитиков издания, он считает, что Россия несправедливо отобрала Крым у Османской империи в 1783-м и должна его вернуть. Так что у Анкары в регионе собственная игра, и интересы Киева тут совершенно ни при чем.

Партия войны

Стоит отметить, что военно-техническое сотрудничество со странами НАТО внушает украинским властям иллюзию возможности решить "донбасский вопрос" силовым способом.
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск — Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости
Работы по оборудованию КПВВ "Луганск — Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
В конце декабря доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что "нормандский формат" завел страну в никуда, поэтому к диалогу нужно подключить США и Великобританию. Политолог предложил готовиться к наступательным действиям. В частности, он призвал взорвать Керченский мост и устроить российскому Черноморскому флоту "новый Перл-Харбор". Только так, по мнению Свереды, можно добиться того, чтобы западные союзники относились к Украине "как к равному партнеру".
А бывший секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить российские корабли в Черном и Азовском морях.
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:58
На Украине сформируют три дивизиона берегового комплекса ракет "Нептун"
Были и другие воинственые высказывания. Но совершенно очевидно, что при первой же попытке подобных "наступательных действий" последует мгновенный и сокрушительный ответ.
 
БПЛАВладимир ЗеленскийТурцияРеспублика КрымРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы Украины
 
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