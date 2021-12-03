https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html

Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию

Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию - РИА Новости, 03.12.2021

Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию

Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин войдут в состав российской делегации на переговорах президента России РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:07

2021-12-03T16:07

2021-12-03T16:57

в мире

индия

игорь сечин

сергей лавров

юрий ушаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155833/36/1558333670_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_74da8f758f9823306486e912abaf2fb9.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин войдут в состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин посетит Индию с визитом 6 декабря."Что касается членов нашей делегации, то делегация небольшая - Лавров, Шойгу, Ушаков, такой же состав предусматривается и с индийской стороны. С учетом того, что в проработки находится целый ряд важных энергетических соглашений, договорились, что ставшей стороны к делегации подключится и Игорь Иванович Сечин", - сказал Ушаков.Переговоры лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдут без лишних "протокольных нагромождений", учитывается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин посетит Индию 6 декабря."При его подготовке мы учитывали все сложности с коронавирусной ситуацией, поэтому это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений", - сказал Ушаков.Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об особых отношениях российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые позволяют им обсуждать самые сложные и щекотливые вопросы международной повестки."Очень большое значение придаем развитию отношений с Индией, об этом президент, в частности, публично говорил буквально в последние дни – на заседании коллегии МИДа и вручении грамот послами", - добавил он.Товарооборот между Россией и Индией восстанавливается, за январь - сентябрь 2021 он увеличился более чем на 38% и составил 8,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом 6 декабря."Товарооборот, несмотря на пандемию, достаточно быстро восстанавливается, продолжается рост. За январь-сентябрь увеличился более чем на 38%, составил 8,8 миллиарда долларов. Неплохой показатель", - сказал он.Также порядка 10 двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики, космоса, культуры, планируется к подписанию по итогам саммита Россия-Индия, сообщил журналистам в пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков.Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря."Будет подписано порядка десяти двусторонних соглашений, весьма важных, в том числе и полузакрытых. До сих пор проработка этих соглашений ведется. У нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20211118/putin-1759666951.html

https://ria.ru/20211202/putin-1761852058.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, игорь сечин, сергей лавров, юрий ушаков, россия