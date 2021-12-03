https://ria.ru/20211203/ushakov-1762044899.html
Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию
Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию - РИА Новости, 03.12.2021
Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию
Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин войдут в состав российской делегации на переговорах президента России РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:07
2021-12-03T16:07
2021-12-03T16:57
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сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава "Роснефти" Игорь Сечин войдут в состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.Путин посетит Индию с визитом 6 декабря."Что касается членов нашей делегации, то делегация небольшая - Лавров, Шойгу, Ушаков, такой же состав предусматривается и с индийской стороны. С учетом того, что в проработки находится целый ряд важных энергетических соглашений, договорились, что ставшей стороны к делегации подключится и Игорь Иванович Сечин", - сказал Ушаков.Переговоры лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдут без лишних "протокольных нагромождений", учитывается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.Путин посетит Индию 6 декабря."При его подготовке мы учитывали все сложности с коронавирусной ситуацией, поэтому это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений", - сказал Ушаков.Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об особых отношениях российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые позволяют им обсуждать самые сложные и щекотливые вопросы международной повестки."Очень большое значение придаем развитию отношений с Индией, об этом президент, в частности, публично говорил буквально в последние дни – на заседании коллегии МИДа и вручении грамот послами", - добавил он.Товарооборот между Россией и Индией восстанавливается, за январь - сентябрь 2021 он увеличился более чем на 38% и составил 8,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом 6 декабря."Товарооборот, несмотря на пандемию, достаточно быстро восстанавливается, продолжается рост. За январь-сентябрь увеличился более чем на 38%, составил 8,8 миллиарда долларов. Неплохой показатель", - сказал он.Также порядка 10 двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики, космоса, культуры, планируется к подписанию по итогам саммита Россия-Индия, сообщил журналистам в пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков.Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря."Будет подписано порядка десяти двусторонних соглашений, весьма важных, в том числе и полузакрытых. До сих пор проработка этих соглашений ведется. У нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20211118/putin-1759666951.html
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в мире, индия, игорь сечин, сергей лавров, юрий ушаков, россия
16:07 03.12.2021 (обновлено: 16:57 03.12.2021)
Ушаков раскрыл детали визита Путина в Индию
Помощник президента Ушаков: Путин и Моди могут обсудить самые сложные и щекотливые вопросы
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
, министр обороны РФ Сергей Шойгу
и глава "Роснефти
" Игорь Сечин
войдут в состав российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина
с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
, сообщил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков
.
Путин посетит Индию
с визитом 6 декабря.
"Что касается членов нашей делегации, то делегация небольшая - Лавров, Шойгу, Ушаков, такой же состав предусматривается и с индийской стороны. С учетом того, что в проработки находится целый ряд важных энергетических соглашений, договорились, что ставшей стороны к делегации подключится и Игорь Иванович Сечин", - сказал Ушаков.
Переговоры лидеров России и Индии Владимира Путина и Нарендры Моди пройдут без лишних "протокольных нагромождений", учитывается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию 6 декабря.
"При его подготовке мы учитывали все сложности с коронавирусной ситуацией, поэтому это будет чисто рабочий формат, без излишних протокольных нагромождений", - сказал Ушаков.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об особых отношениях российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которые позволяют им обсуждать самые сложные и щекотливые вопросы международной повестки.
"Из-за пандемии контакты двух лидеров поддерживались в дистанционном формате, но при этом они продолжают носить регулярный характер. Между лидерами особый формат отношений выстроился, формат тет-а-тет… позволяет обсудить откровенно самые сложные и самые щекотливые вопросы международной ситуации", - сказал Ушаков журналистам.
"Очень большое значение придаем развитию отношений с Индией, об этом президент, в частности, публично говорил буквально в последние дни – на заседании коллегии МИДа и вручении грамот послами", - добавил он.
Товарооборот между Россией и Индией восстанавливается, за январь - сентябрь 2021 он увеличился более чем на 38% и составил 8,8 миллиарда долларов, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с визитом 6 декабря.
"Товарооборот, несмотря на пандемию, достаточно быстро восстанавливается, продолжается рост. За январь-сентябрь увеличился более чем на 38%, составил 8,8 миллиарда долларов. Неплохой показатель", - сказал он.
Также порядка 10 двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики, космоса, культуры, планируется к подписанию по итогам саммита Россия-Индия, сообщил журналистам в пятницу помощник российского президента Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря.
"Будет подписано порядка десяти двусторонних соглашений, весьма важных, в том числе и полузакрытых. До сих пор проработка этих соглашений ведется. У нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - сказал Ушаков.