https://ria.ru/20211203/urgant-1762053567.html

В Минкультуры назвали уход из жизни Нины Ургант огромной потерей

В Минкультуры назвали уход из жизни Нины Ургант огромной потерей - РИА Новости, 03.12.2021

В Минкультуры назвали уход из жизни Нины Ургант огромной потерей

Кончина актрисы Нины Ургант стала огромной потерей, фильмы с ее участием обогатили золотой фонд отечественного кинематографа, отметила министр культуры РФ Ольга РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:30

2021-12-03T16:30

2021-12-03T18:20

культура

санкт-петербург

александринский театр

рсфср

ольга любимова

россия

умерла нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кончина актрисы Нины Ургант стала огромной потерей, фильмы с ее участием обогатили золотой фонд отечественного кинематографа, отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни замечательной актрисы, народной артистки РСФСР Нины Николаевны Ургант. Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы – интересны, самобытны и узнаваемы, а фильмы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа", - написала министр в телеграмме с соболезнованиями.Любимова также выразила соболезнования в связи с кончиной Ургант ее родным и близким. "Добрая память о Нине Николаевне сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих ее творчество. Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - заключила Любимова.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).Творчество актрисы отмечено различными наградами. В 1974 году Нине Ургант было присвоено звание народная артистка РСФСР. В 1976 году за роль Дины Милениной в фильме "Премия" она была удостоена Государственной премии СССР.

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/urgant-1762042065.html

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санкт-петербург, александринский театр, рсфср, ольга любимова, россия, умерла нина ургант