https://ria.ru/20211203/ukraina-1761900235.html

Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов

Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов - РИА Новости, 03.12.2021

Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов

В день, объявленный Владимиром Зеленским днем государственного переворота, глава украинского государства бесстрашно выступил с посланием к Верховной раде в ее... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:00

2021-12-03T08:08

авторы

украина

владимир зеленский

игорь коломойский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761901727_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_e812de419d9f5ec2ae82c12892a78581.jpg

В день, объявленный Владимиром Зеленским днем государственного переворота, глава украинского государства бесстрашно выступил с посланием к Верховной раде в ее же стенах. Правда, весь центр города был перекрыт, а количество работников полиции и национальной гвардии в Киеве могло заставить поверить в утверждения западных СМИ, что российские войска уже на подходе к столице Украины. Однако само послание Зеленского, написанное его спичрайтерами в лучших традициях студии "Квартал 95", затмило и "переворот", и "войну", несмотря на то, что они там не упоминались. Зато Зеленский сыпал своими достижениями: боремся с COVID-19 прекрасно (первое место в Европе с отрывом по смертям на тысячу человек), ВВП растет и впервые превысит 190 миллиардов долларов в 2021 году (номинальный рост попутал с реальным), дороги строятся (с гигантской ценой за километр и огромными откатами), а теперь еще и государственную авиакомпанию создадим (видимо, чтобы выкупить у Игоря Коломойского его простаивающие самолеты) и так далее.Но главной фишкой президентской речи стала идея о введении экономического паспорта украинца: "Я хочу поблагодарить Верховную раду: вчера был принят очень важный налоговый закон, увеличивающий рентную плату за использование природных ресурсов Украины. До 10 декабря я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины". Далее последовала бесподобная оговорка: "По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственной жизни". Вероятно, имелось в виду жилье, но с оговоркой получилось значительно лучше. Ну и закончил представление идеи: "Благодаря этим двум законам наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей".Уже после выступления Зеленского его приближенные взялись разъяснять, что экономический паспорт получат только дети, родившиеся с момента прихода Зеленского к власти. Что, конечно, является оригинальной точкой отсчета для столь благого начинания. И что к моменту совершеннолетия у них на счетах должно накопиться около 10 тысяч долларов. Чего, конечно, даже сейчас явно недостаточно для покупки любого жилья, кроме как в совсем уж депрессивных вымирающих городах. К 2037 же году с учетом уже начавшейся и еще ожидающей весь мир долларовой инфляции этой суммы хватит, быть может, на покупку собачьей будки.Впрочем, разумеется, не будет никаких 10 тысяч "рентных" долларов ни у кого. Сказанное Зеленским было лишь заготовкой, аналогичной тем, которые раньше он озвучивал в конкурсе КВН "Домашнее задание". Может быть, даже придумана была авторами "Квартала 95", например, "недоубитым" советником президента Шефиром. Только в этот раз она должна была не рассмешить, а вызвать восторг, но по факту все же рассмешила. И вот почему.Размеры рентной платы за использование природных ресурсов (это некий аналог налога на добычу полезных ископаемых) на Украине всегда были крайне низкими. Они, как правило, существенно ниже российских (порой в разы) и европейских (порой в десятки раз). Украинская, с позволения сказать, элита всегда считала доступ к полезным ископаемым своим естественным правом и делиться с народом, который согласно Конституции является их собственником, никогда даже не думала. Разве что после 2014 года в 5,4 раза выросла рентная плата за добычу газа. Но за тот же период цена для промышленности и населения на газ собственной добычи выросла в 10 и более раз, то есть за все заплатил местный потребитель. А вот, например, размер рентной платы за добычу нефти (интерес Коломойского) с 2013 года вырос всего в 1,3 раза – при трехкратной-то девальвации гривны. Вывод: при таких размерах ставок накопить деньги в принципе было бы сложно.В этой связи прекрасно прозвучала благодарность Зеленского за принятие налогового закона с поднятием ставок ренты. Фишка в том, что воюющему сейчас с Зеленским Ахметову ставку за добычу железной руды и правда подняли. Но вот аналогичное поднятие ставки для марганцевых руд (монополист Коломойский) в последний момент из закона изъяли, оставив ее на мизерном уровне. Вывод: не все олигархи должны скидываться на детей.Но какими бы ни были размеры ставок, в нынешнем году планируется собрать свыше 41 миллиарда гривен ренты. Это худо-бедно больше 4 процентов всех доходов общего фонда государственного бюджета (1021,5 миллиарда). Бюджета, у которого и так дефицит 221 миллиард гривен – максимальный, который согласовал Украине МВФ. Бюджета, в котором на погашение и обслуживание государственного долга должно уйти почти 642 миллиарда гривен. Вывод: вряд ли Украина может себе позволит изъять рентные доходы оттуда, и уж точно ей этого не позволит сделать Вашингтон.Нечто подобное идее, предложенной Зеленским, реализовано в ряде богатых углеводородами арабских стран Персидского залива. Но у них огромный приток экспортной выручки, и они могут себе такое позволить в связи еще и с относительно небольшим количеством граждан. В целях борьбы с "голландской болезнью" и диверсификации экономики существуют варианты накопления углеводородных сверхдоходов, скажем, в России (Фонд национального благосостояния) или Норвегии (Government Pension Fund of Norway). Но все же даже с учетом разницы в подходах эти фонды наполняются, когда цены на углеводороды забираются выше определенного уровня. И, как правило, в годы, когда государственный бюджет профицитен. Кстати, в обеих странах имеет место критика управления накоплениями, которые периодически вкладываются не в те активы и сокращаются.Но все описанные случаи не имеют ничего общего с украинским. Не повышая размер рентной платы для любимого олигарха и вообще собирая очень скромные объемы ренты, имея хронически дефицитный бюджет и направляя все большие суммы на погашение и обслуживание долга, Украина не может себе позволить создание подобного фонда.Даже если гипотетически представить, что это произошло – как эти деньги сохранить? Украина, возможно, самое коррумпированное государство мира. Причем после перевода управления страной из Киева в Вашингтон масштабы коррупции лишь выросли. В таких условиях любые долгосрочные вложения неизбежно растворятся без следа.Абсурдная идея с рентными накоплениями, видимо, появилась как креативный ответ власти на не вызвавшую в обществе восторга идею выплаты тысячи гривен за вакцинирование. Не нравится тысяча гривен – получите 10 тысяч долларов, но потом, когда-нибудь: когда сдохнет или ишак, или падишах.Возможно, эта ахинея могла бы быть воспринята широкими слоями населения в 2019 году на волне надежд на Зеленского и высокого доверия к нему. Сегодня его выступление вызвало в основном раздражение, а идея с экономическим паспортом неизбежно превратится в издевательский мем. Примерно как День госпереворота, который многие украинские блогеры, подтролливая президента, пишут с большой буквы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/zelenskiy-1761768864.html

https://ria.ru/20211201/zelenskiy-1761625626.html

https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751365556.html

https://ria.ru/20211202/finpomosch-1761738553.html

https://ria.ru/20211110/zelenskiy-1758485079.html

https://ria.ru/20211130/zelenskiy-1761431321.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, верховная рада украины