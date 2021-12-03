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Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов
Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов - РИА Новости, 03.12.2021
Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов
В день, объявленный Владимиром Зеленским днем государственного переворота, глава украинского государства бесстрашно выступил с посланием к Верховной раде в ее... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T08:00
2021-12-03T08:08
авторы
украина
владимир зеленский
игорь коломойский
верховная рада украины
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В день, объявленный Владимиром Зеленским днем государственного переворота, глава украинского государства бесстрашно выступил с посланием к Верховной раде в ее же стенах. Правда, весь центр города был перекрыт, а количество работников полиции и национальной гвардии в Киеве могло заставить поверить в утверждения западных СМИ, что российские войска уже на подходе к столице Украины. Однако само послание Зеленского, написанное его спичрайтерами в лучших традициях студии "Квартал 95", затмило и "переворот", и "войну", несмотря на то, что они там не упоминались. Зато Зеленский сыпал своими достижениями: боремся с COVID-19 прекрасно (первое место в Европе с отрывом по смертям на тысячу человек), ВВП растет и впервые превысит 190 миллиардов долларов в 2021 году (номинальный рост попутал с реальным), дороги строятся (с гигантской ценой за километр и огромными откатами), а теперь еще и государственную авиакомпанию создадим (видимо, чтобы выкупить у Игоря Коломойского его простаивающие самолеты) и так далее.Но главной фишкой президентской речи стала идея о введении экономического паспорта украинца: "Я хочу поблагодарить Верховную раду: вчера был принят очень важный налоговый закон, увеличивающий рентную плату за использование природных ресурсов Украины. До 10 декабря я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины". Далее последовала бесподобная оговорка: "По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственной жизни". Вероятно, имелось в виду жилье, но с оговоркой получилось значительно лучше. Ну и закончил представление идеи: "Благодаря этим двум законам наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей".Уже после выступления Зеленского его приближенные взялись разъяснять, что экономический паспорт получат только дети, родившиеся с момента прихода Зеленского к власти. Что, конечно, является оригинальной точкой отсчета для столь благого начинания. И что к моменту совершеннолетия у них на счетах должно накопиться около 10 тысяч долларов. Чего, конечно, даже сейчас явно недостаточно для покупки любого жилья, кроме как в совсем уж депрессивных вымирающих городах. К 2037 же году с учетом уже начавшейся и еще ожидающей весь мир долларовой инфляции этой суммы хватит, быть может, на покупку собачьей будки.Впрочем, разумеется, не будет никаких 10 тысяч "рентных" долларов ни у кого. Сказанное Зеленским было лишь заготовкой, аналогичной тем, которые раньше он озвучивал в конкурсе КВН "Домашнее задание". Может быть, даже придумана была авторами "Квартала 95", например, "недоубитым" советником президента Шефиром. Только в этот раз она должна была не рассмешить, а вызвать восторг, но по факту все же рассмешила. И вот почему.Размеры рентной платы за использование природных ресурсов (это некий аналог налога на добычу полезных ископаемых) на Украине всегда были крайне низкими. Они, как правило, существенно ниже российских (порой в разы) и европейских (порой в десятки раз). Украинская, с позволения сказать, элита всегда считала доступ к полезным ископаемым своим естественным правом и делиться с народом, который согласно Конституции является их собственником, никогда даже не думала. Разве что после 2014 года в 5,4 раза выросла рентная плата за добычу газа. Но за тот же период цена для промышленности и населения на газ собственной добычи выросла в 10 и более раз, то есть за все заплатил местный потребитель. А вот, например, размер рентной платы за добычу нефти (интерес Коломойского) с 2013 года вырос всего в 1,3 раза – при трехкратной-то девальвации гривны. Вывод: при таких размерах ставок накопить деньги в принципе было бы сложно.В этой связи прекрасно прозвучала благодарность Зеленского за принятие налогового закона с поднятием ставок ренты. Фишка в том, что воюющему сейчас с Зеленским Ахметову ставку за добычу железной руды и правда подняли. Но вот аналогичное поднятие ставки для марганцевых руд (монополист Коломойский) в последний момент из закона изъяли, оставив ее на мизерном уровне. Вывод: не все олигархи должны скидываться на детей.Но какими бы ни были размеры ставок, в нынешнем году планируется собрать свыше 41 миллиарда гривен ренты. Это худо-бедно больше 4 процентов всех доходов общего фонда государственного бюджета (1021,5 миллиарда). Бюджета, у которого и так дефицит 221 миллиард гривен – максимальный, который согласовал Украине МВФ. Бюджета, в котором на погашение и обслуживание государственного долга должно уйти почти 642 миллиарда гривен. Вывод: вряд ли Украина может себе позволит изъять рентные доходы оттуда, и уж точно ей этого не позволит сделать Вашингтон.Нечто подобное идее, предложенной Зеленским, реализовано в ряде богатых углеводородами арабских стран Персидского залива. Но у них огромный приток экспортной выручки, и они могут себе такое позволить в связи еще и с относительно небольшим количеством граждан. В целях борьбы с "голландской болезнью" и диверсификации экономики существуют варианты накопления углеводородных сверхдоходов, скажем, в России (Фонд национального благосостояния) или Норвегии (Government Pension Fund of Norway). Но все же даже с учетом разницы в подходах эти фонды наполняются, когда цены на углеводороды забираются выше определенного уровня. И, как правило, в годы, когда государственный бюджет профицитен. Кстати, в обеих странах имеет место критика управления накоплениями, которые периодически вкладываются не в те активы и сокращаются.Но все описанные случаи не имеют ничего общего с украинским. Не повышая размер рентной платы для любимого олигарха и вообще собирая очень скромные объемы ренты, имея хронически дефицитный бюджет и направляя все большие суммы на погашение и обслуживание долга, Украина не может себе позволить создание подобного фонда.Даже если гипотетически представить, что это произошло – как эти деньги сохранить? Украина, возможно, самое коррумпированное государство мира. Причем после перевода управления страной из Киева в Вашингтон масштабы коррупции лишь выросли. В таких условиях любые долгосрочные вложения неизбежно растворятся без следа.Абсурдная идея с рентными накоплениями, видимо, появилась как креативный ответ власти на не вызвавшую в обществе восторга идею выплаты тысячи гривен за вакцинирование. Не нравится тысяча гривен – получите 10 тысяч долларов, но потом, когда-нибудь: когда сдохнет или ишак, или падишах.Возможно, эта ахинея могла бы быть воспринята широкими слоями населения в 2019 году на волне надежд на Зеленского и высокого доверия к нему. Сегодня его выступление вызвало в основном раздражение, а идея с экономическим паспортом неизбежно превратится в издевательский мем. Примерно как День госпереворота, который многие украинские блогеры, подтролливая президента, пишут с большой буквы.
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Валерий Михайлов
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авторы, украина, владимир зеленский, игорь коломойский, верховная рада украины
08:00 03.12.2021 (обновлено: 08:08 03.12.2021)
 

Майдан стоял не зря: Зеленский раздаст детям по десять тысяч долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде
Ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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В день, объявленный Владимиром Зеленским днем государственного переворота, глава украинского государства бесстрашно выступил с посланием к Верховной раде в ее же стенах. Правда, весь центр города был перекрыт, а количество работников полиции и национальной гвардии в Киеве могло заставить поверить в утверждения западных СМИ, что российские войска уже на подходе к столице Украины.
Однако само послание Зеленского, написанное его спичрайтерами в лучших традициях студии "Квартал 95", затмило и "переворот", и "войну", несмотря на то, что они там не упоминались. Зато Зеленский сыпал своими достижениями: боремся с COVID-19 прекрасно (первое место в Европе с отрывом по смертям на тысячу человек), ВВП растет и впервые превысит 190 миллиардов долларов в 2021 году (номинальный рост попутал с реальным), дороги строятся (с гигантской ценой за километр и огромными откатами), а теперь еще и государственную авиакомпанию создадим (видимо, чтобы выкупить у Игоря Коломойского его простаивающие самолеты) и так далее.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 11:01В мире
В Верховной раде назвали Зеленского "жалким в роли государя"
Но главной фишкой президентской речи стала идея о введении экономического паспорта украинца: "Я хочу поблагодарить Верховную раду: вчера был принят очень важный налоговый закон, увеличивающий рентную плату за использование природных ресурсов Украины. До 10 декабря я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины". Далее последовала бесподобная оговорка: "По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственной жизни". Вероятно, имелось в виду жилье, но с оговоркой получилось значительно лучше. Ну и закончил представление идеи: "Благодаря этим двум законам наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:08
Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского
Уже после выступления Зеленского его приближенные взялись разъяснять, что экономический паспорт получат только дети, родившиеся с момента прихода Зеленского к власти. Что, конечно, является оригинальной точкой отсчета для столь благого начинания. И что к моменту совершеннолетия у них на счетах должно накопиться около 10 тысяч долларов. Чего, конечно, даже сейчас явно недостаточно для покупки любого жилья, кроме как в совсем уж депрессивных вымирающих городах. К 2037 же году с учетом уже начавшейся и еще ожидающей весь мир долларовой инфляции этой суммы хватит, быть может, на покупку собачьей будки.
Впрочем, разумеется, не будет никаких 10 тысяч "рентных" долларов ни у кого. Сказанное Зеленским было лишь заготовкой, аналогичной тем, которые раньше он озвучивал в конкурсе КВН "Домашнее задание". Может быть, даже придумана была авторами "Квартала 95", например, "недоубитым" советником президента Шефиром. Только в этот раз она должна была не рассмешить, а вызвать восторг, но по факту все же рассмешила. И вот почему.
Полицейский на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 08:00
Зеленский остался без автора текстов
Размеры рентной платы за использование природных ресурсов (это некий аналог налога на добычу полезных ископаемых) на Украине всегда были крайне низкими. Они, как правило, существенно ниже российских (порой в разы) и европейских (порой в десятки раз). Украинская, с позволения сказать, элита всегда считала доступ к полезным ископаемым своим естественным правом и делиться с народом, который согласно Конституции является их собственником, никогда даже не думала. Разве что после 2014 года в 5,4 раза выросла рентная плата за добычу газа. Но за тот же период цена для промышленности и населения на газ собственной добычи выросла в 10 и более раз, то есть за все заплатил местный потребитель. А вот, например, размер рентной платы за добычу нефти (интерес Коломойского) с 2013 года вырос всего в 1,3 раза – при трехкратной-то девальвации гривны. Вывод: при таких размерах ставок накопить деньги в принципе было бы сложно.
В этой связи прекрасно прозвучала благодарность Зеленского за принятие налогового закона с поднятием ставок ренты. Фишка в том, что воюющему сейчас с Зеленским Ахметову ставку за добычу железной руды и правда подняли. Но вот аналогичное поднятие ставки для марганцевых руд (монополист Коломойский) в последний момент из закона изъяли, оставив ее на мизерном уровне. Вывод: не все олигархи должны скидываться на детей.
Но какими бы ни были размеры ставок, в нынешнем году планируется собрать свыше 41 миллиарда гривен ренты. Это худо-бедно больше 4 процентов всех доходов общего фонда государственного бюджета (1021,5 миллиарда). Бюджета, у которого и так дефицит 221 миллиард гривен – максимальный, который согласовал Украине МВФ. Бюджета, в котором на погашение и обслуживание государственного долга должно уйти почти 642 миллиарда гривен. Вывод: вряд ли Украина может себе позволит изъять рентные доходы оттуда, и уж точно ей этого не позволит сделать Вашингтон.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 00:42
Украина попросила у ЕС дополнительную финансовую помощь
Нечто подобное идее, предложенной Зеленским, реализовано в ряде богатых углеводородами арабских стран Персидского залива. Но у них огромный приток экспортной выручки, и они могут себе такое позволить в связи еще и с относительно небольшим количеством граждан. В целях борьбы с "голландской болезнью" и диверсификации экономики существуют варианты накопления углеводородных сверхдоходов, скажем, в России (Фонд национального благосостояния) или Норвегии (Government Pension Fund of Norway). Но все же даже с учетом разницы в подходах эти фонды наполняются, когда цены на углеводороды забираются выше определенного уровня. И, как правило, в годы, когда государственный бюджет профицитен. Кстати, в обеих странах имеет место критика управления накоплениями, которые периодически вкладываются не в те активы и сокращаются.
Но все описанные случаи не имеют ничего общего с украинским. Не повышая размер рентной платы для любимого олигарха и вообще собирая очень скромные объемы ренты, имея хронически дефицитный бюджет и направляя все большие суммы на погашение и обслуживание долга, Украина не может себе позволить создание подобного фонда.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 23:54
Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
Даже если гипотетически представить, что это произошло – как эти деньги сохранить? Украина, возможно, самое коррумпированное государство мира. Причем после перевода управления страной из Киева в Вашингтон масштабы коррупции лишь выросли. В таких условиях любые долгосрочные вложения неизбежно растворятся без следа.
Абсурдная идея с рентными накоплениями, видимо, появилась как креативный ответ власти на не вызвавшую в обществе восторга идею выплаты тысячи гривен за вакцинирование. Не нравится тысяча гривен – получите 10 тысяч долларов, но потом, когда-нибудь: когда сдохнет или ишак, или падишах.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 12:53
Зеленскому предрекли бегство с Украины
Возможно, эта ахинея могла бы быть воспринята широкими слоями населения в 2019 году на волне надежд на Зеленского и высокого доверия к нему. Сегодня его выступление вызвало в основном раздражение, а идея с экономическим паспортом неизбежно превратится в издевательский мем. Примерно как День госпереворота, который многие украинские блогеры, подтролливая президента, пишут с большой буквы.
 
АвторыУкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВерховная Рада Украины
 
 
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