https://ria.ru/20211126/ukraina-1760867678.html

Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте

Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте - РИА Новости, 26.11.2021

Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T13:17

2021-11-26T13:17

2021-11-26T18:11

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря.По словам Зеленского, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие в перевороте бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов."Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства", — подчеркнул президент.По его мнению, в стране происходит раскачивание ситуации, в том числе с помощью СМИ.При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, он продолжит работать в своем офисе."Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", — добавил глава государства.По его мнению, Ахметова в эту ситуацию втягивает его окружение. Президент назвал это большой ошибкой. Он также заявил, что его атакуют СМИ, подконтрольные бизнесмену."У меня нет медиаресурса, чтобы воевать. <...> У меня нет медиасоюзников, я считаю, что мой главный союзник — народ Украины. <…> А то что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20-ю процентами ВВП страны и говорю, да владейте хоть 30-ю, но, пожалуйста, оставьте в покое депутатов, вы не должны иметь давление на политику, и информационную войну, показывайте правду. Я считаю, что это правильно", — заключил Зеленский.На Украине 22 февраля 2014 года произошел переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760875683.html

https://ria.ru/20211126/velikobritaniya-1760863812.html

https://ria.ru/20211117/ukraina-1759312382.html

украина

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украина, владимир зеленский