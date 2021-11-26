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Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте
Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте - РИА Новости, 26.11.2021
Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T13:17
2021-11-26T18:11
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря.По словам Зеленского, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие в перевороте бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов."Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства", — подчеркнул президент.По его мнению, в стране происходит раскачивание ситуации, в том числе с помощью СМИ.При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, он продолжит работать в своем офисе."Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", — добавил глава государства.По его мнению, Ахметова в эту ситуацию втягивает его окружение. Президент назвал это большой ошибкой. Он также заявил, что его атакуют СМИ, подконтрольные бизнесмену."У меня нет медиаресурса, чтобы воевать. &lt;...&gt; У меня нет медиасоюзников, я считаю, что мой главный союзник — народ Украины. &lt;…&gt; А то что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20-ю процентами ВВП страны и говорю, да владейте хоть 30-ю, но, пожалуйста, оставьте в покое депутатов, вы не должны иметь давление на политику, и информационную войну, показывайте правду. Я считаю, что это правильно", — заключил Зеленский.На Украине 22 февраля 2014 года произошел переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
https://ria.ru/20211126/polozhenie-1760875683.html
https://ria.ru/20211126/velikobritaniya-1760863812.html
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украина, владимир зеленский
13:17 26.11.2021 (обновлено: 18:11 26.11.2021)
 
Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте

Президент Украины Зеленский сообщил о готовящемся 1 декабря госперевороте

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря.
По словам Зеленского, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие в перевороте бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.
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"Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства", — подчеркнул президент.
По его мнению, в стране происходит раскачивание ситуации, в том числе с помощью СМИ.

"Я в госперевороты не верю, как и не верю, что Ахметов в это прям побежит", — сказал он на русском языке.

При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, он продолжит работать в своем офисе.
"Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", — добавил глава государства.
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По его мнению, Ахметова в эту ситуацию втягивает его окружение. Президент назвал это большой ошибкой. Он также заявил, что его атакуют СМИ, подконтрольные бизнесмену.
"У меня нет медиаресурса, чтобы воевать. <...> У меня нет медиасоюзников, я считаю, что мой главный союзник — народ Украины. <…> А то что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20-ю процентами ВВП страны и говорю, да владейте хоть 30-ю, но, пожалуйста, оставьте в покое депутатов, вы не должны иметь давление на политику, и информационную войну, показывайте правду. Я считаю, что это правильно", — заключил Зеленский.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил Конституцию и назначил новые выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
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