https://ria.ru/20210923/zelenskiy-1751365556.html

Зеленский остался без автора текстов

Зеленский остался без автора текстов - РИА Новости, 23.09.2021

Зеленский остался без автора текстов

Вчера утром под Киевом было совершено покушение на советника Зеленского, его давнего бизнес-партнера и приятеля Сергея Шефира. По автомобилю Шефира, Audi А8, со РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:00

2021-09-23T08:04

авторы

украина

киев

ринат ахметов

владимир зеленский

служба безопасности украины

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Вчера утром под Киевом было совершено покушение на советника Зеленского, его давнего бизнес-партнера и приятеля Сергея Шефира. По автомобилю Шефира, Audi А8, со стороны леса было сделано 18 выстрелов из АК, однако ни одна из пуль политика не задела. Изначально сообщалось о тяжелом ранении его водителя и попавших в него трех пулях. Но позже выяснилось, что ранение в ногу было одиночным, а водитель проехал за рулем семь километров до ближайшего супермаркета, откуда и были вызваны полиция и скорая.Большая часть попаданий пришлась в нижнюю часть передней водительской двери. При этом задняя дверь (Шефир сидел сзади, за пассажирским креслом) почти не пострадала, как и стекла обеих дверей — а они в ней обычные.Полиция объявила план "Сирена", но по горячим следам задержать никого не смогла. Почти сразу к расследованию подключилась и СБУ. Кстати, с учетом нынешнего количества силовых органов на Украине скоро можно ожидать новых "подключений".Официальные версии покушения, озвученные по горячим следам главой национальной полиции Игорем Клименко, выглядят стандартно для украинской власти: "С учетом получения предварительных данных три основные версии, которые рассматривает Национальная полиция Украины, — это в связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии иностранных спецслужб".Быстро подключился к поддержке "правильных" версий и находящийся в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН Зеленский: "Передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным".Попытаемся разобраться, что же это было на самом деле.Прежде всего — кто такой Сергей Шефир. До назначения в мае 2019 года первым помощником президента он был директором и основателем "Студии "Квартал-95". Писал тексты выступлений для различных команд КВН. Был сопродюсером сериалов "Слуга народа" и "Сваты", многих фильмов, например "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" — в последнем выступил еще и соавтором сценария, и так далее.Зеленский и Шефир не только работали вместе — они реально были в приятельских отношениях. Еще до президентства Зеленский рассказывал о приобретении недвижимости в коттеджном городке под Киевом: "Когда мы, четыре товарища, покупали четыре дома, мы договорились, что каждый отдаст уголок своей земли для общего. Шашлык, спортзал и так далее". Одним из четырех друзей был Сергей Шефир.Во время президентских выборов он был одним из лидеров избирательного штаба. То есть Шефир и Зеленский прошли вместе путь от создания "Квартала-95" до президентства последнего.Став первым помощником президента, Сергей Шефир остался непубличным человеком. Зато он решал вопросы с богатыми и влиятельными людьми и порой попадал в объективы камер в интересных местах: например, при посещении особняка Рината Ахметова.На Украине Шефира многие уже довольно давно называют "кошельком" Зеленского и человеком, занимающимся денежными вопросами в интересах президента. Логично предположить, что он играет не последнюю роль в государственном рейдерстве — отжиме активов, который производится под зонтиком СНБО, СБУ и прочих уважаемых структур.Буквально пару недель назад в украинских СМИ прошла информация о том, что Шефир в августе серьезно поссорился с Зеленским и даже вывез свои вещи из кабинета в офисе президента. Потом, поостыв, вернулся, но перестал хоть на что-то влиять. Прологом к этой ссоре и потере влияния могла стать июльская отставка Авакова с должности главы МВД — Шефир всячески поддерживал того, а все больше монополизирующий власть в стране глава офиса президента Андрей Ермак давно копал под бывшего министра. И, похоже, в итоге выиграл не только в вопросе устранения Авакова, но и вопросе окончательного перехвата влияния на Зеленского.Комментируя покушение, сам Шефир, не отклоняясь от линии "партии", сказал, что это была попытка не убить его, а запугать руководство государства. И что никаких конфликтов в команде Зеленского нет.На самом деле же просматривается несколько версий произошедшего.Вариант о том, что покушение организовали российские спецслужбы, является настолько идиотским, что просто не имеет смысла его обсуждать.Не сильно от него отличается и версия связи покушения с проталкиваемым Зеленским "антиолигархическим" законопроектом. Во-первых, этот законопроект абсолютно беззубый, а через парламент может пройти только с благословения олигархов. Во-вторых, сам Шефир как раз не был от него в восторге.Удивительная точность попадания стрелявшими в нижнюю часть водительской двери, где не мог сидеть Шефир, свидетельствует, что убивать его не планировалось.В итоге остается не так уж и много вариантов.Первый — имела место инсценировка. В пользу этой версии свидетельствует в том числе и тот факт, что, рассказывая на камеру о покушении на "друга", украинский президент сиял как медный пятак. А равно и то, что Шефир, всегда находящийся в окружении охраны, в этот раз был без нее.Для чего?Если все было организовано самим Шефиром, то, вполне возможно, с целью вернуть к себе внимание президента и хотя бы частично былое влияние.Если же инсценировка была спланирована Зеленским и его окружением (кстати, в курсе должен тогда был быть и Шефир, смывавший "кровью" свою вину), то целями могут являться дальнейшее затягивание гаек в стране перед тяжелейшей зимой и, например, усиление полномочий президента и/или СНБО путем внесения изменений в конституцию. С дальнейшими досрочными выборами или чем-то в этом духе.Второй вариант — менее вероятный — предупреждение.Это мог быть некий "привет" зарвавшемуся окружению Зеленского и самому Шефиру от людей, обиженных властью. Причем речь идет не о политических обидах, а о материальных — по поводу отжима товарных потоков во внешнеэкономической деятельности (посредством принятия решения СНБО о санкциях против "контрабандистов"), лишения доступа к полезным ископаемым (посредством отзыва лицензий на их разработку опять-таки по решению СНБО) и к любым собственным активам (посредством решений СНБО о санкциях), рейдерства с участием СБУ и так далее.Впрочем, "привет" мог передать и Ермак и сотоварищи, перехватившие управление Зеленским и намекающие, что ни при каких условиях его терять не собираются.С какой бы целью ни было совершено покушение, но сам его факт свидетельствует, что напряжение даже в верхушке украинского общества продолжает нарастать. И дальнейшее следование тактике "грабь награбленное" будет только подстегивать накал.Но этот путь едва ли не единственно возможный для целенаправленно разрушаемой экономики Украины.

https://ria.ru/20210922/shefir-1751327720.html

https://ria.ru/20210922/shefir-1751283631.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/shefir-1751315174.html

https://ria.ru/20210606/ukraina-1735808531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/shefir-1751323638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

авторы, украина, киев, ринат ахметов, владимир зеленский, служба безопасности украины, андрей ермак, игорь клименко, покушение на советника президента украины шефира, сергей шефир