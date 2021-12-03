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Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:22
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общество
санкт-петербург
москва
дед мороз
россия
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы.Он также раскрыл, что хотят получить в подарок взрослые."Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил", — сказал Дед Мороз.По его словам, среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40 процентов — от взрослых, даже от бабушек.Читайте полный текст интервью Деда Мороза &gt;&gt;
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общество, санкт-петербург, москва, дед мороз, россия
03:22 03.12.2021 (обновлено: 11:07 03.12.2021)
 
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год

Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, а взрослые хотят квартиры

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы.

"Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так — куклы, конфеты... А родители все кредит да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь", — так он ответил на вопрос о запросах современных детей.

Он также раскрыл, что хотят получить в подарок взрослые.
"Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил", — сказал Дед Мороз.
По его словам, среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40 процентов — от взрослых, даже от бабушек.
Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
 
ОбществоСанкт-ПетербургМоскваДед МорозРоссия
 
 
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