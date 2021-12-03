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Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:22
2021-12-03T03:22
2021-12-03T11:07
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Современные дети чаще всего просят на Новый год гаджеты, а взрослые — квартиры, рассказал в интервью РИА Новости Дед Мороз из московской усадьбы.Он также раскрыл, что хотят получить в подарок взрослые."Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил", — сказал Дед Мороз.По его словам, среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40 процентов — от взрослых, даже от бабушек.Читайте полный текст интервью Деда Мороза >>
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общество, санкт-петербург, москва, дед мороз, россия
03:22 03.12.2021 (обновлено: 11:07 03.12.2021)
Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, а взрослые хотят квартиры