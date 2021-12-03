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Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, взрослые – квартиры
Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, взрослые – квартиры - РИА Новости, 03.12.2021
Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, взрослые – квартиры
До Нового года осталось меньше месяца, уже вовсю идет подготовка и в Московской Усадьбе Деда Мороза. Главный столичный волшебник рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T11:00
2021-12-03T13:29
интервью
дед мороз
новый год
снегурочка
россия
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До Нового года осталось меньше месяца, уже вовсю идет подготовка и в Московской Усадьбе Деда Мороза. Главный столичный волшебник рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к мерам в связи с коронавирусом, какими характеристиками должен обладать настоящий Дедушка Мороз, какие подарки чаще всего просят дети и взрослые, и чем он любит заниматься в свободное от работы время. Беседовала Мария Зыбина. – Здравствуйте, Дедушка Мороз! Спасибо, что выбрались к нам. И сразу начнем с актуального: пандемия коронавируса продолжается, вы сами соблюдаете правила безопасности?– Обязательно, я считаю, что все должны соблюдать. Дело хорошее, но не очень интересное для меня, мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет.– А маску вы носите?– У меня такие усы, такая борода – никакая маска не нужна.– Кстати про бороду, детям вы ее трогать разрешаете?– Конечно, она же волшебная. Притронешься – и желание сбудется.– И без перчаток можно потрогать или только в них?– Нет, какие перчатки, что же все время в одних перчатках ходить? Дед Мороз ходит в варежках, это Санта ходит в перчатках, а я хожу в варежках, это традиция у меня такая. И потом, чтобы никого не заморозить.– А в наши времена можно ли звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку в связи с коронавирусом?– А почему бы и нет? Главное, быть уверенным и в себе, и в них.– А просить QR-код у них можно?– Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело – разобраться между собой.– Теперь поговорим о вас. А есть ли у вас отчество?– Конечно, я Мороз Никитич!– А жена у вас есть, или вы в своем тереме один живете?– Конечно, есть – Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей.– А за что еще она отвечает?– Да много за что, по хозяйству-то, надо и на стол накрыть, следить за убранством теремов и моим видом, нарядом, или, как это говорят, имиджем.– А Снегурочка с вами живет?– Снегурочка – внучка названная, поэтому у нее теремочек свой. Если говорить про московскую усадебку, то теремочек рядышком. Как говорят мои друзья туристы, в шаговой доступности.– Обязательно съездим. Вы сказали, что она внучка названная, а кто ее родители?– Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка – девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит.– Теперь еще немного о вас. Кем вы хотели стать в детстве?– А я и не хотел… Так как-то само получилось, тут хочешь – не хочешь, а вроде бы как на роду написано.– А как вообще становятся Дедом Морозом? Может вы проходили какое-нибудь собеседование?– Собеседование? (смеется) Перед кем? Перед зверушками в лесу что ли? Или перед мальчишками, девчонками? Понимаешь, миленькая, если человек уж хочет быть Дедом Морозом, главное, чтобы детей любил, чтобы добро умел нести к людям. А все остальное – это наносное, если в сердце любовь, значит все получится. А я уж делегирую права таким ребятишкам, которые готовы помочь мне в этом хорошем, добром деле.– А как вы вообще живете? Как вы заходите в помещения, не жарко ли вам?– Так я же не всегда в шубе хожу. У меня нарядов много. А потом мне ученые, я же последнее время наукой увлекся, вот в теремочек ко мне приедете, посмотрите, красота. У меня там "центр управления полетами". Чего, спросите вы? Космические корабли и без меня есть кому отправлять, а вот фантазию, полет мысли – это ко мне. Ну и, конечно, подарочки нужно всем вовремя.– К слову о погоде. А не страдаете ли вы от глобального потепления, оно на вас не влияет?– Нет, мне что холодно, что жарко, главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!– А московские зимы, на ваш взгляд, достаточно морозные?– Да, хорошие, мне нравится. Ветерочек такой, где-то я недавно был, задувал, аж прямо сердце радовалось. Нравится, очень нравится.– А что вы едите, что вы пьете? Не питаетесь же одним мороженым и льдышками, как показывают в мультфильмах?– Нет-нет (смеется). Я ем все, что мне нравится. Главное, чтобы это был натуральный продукт. Кто хорошо натуральные продукты кушает, тот долго живет, я тому пример.– А что вы еще делаете для поддержания своего здоровья, помимо того, что спортом занимаетесь? Какой у вас распорядок дня?– Прежде всего, волноваться надо меньше. Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет. А я уж и забыл, сколько мне лет.– А вы там бываете? У вас вообще есть отпуск, куда вы ездите в свободное время?– Да, я же волшебник. Я где хочу, там и бываю. И на Кавказе, там очень красиво, очень мне нравится, и в Сибири, и на севере – везде бываю в свободное время. А так у меня обязанностей много.– А что вы еще делаете, чем занимаетесь в тот период, когда не нужно заниматься подарками?– Почта у меня работает круглый год. Детишки некоторые пишут письма всегда, им не важно, лето или осень, главное, чтобы письмо дошло. И если обратный адрес есть, я могу написать, или помощники мои помогут. А то и сам съезжу или к себе приглашу. Все по-разному. Еще люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен.– А вот вы заговорили о том, что можете пригласить в свою усадьбу. А в этом году детки туда смогут попасть? И какие там правила в связи с коронавирусом, может, нужно маски всем надевать?– А почему нет? Ну детишки-то, что ж мы все про маски, разве что карнавальные. Мне нравится, когда ребенок еще и артистичный, творческий, и сам сделает, это прелесть! Да, конечно, в усадебке практически на днях начнем принимать ребятишек.– А как изменились запросы детей? Что современные дети у вас просят?– Маленький человечек – слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, "гаджеты". А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты... А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь. Всем-то не могу помочь, пускай уж сами тоже как-нибудь шевелятся на счет этого.– То есть родители тоже вам пишут и загадывают желания?– Процентов 40. И из них бабушек много, да. Они то ли уже совсем старенькие такие, все забывают и впадают в детство. Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я, я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил.– А до какого возраста вообще нужно верить в чудеса?– Да в любом возрасте, не важно. Роль возраст не играет абсолютно никакую, главное, чтобы в сердце были доброта и любовь к людям и вера в честное, искреннее отношение между людьми. Вот если человек это теряет, тогда уж и не знаю, что ему поможет.– А помимо просьб о подарках, что вам еще пишут на почту, может что– то присылают, подарки какие-то?– Присылают, я вот как раз носочки сегодня надел вязанные, с уходящим годом быка по восточному календарю. Еще яблочки присылают, мандаринки, игрушки разные. Садики целые собираются, рисуют, лепят и присылают целые картины живописные, на стол можно поставить и днями любоваться. Сказки, книжки присылают. И я, конечно, отвечаю тем же, не только добрым словом, но и подарочки тоже люблю дарить самые хорошие.– Вы говорите, что дети стали чаще просить гаджеты, а вы сами их освоили, пользуетесь ли интернетом, может у вас есть социальные сети?– А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное – вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна.– Это хорошо. Есть у вас коллега в Великом Устюге, вы с ним как-то общаетесь? Есть ли какая-то иерархия Дедов Морозов?– Братишка Мороз? Конечно, общаемся, мы же все братья, а как же? Только я постарше. Мы – друзья, как же среди родственников не общаться? Это последнее дело. Родственников надо поддерживать, это правильно.– А какие у вас планы на Новый год? Как вы будете его встречать?– Весело, с друзьями, всех соберу, кого посчитаю нужным позвать. И кто захочет прийти, всех принимаю. Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего.– У многих есть любимая новогодняя сказка, мультик о Новом годе, о Дедушке Морозе. У вас есть такие?– Мультики? Да я все люблю, главное, чтобы они были добрые. А про себя много видел. (смеется)– А есть ли у вас планы на будущее? Планируете ли вы сменить профессию, заняться чем-то еще, может в мэры хотите пойти или в президенты?– А это уж народ пускай решает, куда меня продвигать, без комментариев. (смеется) А самое главное в этой жизни – относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь – то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками.– Можете ли поздравить с наступающими праздниками моих коллег и всех москвичей?– С огромным удовольствием! Дорогие мои друзья, от всего сердца своего волшебного, от всех своих помощников и друзей поздравляю вас с наступающим Новым годом! И коротко могу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути все было ладно, да складно.
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интервью, дед мороз, новый год, снегурочка, россия
11:00 03.12.2021 (обновлено: 13:29 03.12.2021)
 

Дед Мороз: современные дети чаще просят гаджеты, взрослые – квартиры

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлавный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Главный Дед Мороз России во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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До Нового года осталось меньше месяца, уже вовсю идет подготовка и в Московской Усадьбе Деда Мороза. Главный столичный волшебник рассказал в интервью РИА Новости, как он относится к мерам в связи с коронавирусом, какими характеристиками должен обладать настоящий Дедушка Мороз, какие подарки чаще всего просят дети и взрослые, и чем он любит заниматься в свободное от работы время. Беседовала Мария Зыбина.
– Здравствуйте, Дедушка Мороз! Спасибо, что выбрались к нам. И сразу начнем с актуального: пандемия коронавируса продолжается, вы сами соблюдаете правила безопасности?
– Обязательно, я считаю, что все должны соблюдать. Дело хорошее, но не очень интересное для меня, мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет.
– А маску вы носите?
– У меня такие усы, такая борода – никакая маска не нужна.
– Кстати про бороду, детям вы ее трогать разрешаете?
– Конечно, она же волшебная. Притронешься – и желание сбудется.
– И без перчаток можно потрогать или только в них?
– Нет, какие перчатки, что же все время в одних перчатках ходить? Дед Мороз ходит в варежках, это Санта ходит в перчатках, а я хожу в варежках, это традиция у меня такая. И потом, чтобы никого не заморозить.
– А в наши времена можно ли звать к себе домой Дедушку Мороза и Снегурочку в связи с коронавирусом?
– А почему бы и нет? Главное, быть уверенным и в себе, и в них.
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– А просить QR-код у них можно?
– Ну, если уж до того дело доходит, спрашивайте, что хотите, а это уже ваше дело – разобраться между собой.
– Теперь поговорим о вас. А есть ли у вас отчество?
– Конечно, я Мороз Никитич!
– А жена у вас есть, или вы в своем тереме один живете?
– Конечно, есть – Матушка Метелица. Но она в теремочке редко сидит, у нее работы много, обязанности большие, широкие. Вот сегодня как запуржило, это спасибо ей.
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– А за что еще она отвечает?
– Да много за что, по хозяйству-то, надо и на стол накрыть, следить за убранством теремов и моим видом, нарядом, или, как это говорят, имиджем.
– А Снегурочка с вами живет?
– Снегурочка – внучка названная, поэтому у нее теремочек свой. Если говорить про московскую усадебку, то теремочек рядышком. Как говорят мои друзья туристы, в шаговой доступности.
– Обязательно съездим. Вы сказали, что она внучка названная, а кто ее родители?
– Родители? Это вопрос вопросов, из века в век повторяют и спрашивают у меня этот вопрос. Я уже и забыл имена тех родителей. Самое главное, что Снегурочка – девочка заботливая, хоть и морозная, ледяная девочка, но родителей своих почитает, скромничает, не говорит.
– Теперь еще немного о вас. Кем вы хотели стать в детстве?
– А я и не хотел… Так как-то само получилось, тут хочешь – не хочешь, а вроде бы как на роду написано.
– А как вообще становятся Дедом Морозом? Может вы проходили какое-нибудь собеседование?
– Собеседование? (смеется) Перед кем? Перед зверушками в лесу что ли? Или перед мальчишками, девчонками? Понимаешь, миленькая, если человек уж хочет быть Дедом Морозом, главное, чтобы детей любил, чтобы добро умел нести к людям. А все остальное – это наносное, если в сердце любовь, значит все получится. А я уж делегирую права таким ребятишкам, которые готовы помочь мне в этом хорошем, добром деле.
Сотрудник департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в костюме Деда Мороза поздравляет пациентов Морозовской детской больницы - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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– А как вы вообще живете? Как вы заходите в помещения, не жарко ли вам?
– Так я же не всегда в шубе хожу. У меня нарядов много. А потом мне ученые, я же последнее время наукой увлекся, вот в теремочек ко мне приедете, посмотрите, красота. У меня там "центр управления полетами". Чего, спросите вы? Космические корабли и без меня есть кому отправлять, а вот фантазию, полет мысли – это ко мне. Ну и, конечно, подарочки нужно всем вовремя.
– К слову о погоде. А не страдаете ли вы от глобального потепления, оно на вас не влияет?
– Нет, мне что холодно, что жарко, главное, чтобы человек мог настроиться, а я это умею сызмальства. Вот так вот. Мне без разницы, пурга – это моя стихия!
– А московские зимы, на ваш взгляд, достаточно морозные?
– Да, хорошие, мне нравится. Ветерочек такой, где-то я недавно был, задувал, аж прямо сердце радовалось. Нравится, очень нравится.
– А что вы едите, что вы пьете? Не питаетесь же одним мороженым и льдышками, как показывают в мультфильмах?
– Нет-нет (смеется). Я ем все, что мне нравится. Главное, чтобы это был натуральный продукт. Кто хорошо натуральные продукты кушает, тот долго живет, я тому пример.
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– А что вы еще делаете для поддержания своего здоровья, помимо того, что спортом занимаетесь? Какой у вас распорядок дня?
– Прежде всего, волноваться надо меньше. Это самое главное. Воздухом дышать, спортом заниматься, не ссориться с людьми. Главное, чтобы с добротой к каждому человеку. И они тогда к тебе с той же добротой. Отсюда и жизнь продолжается. Смотрю, на Кавказе, в горах, где горный свежий воздух, там люди по-доброму друг к другу относятся, там меньше ста лет мало кто живет. А я уж и забыл, сколько мне лет.
– А вы там бываете? У вас вообще есть отпуск, куда вы ездите в свободное время?
– Да, я же волшебник. Я где хочу, там и бываю. И на Кавказе, там очень красиво, очень мне нравится, и в Сибири, и на севере – везде бываю в свободное время. А так у меня обязанностей много.
– А что вы еще делаете, чем занимаетесь в тот период, когда не нужно заниматься подарками?
– Почта у меня работает круглый год. Детишки некоторые пишут письма всегда, им не важно, лето или осень, главное, чтобы письмо дошло. И если обратный адрес есть, я могу написать, или помощники мои помогут. А то и сам съезжу или к себе приглашу. Все по-разному. Еще люблю грибочки пособирать, ягодки, рыбку половить, потом отпускаю, правда, мне сам процесс интересен.
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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– А вот вы заговорили о том, что можете пригласить в свою усадьбу. А в этом году детки туда смогут попасть? И какие там правила в связи с коронавирусом, может, нужно маски всем надевать?
– А почему нет? Ну детишки-то, что ж мы все про маски, разве что карнавальные. Мне нравится, когда ребенок еще и артистичный, творческий, и сам сделает, это прелесть! Да, конечно, в усадебке практически на днях начнем принимать ребятишек.
– А как изменились запросы детей? Что современные дети у вас просят?
– Маленький человечек – слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, "гаджеты". А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так, куклы, конфеты... А родители все кредит, да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь. Всем-то не могу помочь, пускай уж сами тоже как-нибудь шевелятся на счет этого.
– То есть родители тоже вам пишут и загадывают желания?
– Процентов 40. И из них бабушек много, да. Они то ли уже совсем старенькие такие, все забывают и впадают в детство. Многие квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я, я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил.
– А до какого возраста вообще нужно верить в чудеса?
– Да в любом возрасте, не важно. Роль возраст не играет абсолютно никакую, главное, чтобы в сердце были доброта и любовь к людям и вера в честное, искреннее отношение между людьми. Вот если человек это теряет, тогда уж и не знаю, что ему поможет.
– А помимо просьб о подарках, что вам еще пишут на почту, может что– то присылают, подарки какие-то?
– Присылают, я вот как раз носочки сегодня надел вязанные, с уходящим годом быка по восточному календарю. Еще яблочки присылают, мандаринки, игрушки разные. Садики целые собираются, рисуют, лепят и присылают целые картины живописные, на стол можно поставить и днями любоваться. Сказки, книжки присылают. И я, конечно, отвечаю тем же, не только добрым словом, но и подарочки тоже люблю дарить самые хорошие.
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– Вы говорите, что дети стали чаще просить гаджеты, а вы сами их освоили, пользуетесь ли интернетом, может у вас есть социальные сети?
– А что ж тут сложного? Кнопочки надавил, главное – вовремя. И последовательность соблюсти, а все остальное – это дело техники. Мозги надо подключать, конечно, деменция мне не страшна.
– Это хорошо. Есть у вас коллега в Великом Устюге, вы с ним как-то общаетесь? Есть ли какая-то иерархия Дедов Морозов?
– Братишка Мороз? Конечно, общаемся, мы же все братья, а как же? Только я постарше. Мы – друзья, как же среди родственников не общаться? Это последнее дело. Родственников надо поддерживать, это правильно.
– А какие у вас планы на Новый год? Как вы будете его встречать?
– Весело, с друзьями, всех соберу, кого посчитаю нужным позвать. И кто захочет прийти, всех принимаю. Самое главное, чтобы было весело, красиво, достойно и ничего лишнего.
– У многих есть любимая новогодняя сказка, мультик о Новом годе, о Дедушке Морозе. У вас есть такие?
– Мультики? Да я все люблю, главное, чтобы они были добрые. А про себя много видел. (смеется)
Новогодняя ярмарка в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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Первая новогодняя ярмарка стартовала в Подмосковье
– А есть ли у вас планы на будущее? Планируете ли вы сменить профессию, заняться чем-то еще, может в мэры хотите пойти или в президенты?
– А это уж народ пускай решает, куда меня продвигать, без комментариев. (смеется) А самое главное в этой жизни – относиться с добротой к людям. Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь – то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками.
– Можете ли поздравить с наступающими праздниками моих коллег и всех москвичей?
– С огромным удовольствием! Дорогие мои друзья, от всего сердца своего волшебного, от всех своих помощников и друзей поздравляю вас с наступающим Новым годом! И коротко могу пожелать, чтобы на вашем жизненном пути все было ладно, да складно.
 
ИнтервьюДед МорозНовый годСнегурочкаРоссия
 
 
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03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
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