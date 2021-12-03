https://ria.ru/20211203/prezident-1762057467.html

Кто на самом деле управляет США

Байден назвал имя "настоящего президента США" - РИА Новости, 03.12.2021

Кто на самом деле управляет США

Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, что главный инфекционист США... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:39

2021-12-03T16:39

2021-12-03T18:27

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

энтони фаучи

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, что главный инфекционист США Энтони Фаучи настолько вовлечен в дела Белого дома, что иногда кажется, что он и есть настоящий президент."Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" — сказал глава государства. Его слова привел телеканал Fox News.Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период. Согласно ему, введение локдауна не планируется. Его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.Белый дом ранее сообщил, что Штаты в условиях распространения штамма "омикрон" продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски в транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование всех прибывающих в страну путешественников в течение суток до отъезда.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Как отмечают специалисты, самым надежным средством защиты остается вакцинация.

https://ria.ru/20210925/bayden-1751799972.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса