Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/prezident-1762057467.html
Кто на самом деле управляет США
Байден назвал имя "настоящего президента США" - РИА Новости, 03.12.2021
Кто на самом деле управляет США
Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, что главный инфекционист США... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:39
2021-12-03T18:27
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, что главный инфекционист США Энтони Фаучи настолько вовлечен в дела Белого дома, что иногда кажется, что он и есть настоящий президент."Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" — сказал глава государства. Его слова привел телеканал Fox News.Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период. Согласно ему, введение локдауна не планируется. Его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.Белый дом ранее сообщил, что Штаты в условиях распространения штамма "омикрон" продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски в транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование всех прибывающих в страну путешественников в течение суток до отъезда.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Как отмечают специалисты, самым надежным средством защиты остается вакцинация.
https://ria.ru/20210925/bayden-1751799972.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
16:39 03.12.2021 (обновлено: 18:27 03.12.2021)
 
Байден назвал имя "настоящего президента США"

Глава США Байден: в условиях борьбы с COVID-19 Фаучи стал настоящим президентом в стране

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / David Phillip
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления, посвященного новой стратегии правительства по борьбе с пандемией, что главный инфекционист США Энтони Фаучи настолько вовлечен в дела Белого дома, что иногда кажется, что он и есть настоящий президент.
"Я видел доктора Фаучи чаще, чем свою жену, мы подшучиваем друг над другом. Смотрите, кто президент? Фаучи!" — сказал глава государства. Его слова привел телеканал Fox News.
Байден в четверг представил новый план борьбы с распространением коронавируса в стране в зимний период. Согласно ему, введение локдауна не планируется. Его администрация намерена сделать акцент на расширении масштабов тестирования и вакцинации населения США от COVID-19.
Белый дом ранее сообщил, что Штаты в условиях распространения штамма "омикрон" продлевают вплоть до 18 марта предписание носить маски в транспорте и вводят с начала следующей недели обязательное тестирование всех прибывающих в страну путешественников в течение суток до отъезда.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм — B.1.1.529 — ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Как отмечают специалисты, самым надежным средством защиты остается вакцинация.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 18:39
Шутка Байдена разозлила американцев
 
В миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19Энтони ФаучиОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интима
02:45Россиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похудении
02:40В Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"
02:31На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"
02:15В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газа
02:15Эксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплаты
02:15Вирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавируса
02:04В Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"
01:56Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в Мали
01:39В Бельгии два бегемота заразились коронавирусом
01:34МИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕС
01:30На Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиян
01:16Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
01:15Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердца
00:26В Москве арестовали начальника полиции района Ростокино
00:01В России отмечают один из главных церковных праздников
23:48Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
23:44В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
23:41Захарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действиях
23:10Генсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"
Лента новостейМолния
Юрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаРоссиянам рассказали, какие фрукты нельзя употреблять при похуденииВ Европе предупредили, что "Северный поток — 2" точно "не заработает зимой"На Украине раскрыли причину мягкой позиции США по "Северному потоку — 2"В Раде заявили о возможности обращения к "Газпрому" для закупки газаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВирусолог оценил будущее омикрон-штамма коронавирусаВ Польше назвали эффективный метод борьбы с "Газпромом"Источник сообщил о гибели 31 человека при атаке боевиков в МалиВ Бельгии два бегемота заразились коронавирусомМИД Белоруссии заявил о риске потери государственности из-за санкций ЕСНа Украине заявили об уничтожении материалов об операции против 33 россиянFitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Россиянам напомнили об опасности алкоголя для сердцаВ Москве арестовали начальника полиции района РостокиноВ России отмечают один из главных церковных праздниковGoogle обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школеЗахарова ответила Блинкену, обвинившему Россию в агрессивных действияхГенсек ООН назвал неэффективным закрытие границ из-за штамма "омикрон"