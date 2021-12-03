https://ria.ru/20211203/premii-1762038413.html

Педагоги Ленобласти, воспитавшие олимпиадников, получат премии

Педагоги Ленобласти, воспитавшие олимпиадников, получат премии - РИА Новости, 03.12.2021

Педагоги Ленобласти, воспитавшие олимпиадников, получат премии

Педагоги Ленинградской области, чьи ученики победили в олимпиадах или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников, получат премию губернатора,... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:48

2021-12-03T15:48

2021-12-03T15:48

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Педагоги Ленинградской области, чьи ученики победили в олимпиадах или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников, получат премию губернатора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно документу, их получат 13 ленинградских педагогов, чьи ученики победили, или заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников. Размер денежного поощрения составляет 120 и 240 тысяч рублей в зависимости от места, которое занял ученик.Победителями олимпиад в 2021 году стали Алексей Белов из Гатчинской школы N2, Алина Хамцова из гатчинской гимназии им. Ушинского и Мария Фащевская из центра образования "Кудрово", также десять ребят завоевали призовые места. Победителям будет направлена губернаторская премия в размере 240 тысяч рублей, а призерам ― 120 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211126/gubernator-1760908114.html

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общество, ленинградская область, александр дрозденко