https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы - РИА Новости, 03.12.2021
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:55
2021-12-03T15:55
2021-12-03T15:55
происшествия
пермь
москва
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в медицинском учреждении Москвы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера прибыл в Пермь", — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве поясняли, что этот пациент был направлен на реабилитацию.Часть пострадавших при стрельбе в вузе проходили лечение в больницах Перми, все они были выписаны ко второй декаде октября.В столицу перевели семерых человек, шестеро из них были в тяжелом состоянии. Пациентов доставили в Москву спецбортом МЧС России. Их распределили по нескольким больницам: Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В октябре-ноябре шесть пациентов были выписаны.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурова обвинили в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
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происшествия, пермь, москва, стрельба в пермском госуниверситете
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском университете выписали из больницы