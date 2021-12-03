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Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы - РИА Новости, 03.12.2021
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы
Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:55
2021-12-03T15:55
происшествия
пермь
москва
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в медицинском учреждении Москвы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера прибыл в Пермь", — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве поясняли, что этот пациент был направлен на реабилитацию.Часть пострадавших при стрельбе в вузе проходили лечение в больницах Перми, все они были выписаны ко второй декаде октября.В столицу перевели семерых человек, шестеро из них были в тяжелом состоянии. Пациентов доставили в Москву спецбортом МЧС России. Их распределили по нескольким больницам: Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В октябре-ноябре шесть пациентов были выписаны.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурова обвинили в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
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происшествия, пермь, москва, стрельба в пермском госуниверситете
15:55 03.12.2021
 
Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы

Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском университете выписали из больницы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУ Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео
У Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в медицинском учреждении Москвы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера прибыл в Пермь", — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве поясняли, что этот пациент был направлен на реабилитацию.
Пермская краевая клиническая больница, куда доставили пострадавших от стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 10:46
Около сотни хирургов оперировали пострадавших при стрельбе в Перми
Часть пострадавших при стрельбе в вузе проходили лечение в больницах Перми, все они были выписаны ко второй декаде октября.
В столицу перевели семерых человек, шестеро из них были в тяжелом состоянии. Пациентов доставили в Москву спецбортом МЧС России. Их распределили по нескольким больницам: Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В октябре-ноябре шесть пациентов были выписаны.
Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурова обвинили в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

Люди у стихийного мемориала в Керчи, организованного в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

Флаг города Перми, приспущенный в знак траура в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
 
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