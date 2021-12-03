https://ria.ru/20211203/perm-1762040226.html

Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы

Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы - РИА Новости, 03.12.2021

Последнего пострадавшего при стрельбе в пермском вузе выписали из больницы

Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:55

2021-12-03T15:55

2021-12-03T15:55

происшествия

пермь

москва

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750953166_0:5:601:343_1920x0_80_0_0_fc2f11bb7163b43aed323dba88d91b5b.jpg

ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Последний пострадавший при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете выписан из больницы, пациент завершил реабилитацию в медицинском учреждении Москвы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Последний пациент, который находился на лечении в федеральном центре, был выписан и вчера прибыл в Пермь", — рассказали в ведомстве. Ранее в Минздраве поясняли, что этот пациент был направлен на реабилитацию.Часть пострадавших при стрельбе в вузе проходили лечение в больницах Перми, все они были выписаны ко второй декаде октября.В столицу перевели семерых человек, шестеро из них были в тяжелом состоянии. Пациентов доставили в Москву спецбортом МЧС России. Их распределили по нескольким больницам: Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского и Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. В октябре-ноябре шесть пациентов были выписаны.Утром 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен, несколько недель находился в больнице и перенес ряд операций, в том числе по медицинским показаниям ему отняли часть ноги. В середине октября Бекмансурова обвинили в массовом убийстве и арестовали на два месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20210922/perm-1751250852.html

пермь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, москва, стрельба в пермском госуниверситете