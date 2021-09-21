https://ria.ru/20210921/traur-1751160278.html

Траур по погибшим при стрельбе в Перми

Траур по погибшим при стрельбе в Перми - РИА Новости, 21.09.2021

Траур по погибшим при стрельбе в Перми

В Пермском крае — день траура из-за трагедии в государственном национальном исследовательском университете. Цветы и свечи в память о погибших — в фотоленте... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:05

2021-09-21T17:05

2021-09-21T19:27

фото

пермский край

стрельба в пермском госуниверситете

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В Пермском крае — день траура из-за трагедии в государственном национальном исследовательском университете. Цветы и свечи в память о погибших — в фотоленте Ria.ru.

пермский край

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2021

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