https://ria.ru/20211203/omikron-1761951794.html

Британские ученые: реальная угроза омикрон-штамма будет понятна через месяц

Британские ученые: реальная угроза омикрон-штамма будет понятна через месяц - РИА Новости, 03.12.2021

Британские ученые: реальная угроза омикрон-штамма будет понятна через месяц

Реальная угроза, которую может представлять новый штамм коронавируса "омикрон", будет понятна только к новому году, сообщает газета Independent со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:45

2021-12-03T08:45

2021-12-03T08:45

распространение коронавируса

в мире

великобритания

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ЛОНДОН, 3 дек - РИА Новости. Реальная угроза, которую может представлять новый штамм коронавируса "омикрон", будет понятна только к новому году, сообщает газета Independent со ссылкой на британских ученых из консультативной группы при правительстве Великобритании.Эксперты из британской научной группы по моделированию пандемий гриппа предполагают, что около месяца понадобится для того, чтобы определить, насколько опасен штамм "омикрон", какой уровень госпитализаций он вызывает и как обходит уже имеющийся иммунитет. По словам ученых, если через месяц не будет наблюдаться резкого роста госпитализаций из-за "омикрона", можно будет "начинать расслабляться".Однако в случае резкого ухудшения ситуации, это будет заметно гораздо раньше - в течение пары недель, считают в экспертной группе.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, великобритания, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса