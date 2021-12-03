https://ria.ru/20211203/omikron-1761950122.html

В Малайзии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Малайзии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 03.12.2021

В Малайзии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса обнаружен в Малайзии, заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T08:18

2021-12-03T08:18

2021-12-03T09:41

распространение коронавируса

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малайзия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса обнаружен в Малайзии, заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения страны Хайри Джамалуддин."Мы обнаружили первый случай заражения омикрон-штаммом в Малайзии", - заявил министр, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star.По словам министра, омикрон-штаммом оказался заражен путешественник из ЮАР, прибывший в Малайзию 19 ноября.Накануне, в связи с обнаружением "омикрон"-штамма в ряде стран мира, Малайзия временно приостановила въезд в изолированную туристическую зону (Travel Bubble) на архипелаге Ланкави путешественников из Великобритании, Португалии, Нидерландов, Австралии, Канады, Южной Кореи, Гонконга, Израиля, Италии, Германии, Дании, Швеции, Нигерии, Бельгии, Японии, Бразилии, Норвегии, Чехии, Франции, Австрии, Испании, Саудовской Аравии, Ганы, Ирландии, ОАЭ и американского штата Калифорния.Также, в туристическую зону на островах Ланкави временно запрещен въезд из стран, пока не объявлявших об обнаружении на своей территории "омикрон"-штамма, но находящихся в зоне риска его распространения: России, Грузии, Польши, Украины, Румынии, Словакии, Северной Македонии, острова Гернси, Хорватии, Французской Гвианы, Филиппин, Ливии, Иордании, Бангладеш, Анголы, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Замбии и Зимбабве, сообщает портал.

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

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в мире, малайзия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса