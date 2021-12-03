https://ria.ru/20211203/omikron-1761941373.html

Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"

Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне" - РИА Новости, 03.12.2021

Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"

Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме "омикрон" гораздо выше, чем при распространении штаммов "дельта" или "бета", РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T02:04

2021-12-03T02:04

2021-12-03T02:04

распространение коронавируса

в мире

юар

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761061508_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_1e9013ef6644e97293a812079ff7a0ec.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме "омикрон" гораздо выше, чем при распространении штаммов "дельта" или "бета", говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов "дельта" или "бета" большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае "штамм "омикрон" может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.Повторное заражение при штамме "омикрон" в три раза более вероятно, чем при других вариантах, подчеркивает агентство Франс Пресс со ссылкой на южноафриканских ученых.Ранее микробиолог Национального института заразных болезней Южной Африки Анн вон Готтберг также заявила, что предыдущие заражения защищали против варианта "дельта", но в отношении "омикрона" так не происходит, поэтому уровень заражений COVID-19 может расти по экспоненте.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211201/omikron-1761506552.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса