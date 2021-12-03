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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211203/omikron-1761941373.html
Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне" - РИА Новости, 03.12.2021
Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме "омикрон" гораздо выше, чем при распространении штаммов "дельта" или "бета", РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T02:04
2021-12-03T02:04
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме "омикрон" гораздо выше, чем при распространении штаммов "дельта" или "бета", говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов "дельта" или "бета" большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае "штамм "омикрон" может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.Повторное заражение при штамме "омикрон" в три раза более вероятно, чем при других вариантах, подчеркивает агентство Франс Пресс со ссылкой на южноафриканских ученых.Ранее микробиолог Национального института заразных болезней Южной Африки Анн вон Готтберг также заявила, что предыдущие заражения защищали против варианта "дельта", но в отношении "омикрона" так не происходит, поэтому уровень заражений COVID-19 может расти по экспоненте.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:04 03.12.2021
 
Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"

Ученые из ЮАР выяснили, что риск заболеть COVID-19 повторно при "омикроне" в три раза выше

© AP Photo / Denis FarrellАвтозаправочная станция в Претории, ЮАР
Автозаправочная станция в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме "омикрон" гораздо выше, чем при распространении штаммов "дельта" или "бета", говорится в исследовании южноафриканских ученых, которое было опубликовано на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.
Отмечается, что в ходе исследования ученые зафиксировали высокую способность "омикрона" обходить иммунитет, приобретенный после уже перенесенного COVID-19. При этом во время распространения штаммов "дельта" или "бета" большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения зафиксировано не было. Отмечается, что в таком случае "штамм "омикрон" может также обходить иммунитет, приобретенный после вакцинации.
"Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм "омикрон" связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах "бета" или "дельта". Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения", - говорится в исследовании.
Повторное заражение при штамме "омикрон" в три раза более вероятно, чем при других вариантах, подчеркивает агентство Франс Пресс со ссылкой на южноафриканских ученых.
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Наука
Локдаун не спасет. Чем опасен омикрон-штамм COVID-19
Ранее микробиолог Национального института заразных болезней Южной Африки Анн вон Готтберг также заявила, что предыдущие заражения защищали против варианта "дельта", но в отношении "омикрона" так не происходит, поэтому уровень заражений COVID-19 может расти по экспоненте.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреЮАРВОЗКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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