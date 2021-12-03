https://ria.ru/20211203/mandariny-1761943197.html

В России подскочили цены на мандарины

В России подскочили цены на мандарины - РИА Новости, 03.12.2021

В России подскочили цены на мандарины

В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T03:40

2021-12-03T03:40

2021-12-03T10:51

экономика

общество

москва

руспродсоюз

мандарины

россия

дмитрий востриков

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты.Они изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.Откуда и сколько в среднемМандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.По данным "Эвотора", самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152.Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным "Эвотора", килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге — 225 рублей.

https://rsport.ria.ru/20211117/mandariny-1759365319.html

https://ria.ru/20211028/mandariny-1756636578.html

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экономика, общество, москва, руспродсоюз, мандарины, россия, дмитрий востриков