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В России подскочили цены на мандарины
В России подскочили цены на мандарины - РИА Новости, 03.12.2021
В России подскочили цены на мандарины
В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T03:40
2021-12-03T10:51
экономика
общество
москва
руспродсоюз
мандарины
россия
дмитрий востриков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты.Они изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.Откуда и сколько в среднемМандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.По данным "Эвотора", самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152.Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным "Эвотора", килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге — 225 рублей.
https://rsport.ria.ru/20211117/mandariny-1759365319.html
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экономика, общество, москва, руспродсоюз, мандарины, россия, дмитрий востриков
03:40 03.12.2021 (обновлено: 10:51 03.12.2021)
 
В России подскочили цены на мандарины

В России цены на мандарины за год выросли на 25 процентов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В России в преддверии Нового года традиционно подорожали мандарины, сообщили РИА Новости эксперты.
Они изучили средние цены фактических продаж несетевой розницы в ноябре этого и прошлого года по данным 800 тысяч смарт-терминалов в регионах.

"Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25 процентов", — рассказали в компании "Эвотор".

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков напомнил, что мандарины присутствуют на прилавке круглый год, но высокий сезон, когда спрос на них максимален, приходится на ноябрь-декабрь.
По данным Руспродсоюза, сейчас цены в опте колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм, а в среднем составляют 110 рублей (против 90 годом ранее). При этом и спрос, и темпы сбыта — довольно высокие. По словам Вострикова, рост цен прежде всего связан с сокращением поставок из Турции, сказалось и удорожание логистики. Сдерживающим фактором, считает он, выступает низкая покупательная способность населения.
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Откуда и сколько в среднем

Мандарины входят в число основных фруктов, ввозимых в Россию. География здесь весьма широка: сейчас, отметил Востриков, поставки на российский рынок идут в основном из Турции, Марокко, Абхазии и ЮАР.
По данным "Эвотора", самые дорогие мандарины в несетевой рознице — из Перу (в среднем 269 рублей за килограмм), а самые дешевые — из Абхазии и Грузии (131 и 103 рубля). Марокканские мандарины стоят в среднем 183 рубля, египетские — 175, а турецкие и иранские — 152.
Дороже всего мандарины на Камчатке — в среднем 334 рубля, а самые низкие цены — на юге: например, в Волгоградской области килограмм обойдется в 139 рублей, на Кубани — в 106.
Ниже средних по стране цены в Оренбургской и Нижегородской областях (162 и 146 рублей соответственно), а выше — в Красноярском крае и Калининградской области (220 и 218 рублей). В Москве, по данным "Эвотора", килограмм мандаринов стоит в среднем 217 рублей, в Санкт-Петербурге — 225 рублей.
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ЭкономикаОбществоМоскваРуспродсоюзМандариныРоссияДмитрий Востриков
 
 
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