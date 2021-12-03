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Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин
Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин - РИА Новости, 03.12.2021
Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин
Пассажиров, прибывших из ЮАР в пятницу в Россию, рейсом где у двух человек был выявлен коронавирус, изолировали на 14 дней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:32
2021-12-03T16:32
2021-12-03T16:36
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
распространение коронавируса
в мире
карантин
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пассажиров, прибывших из ЮАР в пятницу в Россию, рейсом где у двух человек был выявлен коронавирус, изолировали на 14 дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что чартерный рейс, организованный одной из фитнес-компаний, вывез 25 россиян из ЮАР."Проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано ежедневное ПЦР-тестирование, для медицинского наблюдения граждане изолированы на 14 дней", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, в мире, карантин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:32 03.12.2021 (обновлено: 16:36 03.12.2021)
Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин
Роспотребнадзор: пассажиров, прибывших из ЮАР в Россию в пятницу, изолировали на 14 дней