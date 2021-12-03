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Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин

Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин - РИА Новости, 03.12.2021

Прибывших из ЮАР пассажиров отправили на карантин

Пассажиров, прибывших из ЮАР в пятницу в Россию, рейсом где у двух человек был выявлен коронавирус, изолировали на 14 дней, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:32

2021-12-03T16:32

2021-12-03T16:36

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

распространение коронавируса

в мире

карантин

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пассажиров, прибывших из ЮАР в пятницу в Россию, рейсом где у двух человек был выявлен коронавирус, изолировали на 14 дней, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что чартерный рейс, организованный одной из фитнес-компаний, вывез 25 россиян из ЮАР."Проведено экспресс-тестирование пассажиров и организовано ежедневное ПЦР-тестирование, для медицинского наблюдения граждане изолированы на 14 дней", - говорится в сообщении.

юар

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