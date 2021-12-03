Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Карабахе
Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин
БАКУ, 3 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Нагорном Карабахе, в ходе которого азербайджанский военнослужащий ликвидировал нападавшего, Баку проинформировал о происшествии российских миротворцев.
"Третьего декабря около 13 часов военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, был атакован лицом армянского происхождения", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.
Согласно информации, "нападавший предпринял попытку завладеть оружием азербайджанского военнослужащего". "После того как военнослужащий открыл огонь в воздух, он в целях самообороны нейтрализовал напавшего на него провокатора. Об инциденте было сообщено командованию российского миротворческого контингента и совместному российско-турецкому Центру мониторинга. По факту проводится расследование", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
27 ноября, 18:34Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией