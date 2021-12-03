https://ria.ru/20211203/karabakh-1762024514.html

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Карабахе - РИА Новости, 03.12.2021

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Нагорном Карабахе, в ходе которого азербайджанский военнослужащий ликвидировал нападавшего, Баку... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:00

2021-12-03T15:00

2021-12-03T15:00

в мире

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

минобороны азербайджана

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 3 дек - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило о вооруженном инциденте в Нагорном Карабахе, в ходе которого азербайджанский военнослужащий ликвидировал нападавшего, Баку проинформировал о происшествии российских миротворцев.Согласно информации, "нападавший предпринял попытку завладеть оружием азербайджанского военнослужащего". "После того как военнослужащий открыл огонь в воздух, он в целях самообороны нейтрализовал напавшего на него провокатора. Об инциденте было сообщено командованию российского миротворческого контингента и совместному российско-турецкому Центру мониторинга. По факту проводится расследование", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211127/peregovory-1761057318.html

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

россия

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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе