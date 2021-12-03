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В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП - РИА Новости, 03.12.2021
В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
Четыре машины столкнулись на федеральной автодороге Р-21 в Кировском районе Ленинградской области, трасса перекрыта, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T16:45
2021-12-03T16:45
2021-12-03T17:05
происшествия
кировский район
ленинградская область
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на федеральной автодороге Р-21 в Кировском районе Ленинградской области, трасса перекрыта, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"."На 84-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия (н.п. Дусьево) в Кировском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП с 15.50 По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства", - сказано в сообщении.На месте ДТП находится скорая помощь, обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20211203/dtp-1761969457.html
кировский район
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происшествия, кировский район, ленинградская область, авто
16:45 03.12.2021 (обновлено: 17:05 03.12.2021)
В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекрыли в Ленинградской области из-за массового ДТП