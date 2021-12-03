https://ria.ru/20211203/dtp-1762059535.html

В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП

В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП - РИА Новости, 03.12.2021

В Ленинградской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП

Четыре машины столкнулись на федеральной автодороге Р-21 в Кировском районе Ленинградской области, трасса перекрыта, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:45

2021-12-03T16:45

2021-12-03T17:05

происшествия

кировский район

ленинградская область

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на федеральной автодороге Р-21 в Кировском районе Ленинградской области, трасса перекрыта, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"."На 84-м км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия (н.п. Дусьево) в Кировском районе Ленинградской области движение полностью перекрыто в связи с ДТП с 15.50 По предварительным данным, столкнулись четыре транспортных средства", - сказано в сообщении.На месте ДТП находится скорая помощь, обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20211203/dtp-1761969457.html

кировский район

ленинградская область

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происшествия, кировский район, ленинградская область, авто