https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html

Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой

Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой - РИА Новости, 03.12.2021

Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой

Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года. РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T01:15

2021-12-03T01:15

2021-12-03T01:31

общество

ссср

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

великая отечественная война (1941-1945)

красная армия (ркка)

россия

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года.Свидетельства представлены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В результате этой операции немецко-фашистских захватчиков удалось отбросить на сотни километров от столицы.В разделе, в частности, впервые публикуется оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.Кроме того, представлены документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, чтобы не допустить захват Москвы немцами с севера. В том числе представлены документы по созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Публикуются инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. К примеру, подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых "ежей".Детально о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице рассказывается в статье "Год разгрома немцев под Москвой", носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени ставшей доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, боевые действия как на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны."Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", — отмечается в документе.В журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, подчеркивается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий.Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на этом участке советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города.Как отмечают в Минобороны, публикация документов из фондов Центрального архива ведомства "направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории".

https://ria.ru/20210930/podvig-1752417192.html

https://ria.ru/20210723/operatsiya-1742453423.html

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общество, ссср, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), россия