Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211203/dokumenty-1761939855.html
Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой - РИА Новости, 03.12.2021
Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года. РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T01:15
2021-12-03T01:31
общество
ссср
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
великая отечественная война (1941-1945)
красная армия (ркка)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/95/1482849533_0:339:3000:2027_1920x0_80_0_0_0ec29d0d19b91ec1340821505b90cf4b.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года.Свидетельства представлены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В результате этой операции немецко-фашистских захватчиков удалось отбросить на сотни километров от столицы.В разделе, в частности, впервые публикуется оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.Кроме того, представлены документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, чтобы не допустить захват Москвы немцами с севера. В том числе представлены документы по созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Публикуются инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. К примеру, подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых "ежей".Детально о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице рассказывается в статье "Год разгрома немцев под Москвой", носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени ставшей доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, боевые действия как на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны."Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", — отмечается в документе.В журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, подчеркивается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий.Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на этом участке советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города.Как отмечают в Минобороны, публикация документов из фондов Центрального архива ведомства "направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории".
https://ria.ru/20210930/podvig-1752417192.html
https://ria.ru/20210723/operatsiya-1742453423.html
ссср
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148284/95/1482849533_101:0:2812:2033_1920x0_80_0_0_cb6b2154e32a370273f829ef7c7be86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ссср, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), великая отечественная война (1941-1945), красная армия (ркка), россия
01:15 03.12.2021 (обновлено: 01:31 03.12.2021)
 
Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой

Минобороны рассекретило архивы, посвященные контрнаступлению под Москвой зимой 1941 года

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКонтрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой"
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. Кадр из документального фильма Разгром немецко-фашистских войск под Москвой - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие о контрнаступлении Красной Армии под Москвой зимой 1941 года.
Свидетельства представлены на сайте ведомства в новом мультимедийном разделе "Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается".
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФОбъяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления под Москвой
1 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФОбъяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления под Москвой
2 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФОбъяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления под Москвой
3 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
1 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
2 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
3 из 3
Объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления Красной Армии под Москвой
© Министерство обороны РФ Официальный сайт Минобороны РФ
Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта под командованием генерала армии Георгия Жукова началось 5 декабря 1941 года. В результате этой операции немецко-фашистских захватчиков удалось отбросить на сотни километров от столицы.
В разделе, в частности, впервые публикуется оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления, журналы боевых действий соединений фронта, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий, наградные материалы.
Кроме того, представлены документы, раскрывающие детали планов советского командования по созданию инженерных укреплений и препятствий, чтобы не допустить захват Москвы немцами с севера. В том числе представлены документы по созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе. Публикуются инструкции по инженерному оборудованию подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. К примеру, подробно описаны правила установки знаменитых московских противотанковых "ежей".
Советские бойцы ведут бои на московском направлении во время битвы за Москву - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 00:38
Минобороны рассекретило документы о подвиге подольских курсантов
Детально о строительстве оборонительных сооружений на подступах к столице рассказывается в статье "Год разгрома немцев под Москвой", носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени ставшей доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, боевые действия как на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны.
"Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар", — отмечается в документе.
Жители Киева готовятся к обороне. Сентябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 00:14
Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции
В журнале боевых действий Западного фронта с 28 ноября по 5 декабря 1941 года подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои шли на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, впоследствии усиленные 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, подчеркивается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий.
Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на этом участке советские войска перешли в контрнаступление, при котором они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города.
Как отмечают в Минобороны, публикация документов из фондов Центрального архива ведомства "направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории".
От первого дня войны до знамени над Рейхстагом: великие фронтовые снимки
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

Комбат
1 из 25

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

Советские женщины и дети возвращаются домой
2 из 25

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

Разведчики форсируют кубанские плавни
3 из 25

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии
4 из 25

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Яков Рюмкин / Перейти в фотобанк

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

Мирные воспоминания. Сталинград, 1943 год
5 из 25

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ
6 из 25

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
7 из 25

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанк

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

Жители блокадного Ленинграда набирают воду из разбитого водопровода на обледенелой улице
8 из 25

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
9 из 25

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

Смерть солдата
10 из 25

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде. 1941 год
11 из 25

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

Мать укрывает своего ребенка во время обстрела. Деревня Красная слобода, Брянский фронт 1941 год
12 из 25

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

Колонны бойцов движутся на фронт. Москва. 23 июня 1941
13 из 25

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани
14 из 25

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
15 из 25

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
16 из 25

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

Пленные немцы в Подмосковье
17 из 25

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанк

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

Советские воины разбирают почту. 2-ой Белорусский фронт
18 из 25

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в фотобанк

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

Танк переходит окоп с солдатами
19 из 25

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
20 из 25

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани
21 из 25

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
22 из 25

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанк

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

Знамена поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля. Москва. 1945 год
23 из 25

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Москва, июнь 1941 год
24 из 25

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

Знамя Победы над Берлином
25 из 25

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
1 из 25

"Комбат" Макса Альперта — одна из самых выразительных и эмоциональных фотографий Великой Отечественной войны, ставшая символом героизма. На снимке 1942 года младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко вместо раненого командира роты поднимает бойцов в контратаку.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
2 из 25

Мастер фоторепортажа Макс Альперт в годы войны работал на фронте и в тылу. Кадр под названием "В родное село" он сделал в Орловской области. Женщины с детьми возвращаются домой по разбитой дороге, не зная, что их ждет в родных местах.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
3 из 25

"От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С "лейкой" и с блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу мы прошли..." — написал в 1943 году о военных корреспондентах Константин Симонов.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
4 из 25

"Первый день войны". Фотограф Евгений Халдей 22 июня 1941 года приехал в Москву и по дороге с вокзала запечатлел исторический момент: жители столицы прямо на улице слушали сообщение по радио о вероломном нападении фашистской Германии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
5 из 25

Война — это не только атаки и сражения, но и "Мирные воспоминания". Кадр с таким названием прославил фотографа Якова Рюмкина, который воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной и самые известные свои снимки сделал в Сталинграде.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
6 из 25

И все же главные события разворачивались на фронте, и военные фотокорреспонденты вместе с солдатами шли в атаку и участвовали в штурмах.

"Артиллерийский расчет ведет огонь по врагу. Северный Кавказ". Фото Макса Альперта.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
7 из 25

Фотограф Евгений Халдей все 1418 дней войны прошел с камерой от Мурманска до Берлина. Участвовал в освобождении Севастополя, штурме Новороссийска, Керчи, освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, Венгрии.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
8 из 25

Всеволод Тарасевич с 1934 года жил в Ленинграде и в годы войны вел фотодневник блокады.

На снимке: жители осажденного города возле разбитого водопровода на обледенелой улице.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
9 из 25

Фоторепортер Анатолий Гаранин в Великую Отечественную работал в газете "Фронтовая иллюстрация", снимал боевые действия и быт красноармейцев.

На фото: танковый полк перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
10 из 25

Знаменитый кадр Гаранина "Смерть солдата", напоминающий о хрупкости мира и о том, какой ценой он оплачен, относится к редчайшим документам фронтового репортажа.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
11 из 25

Гаранин в своих работах нередко обращал внимание на жизнь в тылу и людей, не щадивших себя ради мирного будущего.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
12 из 25

Лучшие кадры фотографа несут в себе суровую правду о войне.

На фото: мать укрывает ребенка во время обстрела. Деревня Красная Слобода, Брянский фронт, 1941 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
13 из 25

Анатолий Гаранин отдал фотоискусству 57 лет жизни. Его архив хранится в МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
14 из 25

Снимки одного из главных фотографов Великой Отечественной войны Евгения Халдея знает без преувеличения весь мир. Во время Нюрнбергского процесса его работы служили доказательствами преступлений фашизма.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
15 из 25

Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
16 из 25

Фотограф Макс Альперт во время войны побывал на Кавказе и Украине, в Белоруссии, Польше и Чехословакии. Он умел схватить самую суть события и в одном кадре выразить всю боль и весь страх, которые только можно испытать.

На фото: белорусская деревня, дотла сожженная гитлеровцами.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
17 из 25

Работы фронтовых фотографов стали настоящими документами эпохи. Один из них — пленные немцы в Подмосковье, декабрь 1941 года. Кадр Анатолия Гаранина.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
18 из 25

Марк Марков-Гринберг в первые дни войны ушел на фронт рядовым, с 1943 года был фоторепортером газеты "Слово бойца". Внимательный и вдумчивый, он подмечал мельчайшие детали и умел добиться максимального воздействия на зрителя.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
19 из 25

Фоторепортажи Маркова-Гринберга убеждали, поражали, его героям невозможно было не сопереживать.

Брянский фронт. На учениях. Танк переходит окоп с солдатами. Фото Марка Маркова-Гринберга.

© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в фотобанк
20 из 25

Многие фотографии военных корреспондентов стали классикой и вошли в учебники и энциклопедии в качестве иллюстраций.

Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. Фото Евгения Халдея.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
21 из 25

Советские автоматчики ведут бой на Графской пристани. Автор фото — Евгений Халдей.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
22 из 25

Участница Великой Отечественной войны Мария Шальнева в мае 1945 года направляла военную технику, двигавшуюся по Александерплац в Берлине. В одной из машин ехал фотограф Евгений Халдей. Мгновение — и улыбчивая девушка стала "Регулировщицей Победы".

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
23 из 25

Исторический Парад Победы 1945 года и сегодня ассоциируется со снимком Макса Альперта: знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений, падают к стенам Кремля в знак поражения агрессора.

© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
24 из 25

А начало войны — с лучами прожекторов на фотографии Анатолия Гаранина, освещающими небо над Москвой в июне 1941 года. Никто и предположить не мог, какое страшное четырехлетие они предвещают.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
25 из 25

Кадр "Знамя над Рейхстагом", созданный в мае 1945 года, стал настоящим символом Победы. Фотограф Евгений Халдей начал готовиться к съемке еще дома, в Москве. Красное полотнище сшил из скатерти, а когда прилетел в Берлин, вместе с тремя бойцами забрался на крышу полуразрушенного здания, чтобы водрузить флаг. Один из бойцов встал на самый край крыши, а другой держал его за сапоги.

© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
 
ОбществоСССРМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Красная армия (РККА)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцента
03:25В США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с Крымом
03:22Дед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый год
03:19Экс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБ
03:15Финансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банке
02:58Минздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ
02:44"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетов
02:35Президент Бразилии принял приглашение Путина посетить Россию
02:25На Украине заявили, что Лукашенко объявил войну Киеву
02:20Автоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимой
02:20Хандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19
02:04Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"
01:55Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в Афганистане
01:50На Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"
01:35Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"
01:21Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в Либерии
01:15Минобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под Москвой
01:15В Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасу
00:57СМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинирован
00:53НАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года
Лента новостейМолния
В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта для исправления акцентаВ США раскрыли "саботаж" Украины в ситуации с КрымомДед Мороз рассказал, что взрослые чаще всего просят на Новый годЭкс-генерал ФСБ рассказал, как Запад поспешил радоваться уничтожению КГБФинансист объяснил, кому лучше не просить кредит в банкеМинздрав может расширить список медотводов при вакцинации, пишет СМИ"Ведомости": Минтранс изменил позицию по проверке QR-кодов для перелетовПрезидент Бразилии принял приглашение Путина посетить РоссиюНа Украине заявили, что Лукашенко объявил войну КиевуАвтоэксперт предупредил, что нельзя делать с машиной зимойХандра или "омикрон"? Врач — о симптомах нового варианта COVID-19Ученые из ЮАР оценили риск повторного заболевания COVID-19 при "омикроне"Зампостпреда России в ООН рассказал об угрозе ИГ* в АфганистанеНа Украине раскрыли военный план НАТО при "российском вторжении"Глава РФПИ объяснил, почему ВОЗ не признает "Спутник V"Варламов сообщил об освобождении из полицейского участка в ЛиберииМинобороны рассекретило архивы о контрнаступлении под МосквойВ Руспродсоюзе рассказали, как выбрать качественную колбасуСМИ: заразившийся "омикрон"-штаммом гражданин Греции был вакцинированНАСА не успевает завершить исследования для полета на Луну до 2030 года