16:56 02.12.2021 (обновлено: 17:11 02.12.2021)
Посольство в Эфиопии сообщило об эвакуационном рейсе из ЮАР для россиян
Посольство в Эфиопии: более ста россиян вылетят из ЮАР через Аддис-Абебу в Москву
© AP Photo / Jerome DelayПункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР
© AP Photo / Jerome Delay
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Более сотни россиян 3 декабря вылетят в Москву чартерным рейсом из Кейптауна и Йоханнесбурга (ЮАР) через столицу Эфиопии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Аддис-Абебе.
Ранее сообщалось, что 120 россиян подали заявки на вывоз из ЮАР коммерческим чартером Ethiopian Airlines 3 декабря. Коммерческий рейс Ethiopian Airlines по маршруту Кейптаун - Аддис-Абеба - Москва состоится 3 декабря. Он организован специально для вывоза иностранцев, оставшихся в ЮАР из-за отмены авиасообщения.
"Да, завтра все по плану. Более сотни наших граждан вылетят из Кейптауна и Йоханнесбурга через Аддис-Абебу в Москву", - сообщили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что речь идет об обычном коммерческом регулярном рейсе, поскольку Ethiopian Airlines сейчас являются одним из немногих перевозчиков, осуществляющих рейсы в ЮАР.
"Так как у них на ближайшие рейсы были практически выкуплены все билеты, нам удалось убедить авиакомпанию увеличить провозную емкость (поставить более вместительные воздушные суда) на рейсах Кейптаун - Аддис-Абеба (3 декабря) и Аддис-Абеба - Москва (3 и 6 декабря), чтобы этими рейсами смогло воспользоваться максимальное возможное количество наших граждан, у которых были обратные билеты других перевозчиков, отменивших рейсы в ЮАР", - пояснили в посольстве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину, ситуация с вывозными рейсами из ЮАР непростая, многие из них уже отменены.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Страны Евросоюза на фоне новостей о новом варианте коронавируса договорились ввести ограничения на въезд в ЕС из семи стран южноафриканского региона. Меры распространяются на ЮАР, Намибию, Зимбабве, Ботсвану, Лесото, Эсватини и Мозамбик.