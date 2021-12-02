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Блогер, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, пойдет под суд
Блогер, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, пойдет под суд - РИА Новости, 02.12.2021
Блогер, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, пойдет под суд
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу москвича, осквернившего портрет ветерана в Измайлово, дело направлено в суд, сообщается в... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T16:34
2021-12-02T16:34
московская область (подмосковье)
москва
московский городской суд
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу москвича, осквернившего портрет ветерана в Измайлово, дело направлено в суд, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлово, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. В прокуратура Москвы сообщили, что молодому человеку предъявлено обвинение, он арестован до 25 января следующего года."Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Московской области ... Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".
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московская область (подмосковье), москва, московский городской суд, великая отечественная война (1941-1945), россия
16:34 02.12.2021
 
Блогер, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, пойдет под суд

Осквернившего стенд с портретом ветерана ВОВ блогера будут судить

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу москвича, осквернившего портрет ветерана в Измайлово, дело направлено в суд, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлово, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. В прокуратура Москвы сообщили, что молодому человеку предъявлено обвинение, он арестован до 25 января следующего года.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 17:37
Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Московской области ... Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ночью 25 ноября обвиняемый, находясь Аллее славы ветеранов Великой Отечественной войны, расположенной на Измайловском бульваре, осквернил стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Фролову Анатолию Александровичу, награжденному Орденом Великой Отечественной войны I степени, многочисленными медалями, в том числе "За оборону Москвы". Свои действия он снял на телефон, после чего разместил в соцсети.
Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ - "осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"".
 
Московская область (Подмосковье)МоскваМосковский городской судВеликая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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