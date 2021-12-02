https://ria.ru/20211202/ukraina-1761843078.html

Глава Пентагона не смог вспомнить, кто угрожает Украине вторжением

Глава Пентагона пообещал защитить Украину от Советского Союза - РИА Новости, 02.12.2021

Глава Пентагона не смог вспомнить, кто угрожает Украине вторжением

Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле перепутал Россию и Советский Союз, говоря о ситуации на Украине. На ошибку обратили внимание журналисты РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T15:42

2021-12-02T15:42

2021-12-02T17:38

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ллойд остин

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Сеуле перепутал Россию и Советский Союз, говоря о ситуации на Украине. На ошибку обратили внимание журналисты Reuters."Лучший для нас расклад: не допустить нападения Советского Союза на Украину", — оговорился Остин.Он подчеркнул, что США обеспокоены "присутствием российских войск" около границы с Украиной. Министр заверил присутствующих, что Вашингтон будет использовать "лучшие методы", чтобы не допустить обострения, однако будет действовать от лица международного сообщества.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО вблизи границ.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Украина только партнер альянса, но не его член, то есть она может рассчитывать на всестороннюю поддержку без гарантий безопасности и коллективной обороны в случае угрозы.Украина в декабре 2014 года законодательно отказалась от внеблокового статуса. В феврале 2019 года Рада изменила Конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. По Уставу Североатлантического альянса, к нему не может присоединиться государство с нерешенными территориальными, этническими или политическими конфликтами.

https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html

https://ria.ru/20211021/ostin-1755443763.html

https://ria.ru/20211201/ukraina-1761564805.html

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в мире, украина, сша, йенс столтенберг, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, россия