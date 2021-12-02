https://ria.ru/20211202/subsidii-1761872912.html

Ленобласть поддержала субсидиями предпринимателей региона

Ленобласть поддержала субсидиями предпринимателей региона - РИА Новости, 02.12.2021

Ленобласть поддержала субсидиями предпринимателей региона

Власти Ленинградской области возместили большую часть расходов по аренде помещений 73 предпринимателям, пострадавшим в период введения ограничительных... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T16:59

2021-12-02T16:59

2021-12-02T16:59

ленинградская область

бизнес

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области возместили большую часть расходов по аренде помещений 73 предпринимателям, пострадавшим в период введения ограничительных антиковидных мер на общую сумму 17,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, с помощью этой субсидии предприниматели смогут возместить до 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. По итогам рассмотрения заявок финансовая поддержка была предоставлена 73 предпринимателям. Средний размер субсидии составил около 240 тысяч рублей. Максимальные субсидии были предоставлены двум организациям с численностью более 25 сотрудников ― их размер составил 1,07 миллиона рублей. Минимальный размер субсидии составил 6143 рубля.Большая часть поддержки была оказана предприятиям общественного питания ― 46 организаций из этой сферы суммарно получили 12,7 миллионов рублей. Также субсидии получили семь предпринимателей из сферы спорта, шесть организаций из развлекательной сферы, шесть кинотеатров и по четыре бизнеса из сферы услуг салонов красоты и дополнительного образования, пояснили в пресс-службе."Мы получили хороший отклик от наших предпринимателей ― более ста заявок, и хороший результат по итогам их рассмотрения. Надеемся, что эта дополнительная поддержка поможет частично возместить те расходы, которые понесли предприятия в период ограничений из-за роста заболеваемости. Отмечу, что всего в этом году в Ленинградской области сумма прямой финансовой поддержки малых и средних предприятий по 11 различным видам субсидий и грантам составила около 680 миллионов рублей. Аналогичный объем средств предусмотрен и на 2022 год, этими мерами также могут воспользоваться предприятия пострадавших отраслей", ―пояснила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

https://ria.ru/20211202/lenoblast-1761830502.html

https://ria.ru/20211201/lenoblast-1761643339.html

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бизнес, коронавирус в россии