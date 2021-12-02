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Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России - РИА Новости, 02.12.2021
Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России права на собственную "сферу влияния" являются абсурдными, их нужно воспринимать как попытку... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T10:59
2021-12-02T12:36
в мире
андерс фог расмуссен
нато
россия
владимир винокуров
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России права на собственную "сферу влияния" являются абсурдными, их нужно воспринимать как попытку "выслужиться" перед скорым истечением сроков полномочий, заявил в четверг РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Ранее Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". Об этом он сказал в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО."Столтенберга можно понять – у него в феврале заканчивается срок полномочий на посту генсека альянса, и пора задуматься о дальнейшей карьере. Вспомнить его же предшественника – датчанина Расмуссена (Андерс Фог Расмуссен - ред), тот тоже любовью к России не отличался, однако вел себя куда сдержанней, заявления озвучивались в более спокойных тонах. У Столтенерга же одна фантазия на другой - то он ядерное оружие в Польше размещает, то про Черноморский регион что-то говорит, по сути одни пустые разговоры", - сказал Винокуров.По его мнению, заявление генсека НАТО прямо противоположно действительности, поскольку именно США и альянс "подобно временам Западной Римской империи создают себе "пояс безопасности" из квазигосударств"."Он (Столтенберг – ред) ссылается на то, что сам из маленькой страны, граничащей с Россией, – Норвегии, так именно Осло всегда охотно выступал в роли лимитрофного государства (приграничного образования, появившегося на границе бывшей империи – ред), которого НАТО использует как "санитарный кордон", - подчеркнул эксперт.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение - это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20211201/ponimanie-1761706778.html
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в мире, андерс фог расмуссен, нато, россия, владимир винокуров
10:59 02.12.2021 (обновлено: 12:36 02.12.2021)
 
Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России

Эксперт Винокуров: Столтенберг заявлениями о России хочет выслужиться перед отставкой

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России права на собственную "сферу влияния" являются абсурдными, их нужно воспринимать как попытку "выслужиться" перед скорым истечением сроков полномочий, заявил в четверг РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.
Ранее Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". Об этом он сказал в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО.
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"Столтенберга можно понять – у него в феврале заканчивается срок полномочий на посту генсека альянса, и пора задуматься о дальнейшей карьере. Вспомнить его же предшественника – датчанина Расмуссена (Андерс Фог Расмуссен - ред), тот тоже любовью к России не отличался, однако вел себя куда сдержанней, заявления озвучивались в более спокойных тонах. У Столтенерга же одна фантазия на другой - то он ядерное оружие в Польше размещает, то про Черноморский регион что-то говорит, по сути одни пустые разговоры", - сказал Винокуров.
По его мнению, заявление генсека НАТО прямо противоположно действительности, поскольку именно США и альянс "подобно временам Западной Римской империи создают себе "пояс безопасности" из квазигосударств".
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"Он (Столтенберг – ред) ссылается на то, что сам из маленькой страны, граничащей с Россией, – Норвегии, так именно Осло всегда охотно выступал в роли лимитрофного государства (приграничного образования, появившегося на границе бывшей империи – ред), которого НАТО использует как "санитарный кордон", - подчеркнул эксперт.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение - это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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