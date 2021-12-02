https://ria.ru/20211202/stoltenberg-1761768173.html

Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России

Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России - РИА Новости, 02.12.2021

Эксперт прокомментировал высказывания Столтенберга о России

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России права на собственную "сферу влияния" являются абсурдными, их нужно воспринимать как попытку... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T10:59

2021-12-02T10:59

2021-12-02T12:36

в мире

андерс фог расмуссен

нато

россия

владимир винокуров

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии у России права на собственную "сферу влияния" являются абсурдными, их нужно воспринимать как попытку "выслужиться" перед скорым истечением сроков полномочий, заявил в четверг РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.Ранее Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния". Об этом он сказал в контексте обсуждения перспектив членства Украины в НАТО."Столтенберга можно понять – у него в феврале заканчивается срок полномочий на посту генсека альянса, и пора задуматься о дальнейшей карьере. Вспомнить его же предшественника – датчанина Расмуссена (Андерс Фог Расмуссен - ред), тот тоже любовью к России не отличался, однако вел себя куда сдержанней, заявления озвучивались в более спокойных тонах. У Столтенерга же одна фантазия на другой - то он ядерное оружие в Польше размещает, то про Черноморский регион что-то говорит, по сути одни пустые разговоры", - сказал Винокуров.По его мнению, заявление генсека НАТО прямо противоположно действительности, поскольку именно США и альянс "подобно временам Западной Римской империи создают себе "пояс безопасности" из квазигосударств"."Он (Столтенберг – ред) ссылается на то, что сам из маленькой страны, граничащей с Россией, – Норвегии, так именно Осло всегда охотно выступал в роли лимитрофного государства (приграничного образования, появившегося на границе бывшей империи – ред), которого НАТО использует как "санитарный кордон", - подчеркнул эксперт.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение - это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20211201/ponimanie-1761706778.html

https://ria.ru/20211201/voyna-1761642306.html

https://ria.ru/20211130/nato-1761435504.html

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в мире, андерс фог расмуссен, нато, россия, владимир винокуров