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В НАТО собрались отобрать у России сферу влияния
Генсек НАТО заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния - РИА Новости, 02.12.2021
В НАТО собрались отобрать у России сферу влияния
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph. РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T08:01
2021-12-02T08:06
в мире
украина
йенс столтенберг
москва
нато
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph.Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства-члены альянса.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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в мире, украина, йенс столтенберг, москва, нато, россия
08:01 02.12.2021 (обновлено: 08:06 02.12.2021)
 
Генсек НАТО заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния

Генсек НАТО Столтенберг: у России нет права на собственную сферу влияния

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph.
Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства-члены альянса.

"У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна", — заявил Столтенберг.

Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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