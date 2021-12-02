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В НАТО собрались отобрать у России сферу влияния

Генсек НАТО заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния - РИА Новости, 02.12.2021

В НАТО собрались отобрать у России сферу влияния

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T08:01

2021-12-02T08:01

2021-12-02T08:06

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph.Он заявил, что Москва не может препятствовать членству Украины в НАТО, так как решение об этом должен принимать сам Киев и государства-члены альянса.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/nuland-1761720114.html

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в мире, украина, йенс столтенберг, москва, нато, россия