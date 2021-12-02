В НАТО собрались отобрать у России сферу влияния

08:01 02.12.2021 (обновлено: 08:06 02.12.2021)
Генсек НАТО заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния
Генсек НАТО Столтенберг: у России нет права на собственную сферу влияния
© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права на собственную "сферу влияния", пишет Telegraph.
"У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна", — заявил Столтенберг.
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.