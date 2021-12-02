https://ria.ru/20211202/shoygu-1761799451.html

Шойгу обсудил с главой МВД Сербии проблемы международной безопасности

Шойгу обсудил с главой МВД Сербии проблемы международной безопасности - РИА Новости, 02.12.2021

Шойгу обсудил с главой МВД Сербии проблемы международной безопасности

Двустороннее сотрудничество Москвы и Белграда носит многоплановый характер, динамично развивается в различных областях, включая военную сферу, заявил министр... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T13:05

2021-12-02T13:05

2021-12-02T13:05

сербия

сергей шойгу

владимир путин

александр вучич

мвд сербии

александр вулин

россия

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Двустороннее сотрудничество Москвы и Белграда носит многоплановый характер, динамично развивается в различных областях, включая военную сферу, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве в четверг."Мы продолжаем наше военное сотрудничество. Проводим совместные учения, их с каждым годом становится всё больше. Программа нашего военного сотрудничества расширяется. Военно-техническое сотрудничество также осуществляется успешно. Та программа, которую мы с вами наметили много лет назад, реализуется поэтапно, своевременно, в сроки и в тех объёмах, о которых мы договорились", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с главой МВД Сербии Александром Вулиным в Москве.Он отметил, что те дела, которые были начаты с участием Вулина в его бытность главой военного ведомства республики, при поддержке Минобороны России завершаются, "что служит серьёзным фактором по укреплению обороноспособности Сербии". "Надеюсь, так будет и дальше", - добавил Шойгу.При этом он подчеркнул, что динамично развивающееся военное сотрудничество России и Сербии во многом обусловлено отношениями лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Вучича."Всё это, безусловно, идёт, благодаря таким, на мой взгляд, очень конструктивным и фактически дружеским отношениям наших президентов. Здесь надо отдать должное, что в разное время у нас всегда, даже в самые сложные периоды, сверялись часы и наши руководители давали нам верное направление в развитии дальнейшего сотрудничества в военной и военно-технической сфере", - отметил Шойгу.Начиная переговоры, он сказал, что Вулин прибыл в Россию в новом качестве, и выразил уверенность, что и в нынешней должности коллега сделает всё возможное для развития двусторонних отношений."У вас теперь другая "кафедра". Надеюсь, и там вы найдёте возможности для развития сотрудничества Сербии и России", - констатировал министр обороны РФ.В ходе переговоров стороны обсудили ключевые проблемы международной безопасности. "Состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной безопасности. Отдельное внимание было уделено ситуации в Европе, прежде всего, на Балканах. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, при этом министры отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавних переговоров президентов России и Сербии", - говорится в пресс-релизе.Вулин отметил. что сотрудничество РФ и Сербии в сфере безопасности благодаря военному нейтралитету Белграда может стать интенсивнее. "Министр Вулин поблагодарил министра Шойгу за личный вклад в развитие отношений сил безопасности обеих стран и подчеркнул, что политика военного нейтралитета, которую последовательно проводит Сербия, дает возможность, чтобы это сотрудничество стало еще интенсивнее", - говорится в сообщении сербского МВД.Вулин поблагодарил руководство РФ "за оказываемую поддержку Сербии на международной арене, а также за помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией"."Сербский министр подтвердил высокую эффективность российской вакцины "Спутник V", - информирует ведомство.Одним из поводов поездки Вулина в Россию стал выход его новой книги на русском языке "Сошествие". Министр обороны тепло поздравил собеседника с этим событием.Повесть Вулина "Сошествие" - третье литературное произведение автора, переведенное на русский язык (первая книга "Мрак", второе - "Красота", выпущены издательством "Алтейя", Санкт-Петербург)."Сошествие" повествует о судьбе трёх боснийских сербов, оказавшихся в рядах легионеров-наёмников в Заире, бывшей бельгийской колонии Конго.

https://ria.ru/20211126/serbiya-1760891234.html

https://ria.ru/20211125/serbiya-1760595000.html

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сербия, сергей шойгу, владимир путин, александр вучич, мвд сербии, александр вулин, россия