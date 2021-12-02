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Путин: прокуратура и СК оценят работу должностных лиц после ЧП в Кузбассе

Путин: прокуратура и СК оценят работу должностных лиц после ЧП в Кузбассе - РИА Новости, 02.12.2021

Путин: прокуратура и СК оценят работу должностных лиц после ЧП в Кузбассе

Прокуратура и Следственный комитет РФ дадут оценку деятельности всех должностных лиц после аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сказал президент... РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T17:31

2021-12-02T17:31

2021-12-02T17:35

происшествия

кемеровская область

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет РФ дадут оценку деятельности всех должностных лиц после аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сказал президент РФ Владимир Путин."Прокуратура и Следственный комитет дадут правовую оценку всем действиям всех должностных лиц", - сказал Путин на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе