https://ria.ru/20211126/listvyazhnaya-1760911774.html

"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 26.11.2021

"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

В Кемеровской области — первый из трех дней траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Цветы и свечи память о горняках — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:15

2021-11-26T17:15

2021-11-26T17:15

фото

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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В Кемеровской области — первый из трех дней траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Цветы и свечи память о горняках — в фотоленте Ria.ru.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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