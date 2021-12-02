https://ria.ru/20211202/popova-1761828575.html

Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма

Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма - РИА Новости, 02.12.2021

Попова рассказала об иммунной защите от омикрон-штамма

Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от нового штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T14:51

2021-12-02T14:51

2021-12-02T14:56

анна попова

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от нового штамма коронавируса "омикрон", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими" , - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По ее словам, у нового штамма есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, но "ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков - никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное - это здоровье людей".

https://ria.ru/20211202/vaktsinatsiya-1761828446.html

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анна попова, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19